Политика
РИА НовостиПольские СМИ назвали Макрона «полезным идиотом Кремля»
Журналист польского издания Wpost Якуб Мельник раскритиковал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга НАТО".
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Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru 13:39
Происшествия
Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина
RT на русском 11:28
Футбол
Зидан ответил Леонардо: «Могу говорить про Мбаппе хоть каждый день»
Сам Мбаппе ранее говорил, что мечтает когда-нибудь играть в футболке "Реала". Могу повторять это хоть каждый день.
Soccer.ru 12:40
Происшествия
На Рублевском шоссе из автоцентра похитили мужчину
Мужчину связали и похитили из автоцентра на Рублевском шоссе в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
РИА Новости 13:49
Футбол
Кутепов не сыграет с «Крыльями Советов»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» сказал, что все футболисты здоровы за исключением защитника Илья Кутепова.
Спорт-Экспресс 06:05
Общество
Работа шахты в ДНР остановлена из-за подземных толчков
Одна из шахт в городе Макеевка Донецкой Народной Республики приостановила свою работу из-за подземных толчков.
REGNUM 06:29
Гаджеты
Huawei готовит смартфон Y9s с выдвижной камерой
Huawei Y9s оснастят экраном без каких-либо вырезов, в котором будут узкие боковые и верхняя рамка, а фронтальную камеру в аппарате установят выдвижную.
Astera вчера в 07:50
Религия
РПЦ прекратит поминовение Александрийского патриарха
Признание Александрийским патриархом неканонической церкви Украины (ПЦУ) делает невозможным его поминовение патриархом Кириллом.
RT на русском 09:23
Фигурное катание
Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая
Анна Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая, Елизавета Туктамышева, упавшая после фирменного "трикселя", осталась четвертой, а действующая чемпионка Европы Софья Самодурова заняла шестое место.
Газета.Ru 14:00
Политика
Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан
Глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расправляться с недовольными гражданами, расстреливая их.
Газета.Ru 13:15
Футбол
«Ахмат» и «Урал» сыграли вничью
Sport24.ru 13:23
Наука
Ученые нашли связь между верой в демонов и инфекционными заболеваниями
Ученые опросили более трех тысяч человек из разных стран мира и выяснили, что уверенность в существовании демонов и злых духов больше распространена в странах, где выше вероятность инфекционных заболеваний.
Волгоградская правда 06 ноября в 00:43
Политика
Трамп захотел приехать на парад Победы в Москве
Lenta.ru 10:24
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM 09:40
Наука
В Арктике от чумы вымирают тюлени
По мнению ученых, из-за сокращения в Арктике морского льда, в северной части Тихого океана у местных морских млекопитающих появился новый смертоносный вирус.
В городе R 13:10
Общество
Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС 13:09
Политика
Будущая глава Еврокомиссии призвала Европу говорить языком силы
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре Урсула фон дер Ляйен встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
REGNUM 13:08
Общество
Умер друг тигра Амура козел Тимур
Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
Авто
В Сети появились фото обновленной Lada Vesta
В Сети появились первые «живые» фотографии и характеристики серийной версии обновленной LADA Vesta.
Автоновости дня 01:57
Транспорт
В России началась продажа билетов на поезда в Крым
С 23 декабря из Санкт-Петербурга в Севастополь начнет ходить поезд №7/8 (время в пути составит 43,5 часа), с 24 декабря - состав №27/28 из Москвы в Симферополь (время в пути - 33 часа).
Интерфакс 01:52
Шоу-бизнес
Михальчик вспомнила о романе с Шульгиным
Певица осудила экс-супругу продюсера Героиней нового выпуска программы "Судьба человека" стала обладательница третьего места в телеконкурсе "Фабрика звезд − 3", 34-летняя Юлия Михальчик.
WomanHit.ru 10:31
Игры
Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Известия 06 ноября в 00:44
Экономика
Аркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж»
Ранее сообщалось о возможной покупке "Стройгазмонтажа" компанией "Газстройпром", которая была создана "Газпромом" и Газпромбанком.
Интерфакс вчера в 11:29
Политика
Экс-полковника Австрии обвинили в шпионаже в пользу России
Австрийская прокуратура обвинила бывшего полковника армии в шпионаже в пользу российской стороны.
Газета.Ru 10:12
Наука
Впервые за 20 лет выявлен новый штамм ВИЧ
Суть событий вчера в 03:11
Шоу-бизнес
Савичева рассказала о расставании с мужем
Экс-подопечная Макса Фадеева Юлия Савичева раскрыла причину временного расставания со своим супругом Александром Аршиновым.
URA.Ru 03:22
Футбол
Семак назвал Кокорина способным уже сейчас помогать «Зениту»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что Александр Кокорин, в сентябре освобожденный из заключения по УДО, мог бы уже приносить команде пользу на поле.
РБК 05:29
Шоу-бизнес
Ксению Собчак пристыдили за Константина Богомолова
Ксения Собчак рассказала, что ее впервые в жизни пристыдили за 44-летнего мужа Константина Богомолова, который с лета работает худруком московского Театра на Малой Бронной.
Актуальные Новости 03:58