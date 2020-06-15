Энергетика
РБКПольская PGNiG заявила об ожидании $1,5 млрд от «Газпрома»
«Как следствие, компания ожидает, что «Газпром» погасит переплату PGNiG в размере около $1,5 млрд до 1 июля», — сообщили в польской компании. В PGNiG отметили, что приложение к договору было подписано 5 июня в электронной форме. После этого стороны обменялись оригиналами подписанных документов.
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Происшествия
В Краснодаре умерла пластический хирург Алена Верди
Российская газета 04:19
Футбол
«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче
RT на русском вчера в 11:50
Политика
В МИД России оценили новый статус Украины в НАТО
Североатлантический альянс предоставил Украине 12 июня статус партнера с расширенными возможностями.
Известия 06:12
Армия и оружие
В России создадут версию ПВО «Тор-М2» для преодоления водных преград
В России идет разработка водоплавающей версии ПВО "Тор-М2".
Газета.Ru 01:29
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru вчера в 23:21
Политика
Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложили
Визит двух российских министров — главы МИД Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу — в Турцию отложили на неопределенный срок, говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел.
Lenta.ru вчера в 10:26
Общество
Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений
Мэр столицы Сергей Собянин написал в своем блоге, что по прошествии недели после снятия ряда ограничений в Москве продолжается снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, а риск был оправданным.
РИА Новости 04:52
Здоровье
Более 11 тысяч жителей Югры находятся на контроле медиков из-за контактов с больными коронавирусом
В Югре более 11 тысяч лиц, контактировавших с больными коронавирусом, наблюдаются медиками на дому.
ИА СИА-Пресс 08:10
Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
Российская газета 04:10
Общество
Сбербанк запустил сервис проверки номеров и сайтов на мошенничество
Россияне могут бесплатно проверить на мошенничество подозрительный номер телефона или сайт при помощи сервиса Сбербанка.
Коммерсантъ 06:08
Общество
Россияне смогут получить социальную помощь без справок
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россияне не должны будут предъявлять справки для получения социальной поддержки.
RT на русском 13 июня в 11:05
Политика
В Кремле прокомментировали приговор американцу Уилану
Американца Пола Уилана, который был осужден в России к 16 годам колонии за шпионаж, нельзя считать политическим заложником, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Rambler News Service 06:39
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости 04:20
Общество
Из «Ведомостей» ушли все заместители главного редактора
Пять заместителей главного редактора "Ведомостей" уходят из газеты в качестве протеста против назначения главредом Андрея Шмарова, соответствующее заявление опубликовано на сайте издания.
РИА Новости 07:36
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись
Российские актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись, сообщила "360" адвокат Жанна Маргулис.
РИА Новости 05:46
Политика
В Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в регионах
РИА Новости 06:24
Экономика
Счетная палата усмотрела риски в росте экспорта «молочки» из России
В Счетной палате насторожены увеличением экспорта молочной продукции из России: эксперты полагают, что эту продукцию могут изымать с внутреннего рынка.
Городовой 07:55
Происшествия
На строящемся боевом ледоколе в Петербурге произошел хлопок газа
На строящемся в Петербурге ледоколе "Иван Папанин" произошел хлопок газовоздушной смеси.
Вести.Ru 04:43
Армия и оружие
Украина произведет более 2500 ракет «Ольха-М»
Военное дело 13 июня в 03:08
Игры
Torchlight III внезапно вышла в раннем доступе Steam
Evo-rus.com 13 июня в 14:36
Политика
«Я бы попробовал утопить в крови войска РФ в Крыму» — Турчинов
Киев, 15 июня 2020, 11:45 — REGNUM У Киева не хватило сил в 2014 году, чтобы «утопить в крови» российские войска в Крыму, заявил бывший глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов в интервью в эфире «Пятого канала».
REGNUM 04:45
Происшествия
Горит хлебозавод в центре Воронежа
Серьезный пожар в центре Воронежа — горит хлебозавод №1 на улице Фридриха Энегельса.
Вести.Ru 07:33
Экономика
«Известия»: в России выпуск банковских карт может стать платным
Сохранение эквайринговых комиссий для онлайн-ретейла и медицинских учреждений на уровне 1% может привести к тому, что банки, потеряв порядка 10-15 млрд рублей, будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на текст письма АБР в правительство.
ТАСС вчера в 20:44
Общество
На 400 млн рублей оштрафовали россиян за нарушение самоизоляции
По данным журналистов всего россиян оштрафовали на 407 000 000 рублей.
Live24 07:45
Происшествия
В Волгограде задержали подростка за подготовку нападения на школу
В Волгограде задержали 14-летнего подростка, который планировал атаку на школу.
РИА Новости 06:05
Кино
Джеймс Ганн завершит работу с Marvel после «Стражей Галактики 3»
Режиссер Джеймс Ганн заявил, что не намерен продолжать работать со студией Marvel после завершения съемок третьей части "Стражей Галактики".
Народные новости 07:49
Происшествия
Американский F-15 упал в Северном море
Российская газета 06:44
Происшествия
Убитая российская школьница жаловалась в полицию на изнасилование и угрозы
Lenta.ru 06:33