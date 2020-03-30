Решение стокгольмского суда коснется поставок российского газа в Польшу с 1 января 2014 года, когда PGNiG подала требование об изменении цены на газ. Именно это, как отметили в PGNiG, позволит компании получить разницу в цене в размере 1,5 миллиарда долларов.

Польская PGNiG заявила о победе над «Газпромом» в суде

Политика Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием Если в США от коронавируса погибнут менее 200 тыс. человек, это будет успешным исходом, поскольку, по некоторым прогнозам, количество смертей может достичь 2,2 млн человек, заявил президент США Дональд Трамп.

Спорт Губерниев назвал Анфису Резцову лютым позором российского спорта Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как собирается отреагировать на высказывания трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой о том, что она не соблюдает условия карантина из-за коронавируса.

Общество В Нижегородской области введен режим полной самоизоляции Решением губернатора на территории Нижегородской области временно приостановлено проведение любых массовых мероприятий с участием граждан, а также введен запрет на посещение парков, детских площадок и иных общественных территорий.

Общество Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Общество В Волгограде приостанавливается работа общественного транспорта В Волгограде и Волжском Волгоградской области с 1 по 5 апреля приостанавливается работа общественного транспорта, сообщает пресс-служба администрации региона.

Здоровье Врач рассказал об эффективном лекарстве от коронавируса Противомалярийный препарат гидроксихлорохин эффективно применяется при лечении коронавирусной инфекции, заявил медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", врач-терапевт Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.

Общество Принц Чарльз вышел из режима самоизоляции после коронавируса «Кларенс-хаус подтвердил сегодня, что принц Уэльский посоветовался со своим врачом и теперь не находится в режиме самоизоляции», — говорится в сообщении.

Авто Genesis представил седан G80 нового поколения Со сменой поколения G80 перебрался на принципиально новую платформу, на которой построен первый кроссовер бренда – Genesis GV80.

Политика Путин провел телефонный разговор с Трампом Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в понедельник, 30 марта, провели телефонный разговор.

Армия и оружие Лукашенко обсудил с силовиками реакцию на учения НАТО Фото: БЕЛТА Боеготовность вооруженных сил Беларуси, военные маневры НАТО "Защитник Европы 2020" у границ страны и реакция на пандемию коронавируса вошли в повестку доклада, с которым Александр Лукашенко принял 30 марта госсекретаря СБ Андрея Равкова, министра обороны Виктора Хренина и начальника главного разведывательного управления Павла Тихонова, передает пресс-служба главы государства.

Политика Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".

Общество Путин посмертно присвоил звание Героя России генералу Шаймуратову Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно легендарному командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии времен Великой Отечественной войны генерал-майору Минигали Шаймуратову.