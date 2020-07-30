Энергетика
РамблерПольская компания рекордно заработала на «Газпроме»
Польская нефтегазовая компания заплатила самый большой в истории страны налог со средств, выплаченных ей по решению суда российским «Газпромом». Об этом, как сообщает «Прайм», в эфире Польского телевидения заявил председатель правления PGNiG Ежи Квечиньский.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 19:53, Ашберн
Футбол
Прокуратура Швейцарии возбудила дело против главы ФИФА Инфантино
Швейцарская прокуратура возбудила уголовное дело против президента ФИФА Джанни Инфантино.
Газета.Ru 17:05
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс 05:47
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС
Экс-участница юмористического шоу Уральские пельмени Юлия Михалкова рассказала подписчикам о работе в новом комедийном проекте на телеканале СТС, где она успела примерить множество образов.
iReactor 07:41
Общество
Huawei впервые обошла Samsung по продажам смартфонов
Как говорится в отчете Canalys, Huawei впервые обошла Samsung по продажам смартфонов, отгрузив 55,8 млн устройств.
Газета DAILY 15:28
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии
МИД Белоруссии уведомил посольство России в Минске о задержании россиян.
Известия 06:21
Футбол
Главным тренером тульского «Арсенала» назначен Сергей Подпалый
Тула, 30 июля 2020, 13:47 — REGNUM Главным тренером тульского «Арсенала» назначен Сергей Подпалый. Об этом 30 июля сообщают «Вести Тула».
REGNUM 06:47
Общество
Названо условие для повторения выплаты 10 тыс. от ПФР в августе
Специалисты назвали условие, по которому государство будет вынуждено организовать новые меры поддержки граждан, в число которых должна войти и выплата в размере десяти тысяч рублей от Пенсионного фонда, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 13:30
Происшествия
Электроснабжение в центре Читы восстановят в течение часа
Электроснабжение в центре Читы восстановят в течение часа.
ZAB.RU 07:11
Происшествия
Расчленившую в Санкт-Петербурге рэпера Энди Картрайта жену отпустили
В Санкт-Петербурге накануне обнаружили труп российского рэпера, участника Versus Battle Энди Картрайта.
SM News 06:34
Политика
США ввели новые санкции против военных программ Ирана
США вводят новые санкции в отношении Ирана, действие которых ограничит поставки продукции, используемой Тегераном для ядерной, ракетной и военной программ.
РБК 19:46
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в регионах России в августе
Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что жарка погода установится на востоке России: от Поволжья до Якутии.
Известия 19:29
Политика
Обама раскритиковал Трампа, не упоминая его
Бывший президент США Барак Обама во время похорон конгрессмена Джона Льюиса раскритиковал действия нынешнего главы государства Дональда Трампа, при этом не упоминая его, пишет Daily Mail.
Газета.Ru 19:40
Футбол
Консорциум из Саудовской Аравии отказался от покупки «Ньюкасла»
Консорциум, принадлежащий семье короля Саудовской Аравии, отказался от покупки "Ньюкасла".
Газета.Ru 11:51
Здоровье
Врач назвал самые первые признаки онкологии
Среди первых сигналов опасного заболевания, которые требуют обращения к специалистам, профессор выделил изменение ритма дефекации и мочеиспускания, незаживающие язвы, необычные кровотечения или кровянистые выделения.
Российская газета 00:38
Политика
Слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах» озадачили украинцев
Слова президента Украины Владимира Зеленского о "бомбящих всех самолетах" озадачили пользователей Сети.
РЕН ТВ 18:35
Шоу-бизнес
Ивлеева купила автомобиль за 20 млн рублей
Фотография суперкара Lamborghini Aventador была опубликована блогером Анастасией Ивлеевой в Instagram-аккаунте.
Gazeta.SPb 11:43
Происшествия
Двое пешеходов пострадали на Сахалине за сутки по вине автоледи
В результате ДТП 37-летний пешеход получил телесные повреждения.
Сахалин.Инфо 19:09
Общество
Собянин дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в Москве
Москва находится на минимальном уровне по заболеваемости COVID-19.
Ведомости 11:44
Общество
Столичный суд расторг брак сына экс-генпрокурора РФ Чайки с женой
Вечерняя Москва 12:16
Игры
Поддержка VR появится в Microsoft Flight Simulator в конце 2020 года
Microsoft Flight Simulator получит поддержку VR-шлемов в конце 2020 года.
3DNews 04:17
Авто
PSA показал новую модульную электрическую платформу
Альянс PSA сообщил о работе над новой модульной платформой eVMP (Electric Vehicle Modular Platform), которая создаётся специальной для электрических моделей.
Тарантас Ньюс 05:18
Политика
В Белоруссии сообщили о подготовке в России новых групп «боевиков»
Кандидаты в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев и Сергей Черечень заявили, что в России якобы формируются еще две группы «боевиков», которых планируется перебросить в республику для осуществления провокаций.
Профиль 05:29
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 17:01
Армия и оружие
НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле
В статье отмечается, что вероятной целью для гиперзвуковых ракет может стать Гренландия в целом и, в частности, американская авиабаза Туле, на которой размещается радар предупреждения НАТО о ракетном нападении.
Lenta.ru 18:09
Общество
Сергей Шнуров оценил Михаила Дегтярева
Газета.Ru 08:19
Общество
Россиянам упростят выдачу субсидий на оплату ЖКХ
Правила выдачи россиянам субсидий на оплату ЖКХ с 2021 года будут упрощены, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Интерфакс 06:56
Общество
Навальный нашел у Дегтярева недвижимость на 125 млн рублей
Семья врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева владеет домом и квартирой общей стоимостью 125 млн рублей, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
SakhaNews 11:17
Общество
Минздрав утвердил рекомендации по реабилитации после коронавируса
Минздрав России разработал и направил в субъекты страны Временные методические рекомендации по вопросам медицинской реабилитации при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17:25