Политика

Lenta.ruLenta.ruПольские евреи отреагировали на заявление Путина о после-антисемите

Польские председатель Союза еврейских религиозных общин Клара Колодзейска-Полтын (Klara Kołodziejska-Połtyn) и главный раввин Михаил Шудрих (Michael Schudrich) сделали заявление после слов президента России Владимира Путина о роли Польши в начале Второй мировой войны.
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Польские евреи отреагировали на заявление Путина о после-антисемите

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Сусанин навыворот. Роман Носиков о том, как Илларионов поляков из котла выводил

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Польские евреи ответили Путину на слова об «антисемитской свинье»

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Польские евреи ответили на заявление Путина о после-антисемите

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Польские евреи заступились перед Путиным за «антисемитскую свинью»

Красная весна12:05

Евреи Польши не согласились с Путиным о роли Липского, Гитлере и антисемитизме

Российский Диалог11:25

Польские евреи отреагировали на заявление Владимира Путина о после-антисемите

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Энергетика

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

Российская компания «Газпром» и «Газпром трансгаз Беларусь» продлили контракты на поставку и транспортировку российского газа до 2021 года.
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ОМОН встретил пришедших за зарплатой сотрудников SPAR

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Подтверждена гибель полицейского в результате нападения на пост ДПС

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Происшествия

В Лондоне разрезали картину Пикассо стоимостью 26 миллионов долларов

Lenta.ru 10:07
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Названы преимущества резкого отказа от алкоголя

Медики рассказали, какие преимущества для организма имеет резкий отказ от употребления алкоголя.
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Политика

Помпео посетит Украину и Белоруссию в начале января

Госсекретарь США Майк Помпео с 3 по 7 января 2020 года посетит с официальным визитом Украину, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и Кипр, говорится в сообщении Госдепартамента США.
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Культура

Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит»

Сергей Соседов в эфире передачи «Звезды сошлись» подверг критике концерты Примадонны.
OAnews 29 декабря в 15:00
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Брагин: «С Германией играли в режиме плей-офф»

Сегодня была игра в режиме плей-офф.
Sport24.ru 13:36
Экономика

С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию

С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Газета.Ru вчера в 09:52
Политика

США подпишут первую фазу торговой сделки с Китаем 15 января

США и Китай 15 января в Белом доме подпишут первую фазу торгового соглашения. Об этом сообщил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.
RT на русском 09:58
Космос

Ученые приблизились к решению задачи трех тел

Хотя математическая модель, разработанная учеными, не дает решения проблемы трех тел в виде конечных выражений, однако те частные решения, которые можно найти с ее помощью, чрезвычайно важны для понимания астрофизических процессов.
Naked Science вчера в 11:29
Технологии

Появились уточненные данные о камере Nikon D780, включая дату анонса и цену

Анонс Nikon D780 ожидается в первой половине января.
iXBT.com 06:02
Здоровье

Депздрав рекомендовал не смешивать алкоголь в новогоднюю ночь

Чтобы снизить ущерб для здоровья при праздновании Нового года, рекомендуется не смешивать алкогольные напитки и не повышать градус употребляемого алкоголя, сообщил заведующий дневного наркологического стационара Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Дмитрий Кубарев.
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«Краснодар» отпустит Намли в «Рубин» в случае отсутствия предложений

ФАН 05:12
Происшествия

В Москве с ножом напали на пассажира автобуса

В Москве в ночь на 31 декабря мужчина получил несколько ножевых ранений в ходе драки в автобусе.
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«Челси» сделал запрос по Вернеру

По информации источника, "синие" отправили запрос немецкому клубу, чтобы узнать точную сумму отступных, прописанную в новом контракте 23-летнего футболиста.
Soccer.ru вчера в 22:25
Игры

Take-Two подала в суд на авторов ремастера Red Dead Redemption

Take-Two Interactive, которая владеет Rockstar Games, подала иск на создателей ремастера первой части Red Dead Redemption за нарушение авторских прав.
CyberSport.ru 28 декабря в 09:36
Политика

Трамп назвал важной координацию по предотвращению теракта в Петербурге

Президент США Дональд Трамп назвал замечательной и важной координацию между Россией и США на фоне предоставления по линии специальных служб информации, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.
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Революция отменяется: «убийца русского газа» не справился

Следуя истеричной манере современного маркетинга и рекламы, СПГ был сразу же объявлен мировой энергетической панацеей и убийцей Газпрома.
РИА Новости 00:00
Технологии

WhatsApp перестанет работать на части устройств

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android.
Lenta.ru 03:56
Общество

Трасса М-5 в Оренбургской области перекрыта из-за сильной метели

Движение для всех видов транспортных средств было прекращено с 21:30 по местному времени на участке федеральной автодороги М-5 170 км (н. п. Краснощеково) — 260 км (н. п. Гай), а также на участке автодороги Каменноозерное — Медногорск 177 − 184 км. Автотрасса перекрыта в связи с сильной метелью и связанным с этим ограничением видимости.
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Игры

Вышел трейлер ремастера S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl

В сеть выложили трейлер мода-ремастера популярной игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl.
REGNUM вчера в 10:02
Происшествия

В Екатеринбурге вынужденно сел самолет из-за проблем с двигателем

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Общество

Как менялось лицо Путина за 20 лет: образы президента

Московский Комсомолец вчера в 09:57
Происшествия

На пляже в Майами нашли тело российского пилота

РИА Новости 05:51
Общество

В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
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Энергетика

В «Нафтогазе» назвали объемы транзита российского газа в 2020 году

Глава украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев выразил надежду, что в 2020 году российского газа через украинскую газотранспортную систему будет прокачано больше, чем предусмотрено новым транзитным контрактом.
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Космос

Женщина-астронавт NASA установила рекорд по пребыванию в космосе

Астронавт из Национального управления по астронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Кристина Кох установила рекорд среди женщин по продолжительности пребывания в космосе в рамках одиночного полёта, сообщают «Известия».
UfacityNews.ru вчера в 08:55
Общество

В Китае посадили в тюрьму ученого за изменение генома эмбрионов

Суд города Шэньчжэнь приговорил китайского ученого Хэ Цзянькуя к трем годам тюрьмы и штрафу 3 млн юаней (около $430 тыс.) за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов, сообщает The Guardian.
Газета.Ru вчера в 04:32
Спорт

Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
RT на русском 08:12
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