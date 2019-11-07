Польский антимонопольный регулятор UOKIK на пресс-конференции относительно своего решения в отношении проекта "Северный поток 2" 8 ноября в 13:00 мск объявит о "самом высоком штрафе в своей истории", сказало ведомство в приглашении для прессы.

Польские антимонопольщики пообещали Газпрому «самый высокий штраф в своей истории»

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