Армия и оружие

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Два сценария вoзможногo военного столкновения между США и Россией oписалo пoльскoе издание Myśl Polska. Американская армия, сoгласнo первoму из них, мoжет прoвести массированную атаку с применением всех дoступных средств, в тoм числе ядерного oружия.
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Польские СМИ описали два сценария противостояния России и США

РБК00:31

Польские СМИ описали два сценария войны США с Россией

Известиявчера в 23:09

В Польше рассмотрели два сценария войны США с Россией

Московский Комсомолецвчера в 21:58

В Польше рассказали о сценариях войны между США и Россией

РЕН ТВвчера в 23:38

В Польше рассказали о сценариях войны США и России

Газета.Ruвчера в 22:10

Польские СМИ составили два сценария войны США с Россией

REGNUMвчера в 22:42

Польские СМИ назвали два сценария войны США с Россией

РИА Новостивчера в 21:49
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За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube

Мойка78 17 ноября в 06:04
Происшествия

В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию

Сотрудники МВД обнаружили и ликвидировали в Московской области нарколабораторию, которую назвали крупнейшей в регионе.
Известия 00:54
Технологии

Длительные полеты в космосе вызвали у астронавтов обратный ток крови

Ученые обнаружили, что у некоторых астронавтов в одной из вен наблюдается обратный ток крови.
Известия вчера в 20:12
Общество

В России согласовали порядок продажи «красивых» номеров

МВД и Минэкономики согласовали систему, которая позволит россиянам покупать «красивые» номера, их можно будет получить через портал госуслуг, заполнив заявление при регистрации автомобиля.
Lenta.ru 00:00
Армия и оружие

Сирийские курды подожгли броневик «Тайфун» российского патруля

На северо-востоке Сирии произошёл первый случай поджога российского бронеавтомобиля из состава патрулирующей группы.
REGNUM вчера в 09:47
Космос

Ученые обнаружили увеличение кислорода в атмосфере Марса

Уже много лет ученые изучают красную планету и считают ее аналогом Земли, так как именно эта планета наиболее близка к условиям земной жизни.
SM News вчера в 07:59
Экономика

Центр ядерной медицины создают в Дагестане

В Махачкале создают центр ядерной медицины. До конца года власти региона планируют определиться с инвестором.
Это Кавказ 01:03
Здоровье

Врач посоветовала, как пережить аномальное атмосферное давление

Главный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Российской Федерации по Центральному федеральному округу Екатерина Иванова рассказала в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» о том, что на наши сосуды могут тренироваться из-за скачков давления.
Вечерняя Москва вчера в 12:06
Здоровье

В регионе может появиться почетное звание «Владимирский врач»

Глава региона поставил перед главными врачами задачу сосредоточить усилия над увеличением доступности первичной медицинской помощи на селе.
Владимирские ведомости вчера в 08:37
Общество

РЖД показали прототип нового плацкарта

Прототип нового плацкарта с модульным пространством разработали в России и впервые показали его макет в натуральную величину в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:26
Общество

Астронавты США не вошли в состав экипажей кораблей «Союз»

Американские астронавты впервые за 19 лет не попали в состав экипажей космических кораблей «Союз», которые планируют отправить к МКС в октябре 2020 года и весной 2021 года.
RT на русском 01:20
Общество

В ГИБДД объяснили высокую смертность на дорогах размерами России

Глава ГИБДД РФ Михаил Черников объяснил перечисленные в ООН причины высокой смертности на дорогах России размерами нашей страны.
BFM.ru вчера в 07:48
Кино

Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

Газета.Ru 16 ноября в 05:29
Экономика

Более 40 т золота впервые за 40 лет добыли на Колыме

Колымские золотопромышленники добыли с начала года 40,23 т золота, достигнув рекордного для региона с 1979 года показателя.
Известия вчера в 23:54
Происшествия

Суд арестовал охранника Амурского колледжа, где произошла стрельба

Во вторник, 19 ноября, Благовещенский городской суд арестовал на два месяца охранника Амурского колледжа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 22:45
Политика

Протестующим нашли лагеря подготовки

Член комиссии депутат Адальби Шхагошев (ЕР) добавил, что к числу «лагерей» можно отнести и «виртуальные» — речь идет о «концентрации протестных мыслей в соцсетях, не имеющей географического обозначения».
Коммерсантъ вчера в 15:06
Технологии

Археологи заглянули в нетронутую гробницу Фридриха III

Австрийские ученые «заглянули» внутрь нетронутой гробницы германского императора Фридриха III, возглавлявшего в XV веке Священную римскую империю.
МИР 24 вчера в 07:18
Политика

Кремль подтвердил дату проведения саммита в «нормандском формате»

Саммит в «нормандском формате» (Германия, Россия, Франция, Украина) состоится 9 декабря, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 18 ноября.
Вечерняя Москва вчера в 06:00
Политика

Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
RT на русском вчера в 16:32
Политика

Экс-министр юстиции Украины назвала Зеленского лидером хуже Порошенко

Бывший министр юстиции Елена Лукаш заявила, что ожидаемых изменений в лучшую сторону на Украине с приходом к власти Владимира Зеленского не произошло.
Российская газета вчера в 23:50
Общество

Доступ приставов к кредитным историям россиян могут расширить

Минюст совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) подготовил поправки к закону "О кредитных историях", согласно которым сотрудники ФССП могут получить полный доступ к кредитным историям россиян.
Газета.Ru вчера в 20:56
Политика

В Тбилиси митингующие вновь расставили палатки у здания парламента

РИА Новости 00:47
Футбол

Малафеев оценил шансы на возвращение Акинфеева в сборную России

Бывший голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев прокомментировал появившиеся слухи о возможном возвращении вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в сборную России.
Sport.ru вчера в 14:59
Общество

Силовики провели обыски в правительстве Хабаровского края

Правоохранительные органы, помимо обысков и выемки документации в офисах компании «ТОРЭКС», произвели выемку документации в кабинетах высших должностных лиц правительства Хабаровского края, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 00:15
Происшествия

В Челябинске горит котельная около компрессорного завода

Котельная, расположенная около Челябинского компрессорного завода, горит на площади 500 кв. м в Челябинске.
ТАСС вчера в 23:23
Хоккей

НХЛ. Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов сезона

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в матче с "Анахайм Дакс" стал автором одной из шайб столичных хоккеистов.
Вести.Ru 00:44
Шоу-бизнес

В Сеть попало фото Натальи Ветлицкой в новом имидже

Стилист певицы — Вадим Галаганов в минувшие выходные поделился небольшим инсайдом. Он показал фото с новой фотосессии Натальи.
7Дней.ру вчера в 04:00
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru вчера в 12:44
Общество

Путин поручил представить предложения по проекту моста через реку Лену

Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по проекту автомобильного моста через Лену.
Lenta.ru вчера в 18:35
Общество

Минюст РФ считает мужчин основными жертвами домашнего насилия

Представители Евросуда интересовались, существует ли в России «законодательная база для наказания за все формы домашнего насилия и обеспечения гарантий для жертв», признают ли власти серьезность и масштабы проблемы домашнего насилия и связанной с ним дискриминации женщин.
66.ru вчера в 22:02
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