Политика
Красная веснаПольская оппозиция возмутилась итогами парламентских выборов
Главное политическое лицо польской парламентской оппозиции отметил многочисленные нарушения правил предвыборной конкуренции, заявив, что оппозиция всерьез рассматривает в качестве реванша победу своего кандидата на грядущих президентских выборах.
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Армия и оружие
В Кремле оценили возможность столкновения России и Турции в Сирии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность военного столкновения с Турцией в Сирии.
Общество
Льготную ипотеку для семей могут распространить на вторичный рынок
Правительство России рассмотрит возможность запуска льготной ипотеки для семей на покупку жилья на вторичном рынке.
Происшествия
В Сети появилось видео с места гибели мэра Абакана
Телеканал "360" опубликовал видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин. На кадрах виден искореженный автомобиль.
Политика
Путин подарил королю Саудовской Аравии кречета Альфу
Президент России Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду камчатского кречета.
Политика
Зеленский призвал украинцев «не создавать картинку» для российского ТВ
Политик попросил украинцев «не создавать красивую картинку для российского телевидения».
Политика
Пелоси сочла введенные Трампом санкции против Турции недостаточными
Ограничительные меры, которые президент США Дональд Трамп ввел против Турции из-за ее операции "Источник мира", недостаточны для выхода из ситуации на северо-востоке Сирии, считает спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Происшествия
Читинец зарезал жену на глазах у детей
Политика
Экзитпол: на выборах в Польше лидирует партия Качиньского
Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского лидирует с большим отрывом на очередных парламентских выборах, свидетельствуют данные экзитпола, проведенного социологической лабораторией Ipsos.
Армия и оружие
Зеленский посетил передовую в Донбассе
Глава Украины Владимир Зеленский посетил зону проведения операции объединенных сил в Донбассе.
Футбол
Тедеско назначен главным тренером московского «Спартака»
Немецкий специалист Доменико Тедеско назначен главным тренером московского "Спартака", об этом объявили на пресс-конференции футбольного клуба.
Общество
Крупнейшие президентские гранты получат программисты и «Золотая маска»
«Золотая маска» получила уже третий грант размером 50 млн руб. с момента создания Фонда президентских грантов.
Наука
Разработан наноразмерный детектор излучения с низким уровнем шума
Небольшой детектор излучения имеет низкую теплоемкость, поэтому слабая интенсивность излучения дает более сильный сигнал.
Общество
В Ирландии покойник развеселил родственников на похоронах
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 10%
Московская биржа сообщила о том, что акции компании «Яндекс» упали в стоимости больше, чем на 10%.
Политика
Трамп направит делегацию в Турцию
Специальная делегация США для обсуждения военной операции Турции в Сирии будет направлена в Анкару в ближайшее время.
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Макаров» провел учебные стрельбы в Средиземном море
Фрегат ВМФ России «Адмирал Макаров» провел учебные стрельбы в Средиземном море.
Футбол
Сборная Украины победила Португалию и вышла на Евро-2020
В рамках 8-го тура отборочного этапа чемпионата Европы - 2020 сборная Украины дома победила Португалию.
Политика
Украина откажется от минских соглашений из-за обстрелов в Донбассе
Иначе Киев выйдет из минских соглашений и введет план "Б". Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в понедельник, 14 октября, перед заседанием комитета Европарламента по международным делам в Люксембурге.
Политика
Пристайко рассказал об альтернативе формуле Штайнмайера
Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, какая существует альтернатива формуле Штайнмайера.
Гаджеты
Представлен 5G-смартфон Xiaomi Redmi K30
В пятницу, 14 октября, компания Xiaomi провела презентацию обещанного Redmi K30 с поддержкой высокоскоростной сети передачи мобильных данных 5G.
Общество
Мосгорсуд оставил в силе приговор активисту Котову
Происшествия
В СК уточнили причину частичного обрушения жилого дома в Приморье
Частичное обрушение пятиэтажного дома в Новонежине Приморского края, в результате которого погибла женщина, могло произойти из-за взрыва водонагревателя.
Шоу-бизнес
Наргиз со скандалом уволила звукорежиссера
Космос
Роскосмос планирует отправить на Луну «внука» робота «Федора»
Источник в «Роскосмосе» сообщил, что госкорпорация планирует через 3-4 года отправить на Луну антропоморфного робота-лунохода, передает РИА Новости.
Футбол
Поддержавшего войну в Сирии футболиста отстранили от тренировок
Турецкого полузащитника гамбургского «Санкт-Паули» Дженка Шахина отстранили от тренировок из-за его политической позиции, сообщается на официальном сайте клуба.
Общество
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Кино
Первая часть фильма «Матрица» вышла в повторный прокат в России
В России вышла в повторный прокат первая часть научно-фантастического фильма «Матрица» режиссеров Энди и Ларри Вачовски.