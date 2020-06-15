"Газпром" до 1 июля заплатит польской PGNiG $1,5 млрд переплаты за газ по итогам решения Стокгольмского арбитража, сообщила польская сторона.

с чего всё началось

Польская компания «ожидает возмещения «Газпромом» переплаты в пользу PGNiG в размере около $1,5 млрд». PGNiG также указывает на возможность изменения цены на газ, поставляемый «Газпромом». Ранее «Газпром» обжаловал в суде Швеции решение арбитражного трибунала по спору с PGNiG по ценам на газ.

Здоровье В Челябинской области подтвердили 138 случаев COVID-19 Челябинск, 16 июня 2020, 09:30 — REGNUM В Челябинской области за 15 июня подтвердили ещё 138 случаев COVID-19.

Экономика Российские банки могут ввести плату за выпуск и обслуживание карт Москва, 15 июня 2020, 10:54 — REGNUM Банки в России могут ввести плату за выпуск и обслуживание карт, а также вынуждены будут отменить программы лояльности, если Центральный банк сохранит эквайринговые комиссии для онлайн-ритейла и медучреждений на уровне 1%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо Ассоциации банков России (АБР), направленное в правительство страны. 2,7K

Футбол Футболист «Зенита» Кузяев может перейти в «Марсель» Футболист петербургского «Зенита» Далер Кузяев может продолжить карьеру в чемпионате Франции. Игроком заинтересовался «Марсель».

Общество Новый пистолет скрытого ношения создадут в России Сотрудники правоохранительных органов и спецслужб России могут получить на вооружение новый пистолет скрытого ношения. 3

Общество На Украине госпитализировали жену Зеленского, у которой выявили COVID-19 Жену президента Украины, у которой выявили COVID-19, госпитализировали, ее состояние стабильное, тесты Зеленского и детей отрицательные – пресс-служба РИА Новости

Армия и оружие Россия подняла Су-27 для перехвата бомбардировщиков США над Балтикой «15 июня 2020 года дежурными силами по ПВО Западного военного округа были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-52H ВВС США и самолетов разведывательной авиации иностранных государств над нейтральными водами Балтийского моря и осуществлено их сопровождение российскими истребителями»,— сообщили в Минобороны. 264

Происшествия Украинский нацист Стерненко порвал решение суда о своём аресте Киев, 16 июня 2020, 02:27 — REGNUM Обвиняемый в убийстве украинский нацист Сергей Стерненко отказался выполнять решение о домашнем аресте и демонстративно порвал документ на ступенях Шевченковского районного суда Киева, передаёт 15 июня издание «Страна».

Энергетика Правительство оплатит 60% расходов при переводе машин на газ Вице-премьер Юрий Борисов поддержал идею министра энергетики Александра Новака увеличить правительственное субсидирование на перевод автомобилей с бензина на газ в два раза Это позволит россиянам не только купить оборудование гораздо дешевле, но и значительно сэкономить на топливе. 804