Энергетика

ПрофильПрофильПольская компания потребовала от России компенсацию за «грязную» нефть

Глава польской нефтеперерабатывающей компании Orlen Даниэль Обайтек написал на своей странице в Twitter, что будет добиваться от российских властей компенсации за некачественную нефть, которая поставлялась по трубопроводу «Дружба».
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Глава польской нефтеперерабатывающей компании Orlen Даниэль Обайтек написал
 на своей странице в Twitter, что будет добиваться от российских властей компенсации за некачественную нефть, которая поставлялась по трубопроводу «Дружба».
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