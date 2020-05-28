Представитель польской компании обвинил главу Россельхознадзора Сергея Данкверта в вымогательстве взятки в полмиллиона долларов.

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Главу Россельхознадзора РФ Сергея Данкверта обвинили в вымогательстве 500 тысяч долларов, сообщает Telegram-канал BAZA. По информации издания, в полицию обратился представитель польской компании «Mlekovita», являющейся вторым по величине производителем молочных продуктов в Польше.

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