Энергетика

RT на русскомRT на русскомPGNiG рассчитывает получить от «Газпрома» $1,5 млрд

Польская компания «ожидает возмещения «Газпромом» переплаты в пользу PGNiG в размере около $1,5 млрд». PGNiG также указывает на возможность изменения цены на газ, поставляемый «Газпромом». Ранее «Газпром» обжаловал в суде Швеции решение арбитражного трибунала по спору с PGNiG по ценам на газ.
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с чего всё началось

«Газпром» в июне заплатит Польше $1,5 млрд переплаты за газ

"Газпром" до 1 июля заплатит польской PGNiG $1,5 млрд переплаты за газ по итогам решения Стокгольмского арбитража, сообщила польская сторона.
Интерфаксвчера в 06:31

Подробнее о событии

«Газпром экспорт» и PGNIG обсуждают пересмотр цены газа с 2017 года

ПРАЙМ02:54

«Газпром» видит достаточные основания для повышения цен на газ для польской PGNiG

ТАСС02:46

Газпром заявил о подорожании российского газа для Польши

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«Газпром» начал переговоры о повышении цены для Польши ретроактивно с 2017 года

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Польская PGNIG ждет от «Газпрома» назначенные судом $1,5 млрд

Коммерсантъвчера в 08:33

Польская PGNiG заявила об ожидании $1,5 млрд от «Газпрома»

РБКвчера в 08:07

До 1 июля «Газпром» вернет Польше полтора миллиарда долларов

Вести.Ruвчера в 06:57
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 03:09, Ашберн
Происшествия

В квартире стрелявшего в полицейских в Москве нашли личный дневник

Известия 02:54
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Армия и оружие

На Украине назвали способ дать отпор «агрессии» со стороны России

Правительство Украины заявило, что сможет дать достойный отпор вооружённой агрессии России.
Discover24 вчера в 13:32
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Наука

Ученые рассказали, почему некоторые люди едят много и не набирают вес

После нескольких исследований ученые смогли определить, почему некоторые люди могут очень много есть и не набирать лишний вес.
Rusargument вчера в 17:55
15
Происшествия

В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских

Российская газета 03:01
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Здоровье

В Челябинской области подтвердили 138 случаев COVID-19

Челябинск, 16 июня 2020, 09:30 — REGNUM В Челябинской области за 15 июня подтвердили ещё 138 случаев COVID-19.
REGNUM 02:30
Происшествия

Гармаш может встретиться с семьей погибшего в ДТП с Ефремовым

Национальная служба новостей вчера в 13:58
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Политика

Посол ФРГ в Вашингтоне ответила Трампу на слова о защите от России

Войска США размещены в Германии не для защиты страны, а для "демонстрации американской мощи" и трансатлантической безопасности, заявила посол ФРГ в Вашингтоне Эмили Хабер.
Газета.Ru 02:23
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Фигурное катание

Тутберидзе высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России

МК-Спорт 02:41
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Экономика

Российские банки могут ввести плату за выпуск и обслуживание карт

Москва, 15 июня 2020, 10:54 — REGNUM Банки в России могут ввести плату за выпуск и обслуживание карт, а также вынуждены будут отменить программы лояльности, если Центральный банк сохранит эквайринговые комиссии для онлайн-ритейла и медучреждений на уровне 1%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо Ассоциации банков России (АБР), направленное в правительство страны.
REGNUM вчера в 03:54
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Шоу-бизнес

Мария Шукшина подвергла критике семью погибшего в ДТП с Ефремовым

Шукшина похвалила вдову актера Сергея Бодрова, который трагически погиб около 20 лет назад.
RuNews24.ru 01:01
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Общество

Собянин подтвердил переход к новому этапу снятия ограничений в Москве

RT на русском вчера в 06:12
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Происшествия

В Красноярске возбудили дело против женщины, избившей внучку в лифте

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, против неё возбуждено уголовное дело за побои.
REGNUM 00:23
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Политика

В Японии отреагировали на слова Путина о российских Курилах

РИА Новости 14 июня в 07:59
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Музыка

Группу Little Big заподозрили в плагиате песен The Black Eyed Peas

Пользовательница TikTok записала видео, в котором сравнила композиции российской группы Little Big с песнями американского коллектива The Black Eyed Peas.
Lenta.ru 02:48
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Футбол

Футболист «Зенита» Кузяев может перейти в «Марсель»

Футболист петербургского «Зенита» Далер Кузяев может продолжить карьеру в чемпионате Франции. Игроком заинтересовался «Марсель».
АБН 02:25
Общество

В США назначили первую за 17 лет смертную казнь на федеральном уровне

Федеральные власти США планируют возобновить смертную казнь впервые с 2003 года.
РБК вчера в 23:03
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Экономика

В Краснодаре за 6,5 млрд рублей построят логистический комплекс

Бизнес-газета вчера в 13:26
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Политика

Помпео потребовал от России немедленно освободить Уилана

США требуют немедленно освободить Уилана, которого осудили на 16 лет.
Газета.Ru вчера в 12:54
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Политика

Путин ответил на критику со стороны КПРФ по поправкам к Конституции

Москва, 14 июня 2020, 16:20 — REGNUM Президент России Владимир Путин ответил на критику со стороны КПРФ по поводу голосования по поправкам к Конституции страны.
REGNUM 14 июня в 09:20
8,8K
Общество

Парад Победы из-за коронавируса отменен в двух регионах России

UfaTime.ru вчера в 15:12
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Происшествия

В Новосибирской области подросток сжег школу, чтобы не идти на занятия

Российская газета 01:56
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Общество

Новый пистолет скрытого ношения создадут в России

Сотрудники правоохранительных органов и спецслужб России могут получить на вооружение новый пистолет скрытого ношения.
Российская газета 02:45
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Общество

На Украине госпитализировали жену Зеленского, у которой выявили COVID-19

Жену президента Украины, у которой выявили COVID-19, госпитализировали, ее состояние стабильное, тесты Зеленского и детей отрицательные – пресс-служба РИА Новости
РИА Новости 03:06
Армия и оружие

Россия подняла Су-27 для перехвата бомбардировщиков США над Балтикой

«15 июня 2020 года дежурными силами по ПВО Западного военного округа были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-52H ВВС США и самолетов разведывательной авиации иностранных государств над нейтральными водами Балтийского моря и осуществлено их сопровождение российскими истребителями»,— сообщили в Минобороны.
Коммерсантъ вчера в 12:13
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Происшествия

Украинский нацист Стерненко порвал решение суда о своём аресте

Киев, 16 июня 2020, 02:27 — REGNUM Обвиняемый в убийстве украинский нацист Сергей Стерненко отказался выполнять решение о домашнем аресте и демонстративно порвал документ на ступенях Шевченковского районного суда Киева, передаёт 15 июня издание «Страна».
REGNUM вчера в 19:27
Энергетика

Правительство оплатит 60% расходов при переводе машин на газ

Вице-премьер Юрий Борисов поддержал идею министра энергетики Александра Новака увеличить правительственное субсидирование на перевод автомобилей с бензина на газ в два раза Это позволит россиянам не только купить оборудование гораздо дешевле, но и значительно сэкономить на топливе.
Газета.Ru 02:45
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Происшествия

В американском штате Нью-Мексико в ходе протестов произошла стрельба

Альбукерке, США, 16 июня 2020, 10:03 — REGNUM В ходе протестов против расизма и жестокого обращения полиции, которые начались в городах США после гибели в Миннеаполисе местного жителя Джорджа Флойда, в американском городе Альбукерке (штат Нью-Мексико) произошла стрельба.
REGNUM 03:03
Экономика

РБК: банки фиксируют рост неудачных денежных переводов через СБП

Банки фиксируют значительное увеличение числа неудачных денежных переводов через Систему быстрых платежей (СБП) после присоединения к ней Сбербанка.
ТАСС 01:35
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Общество

СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана

Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Навального, он подозревается в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.
RT на русском вчера в 10:41
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Происшествия

В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди

RT на русском вчера в 07:20
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