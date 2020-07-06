Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиПольская компания вернула «Газпрому» 90 миллионов долларов

Польская нефтегазовая компания PGNiG вернула компании "Газпром экспорт" лишние 90 миллионов долларов, перечисленные в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража о пересмотре цен на газ, говорится в сообщении PGNiG, опубликованном в среду.
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Польша вернула «Газпрому» лишние $90 млн

РБК15:55

Польская PGNiG вернула «Газпрому» $90 млн в рамках взаиморасчетов по переплате за газ

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Польская компания вернула «Газпрому» 90 миллионов долларов

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Польская госкомпания вернет «Газпрому» 90 млн долларов из-за недоплат за газ

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В финальном матче Кубка Украины киевское «Динамо» сыграет с «Ворсклой».
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Для водителей в России предложили ввести 8 новых штрафов

Общероссийский народный фронт (ОНФ) направил в Минюст новые предложения по «улучшению» существующего КоАП, в рамках которых водителей обложат новыми штрафами и увеличат уже существующие.
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