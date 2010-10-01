Политика

Красная веснаКрасная веснаПольская оппозиция возмутилась итогами парламентских выборов

Главное политическое лицо польской парламентской оппозиции отметил многочисленные нарушения правил предвыборной конкуренции, заявив, что оппозиция всерьез рассматривает в качестве реванша победу своего кандидата на грядущих президентских выборах.
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Армия и оружие

В Кремле оценили возможность столкновения России и Турции в Сирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность военного столкновения с Турцией в Сирии.
Мой Брянск 07:21
Общество

Льготную ипотеку для семей могут распространить на вторичный рынок

Правительство России рассмотрит возможность запуска льготной ипотеки для семей на покупку жилья на вторичном рынке.
РБК 10:19
Происшествия

В Сети появилось видео с места гибели мэра Абакана

Телеканал "360" опубликовал видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин. На кадрах виден искореженный автомобиль.
Газета.Ru 09:41
Политика

Путин подарил королю Саудовской Аравии кречета Альфу

Президент России Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду камчатского кречета.
Мойка78 11:02
Политика

Зеленский призвал украинцев «не создавать картинку» для российского ТВ

Политик попросил украинцев «не создавать красивую картинку для российского телевидения».
Аргументы и Факты 03:54
Хоккей

Овечкин и Кузнецов не уберегли «Вашингтон» от поражения «Колорадо»

Газета.Ru 20:01
Общество

СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ

РБК 14:39
Политика

Пелоси сочла введенные Трампом санкции против Турции недостаточными

Ограничительные меры, которые президент США Дональд Трамп ввел против Турции из-за ее операции "Источник мира", недостаточны для выхода из ситуации на северо-востоке Сирии, считает спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Интерфакс 21:19
Происшествия

Читинец зарезал жену на глазах у детей

Вести.Ru 08:32
Политика

Экзитпол: на выборах в Польше лидирует партия Качиньского

Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского лидирует с большим отрывом на очередных парламентских выборах, свидетельствуют данные экзитпола, проведенного социологической лабораторией Ipsos.
РИА Новости вчера в 15:12
Армия и оружие

Зеленский посетил передовую в Донбассе

Глава Украины Владимир Зеленский посетил зону проведения операции объединенных сил в Донбассе.
Газета.Ru 12:40
Происшествия

Двое россиян насмерть забили мужчину и остались на свободе

Lenta.ru 06:36
Футбол

Тедеско назначен главным тренером московского «Спартака»

Немецкий специалист Доменико Тедеско назначен главным тренером московского "Спартака", об этом объявили на пресс-конференции футбольного клуба.
РИА Новости 11:10
Общество

Крупнейшие президентские гранты получат программисты и «Золотая маска»

«Золотая маска» получила уже третий грант размером 50 млн руб. с момента создания Фонда президентских грантов.
РБК 13:48
Наука

Разработан наноразмерный детектор излучения с низким уровнем шума

Небольшой детектор излучения имеет низкую теплоемкость, поэтому слабая интенсивность излучения дает более сильный сигнал.
Индикатор 09:02
Общество

В Ирландии покойник развеселил родственников на похоронах

РИА Новости 13:40
Экономика

Акции «Яндекса» упали более чем на 10%

Московская биржа сообщила о том, что акции компании «Яндекс» упали в стоимости больше, чем на 10%.
News-24.ru 12 октября в 05:47
Политика

Трамп направит делегацию в Турцию

Специальная делегация США для обсуждения военной операции Турции в Сирии будет направлена в Анкару в ближайшее время.
Ридус 19:57
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Макаров» провел учебные стрельбы в Средиземном море

Фрегат ВМФ России «Адмирал Макаров» провел учебные стрельбы в Средиземном море.
ТК Звезда вчера в 22:00
Футбол

Сборная Украины победила Португалию и вышла на Евро-2020

В рамках 8-го тура отборочного этапа чемпионата Европы - 2020 сборная Украины дома победила Португалию.
Газета.Ru 17:02
Политика

Украина откажется от минских соглашений из-за обстрелов в Донбассе

Иначе Киев выйдет из минских соглашений и введет план "Б". Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в понедельник, 14 октября, перед заседанием комитета Европарламента по международным делам в Люксембурге.
Утро.ru 13:53
Политика

Пристайко рассказал об альтернативе формуле Штайнмайера

Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, какая существует альтернатива формуле Штайнмайера.
RT на русском 16:55
Гаджеты

Представлен 5G-смартфон Xiaomi Redmi K30

В пятницу, 14 октября, компания Xiaomi провела презентацию обещанного Redmi K30 с поддержкой высокоскоростной сети передачи мобильных данных 5G.
Профиль 15:00
Общество

Мосгорсуд оставил в силе приговор активисту Котову

RT на русском 10:28
Происшествия

В СК уточнили причину частичного обрушения жилого дома в Приморье

Частичное обрушение пятиэтажного дома в Новонежине Приморского края, в результате которого погибла женщина, могло произойти из-за взрыва водонагревателя.
RT на русском 19:44
Шоу-бизнес

Наргиз со скандалом уволила звукорежиссера

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Роскосмос планирует отправить на Луну «внука» робота «Федора»

Источник в «Роскосмосе» сообщил, что госкорпорация планирует через 3-4 года отправить на Луну антропоморфного робота-лунохода, передает РИА Новости.
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Поддержавшего войну в Сирии футболиста отстранили от тренировок

Турецкого полузащитника гамбургского «Санкт-Паули» Дженка Шахина отстранили от тренировок из-за его политической позиции, сообщается на официальном сайте клуба.
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Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением

Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
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Первая часть фильма «Матрица» вышла в повторный прокат в России

В России вышла в повторный прокат первая часть научно-фантастического фильма «Матрица» режиссеров Энди и Ларри Вачовски.
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Польский политик; основатель и председатель правящей консервативной партии «Право и справедливость». С 14 июля 2006 по 9 ноября 2007 годы - премьер-министр Польши. Брат-близнец погибшего в 2010 году в авиакатастрофе в Смоленске президента Польши Леха Качиньского.
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Польский политик
Польский политик и государственный деятель, министр иностранных дел Польши с 22 сентября 2014 года по 16 ноября 2015 года. Маршал Сейма Польши с 8 июля 2010 года по 7 ноября 2011 года, с момента избрания согласно Конституции Польши исполнял обязанности президента Польши вплоть до вступления 6 августа 2010 года в должность новоизбранного президента Бронислава Коморовского.
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