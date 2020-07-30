Энергетика
РамблерПольская компания рекордно заработала на «Газпроме»
Польская нефтегазовая компания заплатила самый большой в истории страны налог со средств, выплаченных ей по решению суда российским «Газпромом». Об этом, как сообщает «Прайм», в эфире Польского телевидения заявил председатель правления PGNiG Ежи Квечиньский.
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Общество
В Госдуме поддержали отказ от обязательного ЕГЭ по иностранному языку
В Госдуме поддержали отказ Минпросвещения РФ от идеи сделать обязательным ЕГЭ по иностранному языку.
Газета.Ru 07:01
Автоспорт
Перес пропустит Гран-при Великобритании из-за заражения коронавирусом
Повторный тест на коронавирус пилота команды "Формулы-1" "Рэйсинг Пойнт" Серхио Переса дал положительный результат, гонщик не примет участия в Гран-при Великобритании, сообщается на странице "Формулы-1" в Twitter.
РИА Новости 15:34
Общество
Россияне потратили часть выплат на детей на погашение микрозаймов
Некоторые россияне направили выплаты на детей от трех до 16 лет (10 тыс. руб.), которые выплачивали во время пандемии, на возврат микрозаймов.
Коммерсантъ 01:04
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Вячеслав Володин, являющийся спикером нижней палаты парламента, дал поручение проверить российских политиков на наличие иностранного паспорта.
CT news вчера в 18:56
Общество
Столичный суд расторг брак сына экс-генпрокурора РФ Чайки с женой
Вечерняя Москва 12:16
Футбол
Пока «Челси» упрямится, «Барселона» предложила Виллиану контракт на три года
Виллиану 31 год, и контракт на три сезона предлагает «Барселона».
Евро-футбол.ру 16:24
Армия и оружие
В Пентагоне назвали российские подлодки угрозой для территории США
Современные подводные лодки, добавил высокопоставленный военный, позволяют российским крылатым ракетам угрожать территории США, и это тоже представляет «серьезную проблему».
Известия 28 июля в 17:42
Экономика
ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%
ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2020 года упал на 32,9% против ожидаемых 34,7%, передает CNBC.
Газета.Ru 08:53
Футбол
Грант о «Челси»: «Абрамович сослал бы меня в Сибирь за 4-е место»
В сезоне-2007/08 «Челси» под руководством Гранта занял 2-е место в АПЛ и вышел в финал Лиги чемпионов.
Sports.ru 13:27
Технологии
На выпуск российского «тамагочи для хакеров» собрали $450 тысяч
Проект карманного мультитула с российскими корнями Flipper Zero привлек на краудфандинговой платформе Kickstarter без малого $450 тысяч (при заявленной цели в $60 000).
Вести.Ru 14:25
Футбол
Сергей Семак может покинуть «Зенит»
Причиной ухода Сергея Семака из «Зенита» может стать конфликт с генеральным директором Александром Медведевым и спортивным директором Хавьером Рибальтой.
Neva.Today 11:24
Футбол
Хохлов признался, что не считает Кокорина возрастным футболистом
RT на русском 15:08
Происшествия
Суд продлил домашний арест Ефремова до 22 января
«Суд оставил предыдущую меру пресечения Ефремову в виде домашнего ареста на срок до 22 января 2021 г.», ‒ сказал адвокат потерпевших Александр Добровинский.
Ведомости 11:51
Политика
Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России
В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
Политика
Среди задержанных в Белоруссии боевиков есть члены батальона Прилепина
Писатель Захар Прилепин сообщил NEWS.ru, что среди задержанных под Минском боевиков ЧВК Вангера есть члены его батальона.
News.ru вчера в 09:34
Шоу-бизнес
Меган Маркл проиграла суд и должна выплатить около £70
RuNews24.ru 10:51
Общество
Задержанных в Белоруссии россиян подозревают в подготовке беспорядков
Задержанных в Белоруссии россиян подозревают в подготовке массовых беспорядков.
RT на русском 09:06
Общество
Ученые назвали очаги возникновения второй волны коронавируса
По оценкам проректора по перспективным проектам СПбПУ, соруководителя рабочей группы "Технет" Национальной технологической инициативы Алексея Боровкова, рост заболеваемости в Петербурге может быть обусловлен тем, что в город в начале сентября приедет большое количество иногородних студентов.
Российская газета 05:58
Наука
Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа
Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента.
Газета Культура 07:48
Армия и оружие
Украина проведет учения в «неожиданных местах» в ответ на маневры РФ
Украина может дать «ответ» российским военным учениям «Кавказ-2020» посредством параллельного проведения собственных маневров «в довольно неожиданных местах».
Военное дело вчера в 04:42
Происшествия
Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому
Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК 16:05
Авто
Электрический внедорожник Hummer EV выпустят осенью 2021 года
Бренд GMC выпустил тизерный видеоролик с анонсированной датой выхода нового электрического внедорожника Hummer EV.
Экономика сегодня 10:14
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери
О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.
Курьер. Среда. Бердск 28 июля в 03:31
Общество
Минздрав хочет выборочно проверять водителей на алкоголизм
Москва, 30 июля 2020, 14:22 — REGNUM Новый вариант правил медосмотра для водителей предусматривает выборочную проверку на алкогольную зависимость, версия со всеобщей проверкой исключена.
REGNUM 07:22
Происшествия
На востоке Москвы электричка сбила двух мужчин
В Москве электропоезд сбил двух мужчин, один из которых от полученных травм скончался.
РБК 16:28
Политика
МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
В МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:08
Космос
Российские космонавты на МКС получили собственный Интернет
Российский сегмент Международной космической станции (МКС) подключили к широкополосному спутниковому каналу связи с Землёй.
News.ru 11:48
Политика
Кравчук возглавит делегацию Украины на переговорах по Донбассу
Первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.
Национальная служба новостей 10:56