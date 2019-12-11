с чего всё началось

Глава польской нефтеперерабатывающей компании Orlen Даниэль Обайтек написал на своей странице в Twitter, что будет добиваться от российских властей компенсации за некачественную нефть, которая поставлялась по трубопроводу «Дружба».

Польская компания потребовала от России компенсацию за «грязную» нефть

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