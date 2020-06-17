Энергетика

РБКРБКПольская PGNiG заявила об ожидании $1,5 млрд от «Газпрома»

«Как следствие, компания ожидает, что «Газпром» погасит переплату PGNiG в размере около $1,5 млрд до 1 июля», — сообщили в польской компании. В PGNiG отметили, что приложение к договору было подписано 5 июня в электронной форме. После этого стороны обменялись оригиналами подписанных документов.
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с чего всё началось

«Газпром» в июне заплатит Польше $1,5 млрд переплаты за газ

"Газпром" до 1 июля заплатит польской PGNiG $1,5 млрд переплаты за газ по итогам решения Стокгольмского арбитража, сообщила польская сторона.
Интерфакс15 июня в 06:31

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Дешевый газ в Европе загоняет антироссийские проекты Польши в убытки

Евразия Daily08:38

Польская PGNiG заявила об ожидании $1,5 млрд от «Газпрома»

РБК15 июня в 08:07

Газпром видит достаточно оснований, чтобы повысить Польше цену на газ

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«Газпром» начал переговоры о повышении цены для Польши ретроактивно с 2017 года

Интерфаксвчера в 02:54

«Газпром» заявил о достаточных основаниях для повышения цен для польской PGNiG

Коммерсантъвчера в 03:32

«Газпром» видит достаточные основания для повышения цен на газ для польской PGNiG

ТАССвчера в 02:46

Газпром бьет по Польше ее же оружием

Взгляд.рувчера в 15:30
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Известия вчера в 20:11
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Армия и оружие

США намерены продать Украине до 16 патрульных катеров за $600 млн

Соединенные Штаты планируют поставить Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующее вооружение и военную технику на общую сумму порядка $600 млн.
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Космос

На МКС нашли вероятный источник токсичного бензола

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Общество

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Политика

В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля

В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
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Глава UFC Дана Уайт назвал четверку величайших бойцов в истории ММА

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Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

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Актер Майков призвал оставить Ефремова в покое

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Тина Канделаки ответила на очередное оскорбление Ксении Собчак

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