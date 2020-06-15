Энергетика
RT на русскомPGNiG рассчитывает получить от «Газпрома» $1,5 млрд
Польская компания «ожидает возмещения «Газпромом» переплаты в пользу PGNiG в размере около $1,5 млрд». PGNiG также указывает на возможность изменения цены на газ, поставляемый «Газпромом». Ранее «Газпром» обжаловал в суде Швеции решение арбитражного трибунала по спору с PGNiG по ценам на газ.
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с чего всё началось
"Газпром" до 1 июля заплатит польской PGNiG $1,5 млрд переплаты за газ по итогам решения Стокгольмского арбитража, сообщила польская сторона.Интерфаксвчера в 06:31
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В США назначили первую за 17 лет смертную казнь на федеральном уровне
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Россия подняла Су-27 для перехвата бомбардировщиков США над Балтикой
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Вице-премьер Юрий Борисов поддержал идею министра энергетики Александра Новака увеличить правительственное субсидирование на перевод автомобилей с бензина на газ в два раза Это позволит россиянам не только купить оборудование гораздо дешевле, но и значительно сэкономить на топливе.
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В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди
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