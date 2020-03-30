Энергетика

Вести.RuВести.RuПольская PGNiG заявила о победе над «Газпромом» в суде

Решение стокгольмского суда коснется поставок российского газа в Польшу с 1 января 2014 года, когда PGNiG подала требование об изменении цены на газ. Именно это, как отметили в PGNiG, позволит компании получить разницу в цене в размере 1,5 миллиарда долларов.
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Польская PGNiG заявила о праве на возврат «Газпромом» $1,5 миллиарда

РИА Новости12:36

Польская PGNiG заявила, что выиграла арбитраж с «Газпромом» о цене на газ

ТАСС12:38

Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Интерфакс12:59

Польская PGNiG сообщает, что выиграла у «Газпрома» дело на $1,5 млрд

Газета.Ru12:55

Польша объявила о победе над «Газпромом»

Lenta.ru13:35

Польская PGNIG заявила, что выиграла у «Газпрома» дело о цене на газ

Московский Комсомолец13:01

Польская PGNiG заявила о победе над «Газпромом» в суде

Вести.Ru13:15
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