Энергетика
РИА НовостиПольская компания вернула «Газпрому» 90 миллионов долларов
Польская нефтегазовая компания PGNiG вернула компании "Газпром экспорт" лишние 90 миллионов долларов, перечисленные в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража о пересмотре цен на газ, говорится в сообщении PGNiG, опубликованном в среду.
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«Газпром» намерен вернуть $ 1,5 млрд, которые перевел польской стороне по решению суда
Невские Новости06 июля в 03:16
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В Аргентине археологи обнаружили останки гигантской древней рыбы. Хищной ровеснице динозавров около 70 млн. лет.
ToDay News Ufa вчера в 15:25
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Федун подтвердил назначение Газизова на пост гендиректора «Спартака»
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Армия и оружие
Украинские военные применили ракетный комплекс «Джавелин»
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В феврале Минобороны предупредило о подготовке провокации организацией с использованием химического раствора «Белые каски» при поддержке «Хаят Тахрир аш-Шам».
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Общественная служба новостей вчера в 11:24
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В ГИБДД не исключили увеличения максимальной скорости на дорогах
RT на русском 12:23
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Венесуэльские военные сбили неопознанный американский самолет
"CEOFANB сообщает, что Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолетами нашей военной авиации", - говорится в сообщении в микроблоге командования в Twitter.
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Министр обороны ФРГ ответила критикам «Северного потока-2»
Министр обороны Германии, глава правящего Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбаэур прокомментировала критику в отношении проекта "Северный поток-2", которая исходит от США и некоторых стран ЕС.
Российская газета 15:57
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СЖР направил запрос в ФСБ из-за задержания Сафронова
Союз журналистов России направил запрос в ФСБ по поводу того, связано ли с журналистской деятельностью задержание подозреваемого в госизмене экс-журналиста, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, говорится в заявлении на сайте СЖР.
РИА Новости 13:16
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Жир на животе провоцирует ускоряющие старение заболевания
Evo-rus.com 13:25
Общество
В ОНК рассказали о содержании Ивана Сафронова в СИЗО «Лефортово»
Арестованный по подозрению в государственной измене советник гендиректора «Роскосмоса» Иван Сафронов находится в карантинной камере СИЗО «Лефортово».
RT на русском 14:27
Политика
Запрещенное интервью Жириновского Гордону выйдет на Радио «КП»
Ранее в эфире Радио «КП» Жириновский и Сергей Мардан обсудили главные события уходящей недели: захват монастыря на Урале, голосование за поправки к Конституции и их вступление в силу, а также планы Турции сделать мечеть из Святой Софии.
Радио Комсомольская правда 12:59
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Динамо (Киев) — Ворскла 1:1 (1-й экстра-тайм)
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Metaratings 08:27
Транспорт
Для водителей в России предложили ввести 8 новых штрафов
Общероссийский народный фронт (ОНФ) направил в Минюст новые предложения по «улучшению» существующего КоАП, в рамках которых водителей обложат новыми штрафами и увеличат уже существующие.
SpeedMe вчера в 07:56
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В Туле около 13 тысяч жителей остались без света из-за непогоды
«В зону отключения электроэнергии попали 78 населённых пунктов Большой Тулы, около 13 тыс. человек, а также есть порывы линий в Щекинском, Ясногорском и Заокском районах», — указано в сообщении.
RT на русском 15:58
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
Происшествия
Суд арестовал гендиректора «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
Генеральный директор «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай был задержан и заключен под стражу по подозрению во взяточничестве.
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Хаверц может уйти из «Байера-04» в «Челси» за €100 млн
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Назван самый мощный смартфон в мире. Он стоит 66 тысяч рублей
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Авиасообщение между Россией и наиболее популярными туристическими направлениями мира возобновится в лучшем случае в конце сентября.
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В Тверской области 70 пар получили медаль «За любовь и верность»
В регионе 70 супружеских пар, проживших в браке не менее 25 лет, получили медали «За любовь и верность».
АиФ Тверь 13:29
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Дворкович заявил, что Россия вступает в тяжелейший период кризиса
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Газета.Ru вчера в 10:28
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Издателя "Медиазоны" и участника арт-группы "Война" Петра Верзилова вновь задержали в Москве. Об этом он сам сообщил журналистам.
ТАСС 10:29