Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъПольская PGNIG ждет от «Газпрома» назначенные судом $1,5 млрд

Польская PGNIG подписала дополнительное соглашение по транзиту газа по газопроводу Ямал—Европа с «Газпромом», сообщила компания. Польская сторона при этом ожидает выплаты «Газпромом» $1,5 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем.
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Польская PGNiG ожидает $1,5 млрд от Газпрома до 1 июля

REGNUM07:02

Польская PGNIG ждет от «Газпрома» назначенные судом $1,5 млрд

Коммерсантъ08:33

Польская PGNiG заявила об ожидании $1,5 млрд от «Газпрома»

РБК08:07

Россия вернет Польше полтора миллиарда долларов за газ

Lenta.ru07:22

Польская PGNiG назвала сроки получения $1,5 млрд от «Газпрома»

Известия08:37

Польская PGNiG надеется до 1 июля получить от «Газпрома» $1,5 млрд

Вести.Ru06:57

В Польше ожидают до 1 июля получить от «Газпрома» $1,5 млрд

ТАСС06:27
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 08:40, Ашберн
Политика

МИД Чехии прокомментировал высылку Россией двух дипломатов

Как отметили в МИД РФ, 15 июня в российское внешнеполитическое ведомство был вызван посол Чехии в России Пивонька, которому сообщили об ответных мерах российской стороны в связи с недружественными действиями Праги и объявлением 5 июня двух сотрудников посольства России в Чехии персонами нон грата на основании абсурдных и бездоказательных обвинений.
РИА Новости 07:11
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган передумали разводиться

Модель Оксана Самойлова и рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, более известный как Джиган, не смогли развестись.
Piter.tv 07:28
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Политика

США требуют немедленного освобождения Пола Уилана

Соединенные Штаты возмущены приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против РФ и требуют его немедленного освобождения.
ТАСС 08:06
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Авто

Рейтинг практически не ломающихся кроссоверов составили

Эксперты авторитетного немецкого портала Auto Bild составили рейтинг из пяти самых надежных кроссоверов.
Новые автомобили вчера в 00:55
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Культура

Самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище поставлен актеру Вячеславу Тихонову

Определен самый дорогой памятник, расположенный на территории Новодевичьего кладбища.
Millionaire.ru вчера в 12:16
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Авто

Kia Seltos стал популярнее удешевленного Kia Sportage

Автоновости дня вчера в 07:05
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Общество

Польша открыла границу с Калининградской областью для отдельных категорий россиян

Польша открыла границу с Калининградской областью, но с ограничениями, говорится на сайте Варминско-Мазурского пограничного управления.
Интерфакс 07:30
Здоровье

Более 11 тысяч жителей Югры находятся на контроле медиков из-за контактов с больными коронавирусом

В Югре более 11 тысяч лиц, контактировавших с больными коронавирусом, наблюдаются медиками на дому.
ИА СИА-Пресс 08:10
Авто

Seat представил обновлённый кроссовер Seat Ateca

Обновленный кроссовер Ateca, анонсированный испанским Seat (входит в структуру VAG) ровно неделю назад, теперь представлен официально.
Автоновости дня 05:09
Общество

Из «Ведомостей» ушли все заместители главного редактора

Пять заместителей главного редактора "Ведомостей" уходят из газеты в качестве протеста против назначения главредом Андрея Шмарова, соответствующее заявление опубликовано на сайте издания.
РИА Новости 07:36
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Общество

Историк Олег Соколов отказался от услуг своего адвоката

ТАСС 07:02
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Здоровье

В Челябинской области заразились коронавирусом 300 медиков

В Челябинской области заболели коронавирусом более 300 медицинских работников, сообщает РИА Новости.
Православие и Мир 08:20
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Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
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Общество

В мэрию Москвы подали заявку на митинг против поправок в Конституцию

Ранее левые уже пытались подать заявку на митинг с такими же требованиями на 7 июня, однако им было отказано из-за карантинных мер.
Интерфакс 07:16
Экономика

Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
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Происшествия

В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди

В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
RT на русском 07:20
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Общество

Минздрав: снятие мер самоизоляции понимается не совсем правильно

В интервью, размещенном на сайте ведомства Авдеев рассказал, какие последствия может иметь снятие некоторых ограничительных мер.
Вести.Ru вчера в 06:23
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Общество

Жириновский предложил перенести начало учебного года

В своем Telegram-канале лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил перенести начало учебного года на 1 октября, а сентябрь сделать месяцем каникул, передает РИА Новости.
Инфорос 06:47
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Общество

Россияне смогут получить социальную помощь без справок

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россияне не должны будут предъявлять справки для получения социальной поддержки.
RT на русском 13 июня в 11:05
1,4K
Общество

Devicelock: в Сети на продажу выставили данные якобы 115 тысяч россиян

На продажу выставили базу с данными россиян, застрявших за границей из-за коронавируса и возвращавшихся на родину, ее подлинность не подтверждена, сообщил РИА Новости технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян.
РИА Новости 07:36
Происшествия

В Красноярске установили личность женщины, избившей ребенка в лифте

ТАСС 07:44
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Политика

Кремль с пониманием относится к отмене парадов Победы в регионах

Коммерсантъ 06:46
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Общество

С июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости вчера в 06:51
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Шоу-бизнес

Познер прокомментировал аварию с участием Ефремова

Профиль 00:31
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Происшествия

Очередная смерть афроамериканца привела к новым протестам в США

В США вспыхнула новая волна протестов.
Вести.Ru вчера в 01:05
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Происшествия

В Волгограде задержали подростка за подготовку нападения на школу

В Волгограде задержали 14-летнего подростка, который планировал атаку на школу.
РИА Новости 06:05
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Экономика

ЦБ зафиксировал новый отток вкладов россиян из банков

В марте клиенты закрывали вклады и в иностранной валюте, и в рублях, изъяв из банков 315 млрд руб. Тогда ЦБ допускал новый отток вкладов из-за снижения доходов россиян на фоне самоизоляции.
РБК 05:12
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Происшествия

В Волгограде убили иностранного студента-медика

Газета.Ru 02:31
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Политика

Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием

RT на русском вчера в 06:26
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Шоу-бизнес

Наталия Орейро подала документы на российское гражданство

KM.ru 02:49
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