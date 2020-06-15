Энергетика
КоммерсантъПольская PGNIG ждет от «Газпрома» назначенные судом $1,5 млрд
Польская PGNIG подписала дополнительное соглашение по транзиту газа по газопроводу Ямал—Европа с «Газпромом», сообщила компания. Польская сторона при этом ожидает выплаты «Газпромом» $1,5 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем.
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Политика
МИД Чехии прокомментировал высылку Россией двух дипломатов
Как отметили в МИД РФ, 15 июня в российское внешнеполитическое ведомство был вызван посол Чехии в России Пивонька, которому сообщили об ответных мерах российской стороны в связи с недружественными действиями Праги и объявлением 5 июня двух сотрудников посольства России в Чехии персонами нон грата на основании абсурдных и бездоказательных обвинений.
РИА Новости 07:11
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган передумали разводиться
Модель Оксана Самойлова и рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, более известный как Джиган, не смогли развестись.
Piter.tv 07:28
Политика
США требуют немедленного освобождения Пола Уилана
Соединенные Штаты возмущены приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против РФ и требуют его немедленного освобождения.
ТАСС 08:06
Авто
Рейтинг практически не ломающихся кроссоверов составили
Эксперты авторитетного немецкого портала Auto Bild составили рейтинг из пяти самых надежных кроссоверов.
Новые автомобили вчера в 00:55
Культура
Самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище поставлен актеру Вячеславу Тихонову
Определен самый дорогой памятник, расположенный на территории Новодевичьего кладбища.
Millionaire.ru вчера в 12:16
Авто
Kia Seltos стал популярнее удешевленного Kia Sportage
Автоновости дня вчера в 07:05
Общество
Польша открыла границу с Калининградской областью для отдельных категорий россиян
Польша открыла границу с Калининградской областью, но с ограничениями, говорится на сайте Варминско-Мазурского пограничного управления.
Интерфакс 07:30
Здоровье
Более 11 тысяч жителей Югры находятся на контроле медиков из-за контактов с больными коронавирусом
В Югре более 11 тысяч лиц, контактировавших с больными коронавирусом, наблюдаются медиками на дому.
ИА СИА-Пресс 08:10
Авто
Seat представил обновлённый кроссовер Seat Ateca
Обновленный кроссовер Ateca, анонсированный испанским Seat (входит в структуру VAG) ровно неделю назад, теперь представлен официально.
Автоновости дня 05:09
Общество
Из «Ведомостей» ушли все заместители главного редактора
Пять заместителей главного редактора "Ведомостей" уходят из газеты в качестве протеста против назначения главредом Андрея Шмарова, соответствующее заявление опубликовано на сайте издания.
РИА Новости 07:36
Здоровье
В Челябинской области заразились коронавирусом 300 медиков
В Челябинской области заболели коронавирусом более 300 медицинских работников, сообщает РИА Новости.
Православие и Мир 08:20
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
Общество
В мэрию Москвы подали заявку на митинг против поправок в Конституцию
Ранее левые уже пытались подать заявку на митинг с такими же требованиями на 7 июня, однако им было отказано из-за карантинных мер.
Интерфакс 07:16
Экономика
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
RT на русском 07:20
Общество
Минздрав: снятие мер самоизоляции понимается не совсем правильно
В интервью, размещенном на сайте ведомства Авдеев рассказал, какие последствия может иметь снятие некоторых ограничительных мер.
Вести.Ru вчера в 06:23
Общество
Жириновский предложил перенести начало учебного года
В своем Telegram-канале лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил перенести начало учебного года на 1 октября, а сентябрь сделать месяцем каникул, передает РИА Новости.
Инфорос 06:47
Общество
Россияне смогут получить социальную помощь без справок
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россияне не должны будут предъявлять справки для получения социальной поддержки.
RT на русском 13 июня в 11:05
Общество
Devicelock: в Сети на продажу выставили данные якобы 115 тысяч россиян
На продажу выставили базу с данными россиян, застрявших за границей из-за коронавируса и возвращавшихся на родину, ее подлинность не подтверждена, сообщил РИА Новости технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян.
РИА Новости 07:36
Общество
С июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости вчера в 06:51
Происшествия
Очередная смерть афроамериканца привела к новым протестам в США
В США вспыхнула новая волна протестов.
Вести.Ru вчера в 01:05
Происшествия
В Волгограде задержали подростка за подготовку нападения на школу
В Волгограде задержали 14-летнего подростка, который планировал атаку на школу.
РИА Новости 06:05
Экономика
ЦБ зафиксировал новый отток вкладов россиян из банков
В марте клиенты закрывали вклады и в иностранной валюте, и в рублях, изъяв из банков 315 млрд руб. Тогда ЦБ допускал новый отток вкладов из-за снижения доходов россиян на фоне самоизоляции.
РБК 05:12
Происшествия
В Волгограде убили иностранного студента-медика
Газета.Ru 02:31
Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
RT на русском вчера в 06:26