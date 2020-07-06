Польская нефтегазовая компания PGNiG вернула компании "Газпром экспорт" лишние 90 миллионов долларов, перечисленные в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража о пересмотре цен на газ, говорится в сообщении PGNiG, опубликованном в среду.

Футбол Федун подтвердил назначение Газизова на пост гендиректора «Спартака» Шамиль Газизов в течение недели приступит к работе в качестве генерального директора московского футбольного клуба "Спартак", заявил председатель совета директоров "красно-белых" Леонид Федун.

Армия и оружие Венесуэльские военные сбили неопознанный американский самолет "CEOFANB сообщает, что Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолетами нашей военной авиации", - говорится в сообщении в микроблоге командования в Twitter. 40

Политика Министр обороны ФРГ ответила критикам «Северного потока-2» Министр обороны Германии, глава правящего Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбаэур прокомментировала критику в отношении проекта "Северный поток-2", которая исходит от США и некоторых стран ЕС. 8

Политика СЖР направил запрос в ФСБ из-за задержания Сафронова Союз журналистов России направил запрос в ФСБ по поводу того, связано ли с журналистской деятельностью задержание подозреваемого в госизмене экс-журналиста, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, говорится в заявлении на сайте СЖР.

Общество В ОНК рассказали о содержании Ивана Сафронова в СИЗО «Лефортово» Арестованный по подозрению в государственной измене советник гендиректора «Роскосмоса» Иван Сафронов находится в карантинной камере СИЗО «Лефортово».

Политика Запрещенное интервью Жириновского Гордону выйдет на Радио «КП» Ранее в эфире Радио «КП» Жириновский и Сергей Мардан обсудили главные события уходящей недели: захват монастыря на Урале, голосование за поправки к Конституции и их вступление в силу, а также планы Турции сделать мечеть из Святой Софии.

Транспорт Для водителей в России предложили ввести 8 новых штрафов Общероссийский народный фронт (ОНФ) направил в Минюст новые предложения по «улучшению» существующего КоАП, в рамках которых водителей обложат новыми штрафами и увеличат уже существующие. 16

Общество В Туле около 13 тысяч жителей остались без света из-за непогоды «В зону отключения электроэнергии попали 78 населённых пунктов Большой Тулы, около 13 тыс. человек, а также есть порывы линий в Щекинском, Ясногорском и Заокском районах», — указано в сообщении.

Общество Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста. 3,3K

Происшествия Суд арестовал гендиректора «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Генеральный директор «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай был задержан и заключен под стражу по подозрению во взяточничестве. 132