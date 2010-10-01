Главное политическое лицо польской парламентской оппозиции отметил многочисленные нарушения правил предвыборной конкуренции, заявив, что оппозиция всерьез рассматривает в качестве реванша победу своего кандидата на грядущих президентских выборах.

Политика Пелоси сочла введенные Трампом санкции против Турции недостаточными Ограничительные меры, которые президент США Дональд Трамп ввел против Турции из-за ее операции "Источник мира", недостаточны для выхода из ситуации на северо-востоке Сирии, считает спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Политика Экзитпол: на выборах в Польше лидирует партия Качиньского Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского лидирует с большим отрывом на очередных парламентских выборах, свидетельствуют данные экзитпола, проведенного социологической лабораторией Ipsos.

Футбол Тедеско назначен главным тренером московского «Спартака» Немецкий специалист Доменико Тедеско назначен главным тренером московского "Спартака", об этом объявили на пресс-конференции футбольного клуба.

Политика Трамп направит делегацию в Турцию Специальная делегация США для обсуждения военной операции Турции в Сирии будет направлена в Анкару в ближайшее время.

Политика Украина откажется от минских соглашений из-за обстрелов в Донбассе Иначе Киев выйдет из минских соглашений и введет план "Б". Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в понедельник, 14 октября, перед заседанием комитета Европарламента по международным делам в Люксембурге.