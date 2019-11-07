Общество

ИнтерфаксИнтерфаксПольские антимонопольщики пообещали Газпрому «самый высокий штраф в своей истории»

Польский антимонопольный регулятор UOKIK на пресс-конференции относительно своего решения в отношении проекта "Северный поток 2" 8 ноября в 13:00 мск объявит о "самом высоком штрафе в своей истории", сказало ведомство в приглашении для прессы.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Польские антимонопольщики пообещали Газпрому «самый высокий штраф в своей истории»

Интерфакс11:20

Антимонопольщики Польши объявят «Газпрому» самый высокий штраф в своей истории

Известия12:30

Польша пригрозила вынести «Газпрому» «самый высокий штраф в своей истории»

Росбалт13:22

Антимонопольный орган Польши может вынести «Газпрому» «самый высокий штраф в своей истории»

Эхо Москвы17:09

Польская антимонопольная служба пообещала «Газпрому» максимальный штраф за «Северный поток - 2»

DP.RU12:10

Регулятор Польши объявит о беспрецедентном штрафе по «Северному потоку-2»

ПРАЙМ12:22

Польша пообещала «Газпрому» и партнерам «самый крупный штраф в истории»

Евразия Daily17:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 22:09, Ашберн
Политика

Песков прокомментировал данные Счетной палаты о сокращении населения

Журналисты попросили его прокомментировать данные Счетной палаты о сокращении населения четвертый год подряд из-за роста естественной убыли и снижения рождаемости.
РИА Новости 07:26
Политика

Макрон назвал три сценария развития России

Президент Франции Эмманюэль Макрон видит три сценария развития России.
Коммерсантъ 20:54
Транспорт

Начинается продажа железнодорожных билетов на поезда в Крым

Продажа железнодорожных билетов в Крым начнется в пятницу, 8 ноября.
ТАСС 16:23
Общество

Зарплаты офисных работников в России выросли

Зарплаты управленцев старшего и среднего звена увеличились на 6%. На столько же выросло жалование вспомогательного персонала и рядовых специалистов.
Телеканал 360° 21:47
Космос

В НАСА назвали дату начала работ по ремонту спектрометра на МКС

Изначально спектрометр был рассчитан на трехлетнюю работу и не предполагал ремонта в открытом космосе.
РИА Новости 14:37
Шоу-бизнес

Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»

Ранее News.ru сообщал, что Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru вчера в 17:25
Политика

Президент Казахстана сообщил о приятных впечатлениях от Омска

7 ноября Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин приняли участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.
РБК 20:18
Политика

Экс-депутат Рады предрёк Украине энергетический коллапс

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что если транзит российского газа прекратится, то Украину ждёт энергетический коллапс и «холодные бунты».
RT на русском 20:52
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель сделала две пластические операции

Звезда "Дома-2" Алена Рапунцель сделала две пластические операции Рапунцель отметила, что легла на операционный стол для полного преображения, чтобы сделать подарок своему мужчине.
Вокруг ТВ вчера в 05:02
Общество

Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами

Российская газета 16:04
Политика

Украина обвиняет Польшу в «экономическом геноциде»

Ранее Украина информировала Польшу, что потребность перевозчиков составляет не менее 200 тысяч разрешений в год.
РЕН ТВ 20:03
Хоккей

«Вашингтон» победил «Флориду» в матче НХЛ. Овечкин забросил две шайбы

Овечкин провел на площадке 20 минут 52 секунды, нанес восемь бросков по воротам "Флориды", забросил две шайбы, отдал голевую передачу и совершил два силовых приема.
ТАСС Спорт 22:03
Происшествия

Более 100 сотрудников «Ленты» отравились в Петербурге

Газета.Ru 15:31
Музыка

Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»

Украинская певица Maruv впервые прокомментировала разгоревшийся скандал, который развернулся после конкурса MTV.
ToDay News Ufa 05 ноября в 23:13
Общество

Синоптик пообещал аномально теплую зиму

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал "МК" о погоде будущей зимой.
РИА Новости 15:45
Армия и оружие

В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы

В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
REGNUM 01:09
Политика

Бундестаг не смог принять закон о поправках к газовой директиве ЕС

Немецкий парламент в ночь на пятницу не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве ЕС в Германии.
РИА Новости 21:31
Политика

В МИД рассказали о реакции Трампа на приглашение в Москву

Американский лидер Дональд Трамп был официально приглашен в Москву на празднование в честь юбилея Победы в мае 2020 года.
Южный Федеральный 06:08
Общество

Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур

Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
Известия 19:30
Происшествия

В Якутии пилота отстранили от полетов после передачи штурвала девушке

Российская газета 19:47
Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

Автоновости дня 05 ноября в 03:55
Общество

В Омске Путин и Токаев празднично отужинали на форуме

БК55 21:56
Хоккей

Шайбы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» победить «Каролину»

Вести.Ru 21:32
Технологии

Составлен рейтинг востребованных профессий в будущем

Появился рейтинг профессий будущего, спрос на которые может появиться в ближайший десяток лет.
Известия Мордовии вчера в 18:27
Происшествия

В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель

Двигатель самолета Embraer 190 загорелся при подготовке к вылету в аэропорту Хабаровска.
РБК 19:47
Авто

Mitsubishi показала первый тизер обновленных Mirage и Attrage

Компания Mitsubishi показала тизер своих будущих автоновинок: изображение раскрывает внешность двух рестайлинговых моделей-близнецов – компактного хэтчбека Mirage и седана Attrage.
CarsWeek.ru 04:42
Политика

Трамп заплатит $2 млн по иску к его благотворительным организациям

Президент США Дональд Трамп должен заплатить 2 миллиона долларов за урегулирования иска штата Нью-Йорк против благотворительных организаций президента США, говорится в распоряжении суда.
РИА Новости 14:53
Происшествия

В Таджикистане уничтожили 15 боевиков при атаке на погранзаставу

Lenta.ru 05 ноября в 23:32
Футбол

«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в Лиге Европы

РИА Новости 14:50
Общество

Ростов назван одним из самых недружелюбных городов России

Таковы результаты опроса среди жителей крупных городов, который провели на портале «Домофонд».
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 13:08
Как работают Яндекс.Новости?
Главное