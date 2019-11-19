Армия и оружие
ИзвестияПольские СМИ описали два сценария войны США с Россией
Два сценария вoзможногo военного столкновения между США и Россией oписалo пoльскoе издание Myśl Polska. Американская армия, сoгласнo первoму из них, мoжет прoвести массированную атаку с применением всех дoступных средств, в тoм числе ядерного oружия.
Читать в источнике
Оценить46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 01:23, Ашберн
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Происшествия
В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию
Сотрудники МВД обнаружили и ликвидировали в Московской области нарколабораторию, которую назвали крупнейшей в регионе.
Технологии
Длительные полеты в космосе вызвали у астронавтов обратный ток крови
Ученые обнаружили, что у некоторых астронавтов в одной из вен наблюдается обратный ток крови.
Общество
В России согласовали порядок продажи «красивых» номеров
МВД и Минэкономики согласовали систему, которая позволит россиянам покупать «красивые» номера, их можно будет получить через портал госуслуг, заполнив заявление при регистрации автомобиля.
Армия и оружие
Сирийские курды подожгли броневик «Тайфун» российского патруля
На северо-востоке Сирии произошёл первый случай поджога российского бронеавтомобиля из состава патрулирующей группы.
Космос
Ученые обнаружили увеличение кислорода в атмосфере Марса
Уже много лет ученые изучают красную планету и считают ее аналогом Земли, так как именно эта планета наиболее близка к условиям земной жизни.
Экономика
Центр ядерной медицины создают в Дагестане
В Махачкале создают центр ядерной медицины. До конца года власти региона планируют определиться с инвестором.
Здоровье
Врач посоветовала, как пережить аномальное атмосферное давление
Главный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Российской Федерации по Центральному федеральному округу Екатерина Иванова рассказала в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» о том, что на наши сосуды могут тренироваться из-за скачков давления.
Здоровье
В регионе может появиться почетное звание «Владимирский врач»
Глава региона поставил перед главными врачами задачу сосредоточить усилия над увеличением доступности первичной медицинской помощи на селе.
Общество
РЖД показали прототип нового плацкарта
Прототип нового плацкарта с модульным пространством разработали в России и впервые показали его макет в натуральную величину в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Общество
Астронавты США не вошли в состав экипажей кораблей «Союз»
Американские астронавты впервые за 19 лет не попали в состав экипажей космических кораблей «Союз», которые планируют отправить к МКС в октябре 2020 года и весной 2021 года.
Общество
В ГИБДД объяснили высокую смертность на дорогах размерами России
Глава ГИБДД РФ Михаил Черников объяснил перечисленные в ООН причины высокой смертности на дорогах России размерами нашей страны.
Кино
Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа
Экономика
Более 40 т золота впервые за 40 лет добыли на Колыме
Колымские золотопромышленники добыли с начала года 40,23 т золота, достигнув рекордного для региона с 1979 года показателя.
Происшествия
Суд арестовал охранника Амурского колледжа, где произошла стрельба
Во вторник, 19 ноября, Благовещенский городской суд арестовал на два месяца охранника Амурского колледжа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Политика
Протестующим нашли лагеря подготовки
Член комиссии депутат Адальби Шхагошев (ЕР) добавил, что к числу «лагерей» можно отнести и «виртуальные» — речь идет о «концентрации протестных мыслей в соцсетях, не имеющей географического обозначения».
Технологии
Археологи заглянули в нетронутую гробницу Фридриха III
Австрийские ученые «заглянули» внутрь нетронутой гробницы германского императора Фридриха III, возглавлявшего в XV веке Священную римскую империю.
Политика
Кремль подтвердил дату проведения саммита в «нормандском формате»
Саммит в «нормандском формате» (Германия, Россия, Франция, Украина) состоится 9 декабря, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 18 ноября.
Политика
Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
Политика
Экс-министр юстиции Украины назвала Зеленского лидером хуже Порошенко
Бывший министр юстиции Елена Лукаш заявила, что ожидаемых изменений в лучшую сторону на Украине с приходом к власти Владимира Зеленского не произошло.
Общество
Доступ приставов к кредитным историям россиян могут расширить
Минюст совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) подготовил поправки к закону "О кредитных историях", согласно которым сотрудники ФССП могут получить полный доступ к кредитным историям россиян.
Футбол
Малафеев оценил шансы на возвращение Акинфеева в сборную России
Бывший голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев прокомментировал появившиеся слухи о возможном возвращении вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в сборную России.
Общество
Силовики провели обыски в правительстве Хабаровского края
Правоохранительные органы, помимо обысков и выемки документации в офисах компании «ТОРЭКС», произвели выемку документации в кабинетах высших должностных лиц правительства Хабаровского края, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Происшествия
В Челябинске горит котельная около компрессорного завода
Котельная, расположенная около Челябинского компрессорного завода, горит на площади 500 кв. м в Челябинске.
Хоккей
НХЛ. Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов сезона
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в матче с "Анахайм Дакс" стал автором одной из шайб столичных хоккеистов.
Шоу-бизнес
В Сеть попало фото Натальи Ветлицкой в новом имидже
Стилист певицы — Вадим Галаганов в минувшие выходные поделился небольшим инсайдом. Он показал фото с новой фотосессии Натальи.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Общество
Путин поручил представить предложения по проекту моста через реку Лену
Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по проекту автомобильного моста через Лену.
Общество
Минюст РФ считает мужчин основными жертвами домашнего насилия
Представители Евросуда интересовались, существует ли в России «законодательная база для наказания за все формы домашнего насилия и обеспечения гарантий для жертв», признают ли власти серьезность и масштабы проблемы домашнего насилия и связанной с ним дискриминации женщин.