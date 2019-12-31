Общество

Телеканал 360°Телеканал 360°Польские школьники поставили танец на тему Освенцима

В одной из гимназий Польши ученик сделали оригинальную постановку. На школьном мероприятии они показали зрителям номер о жизни и смерти в концентрационном лагере Освенцим.
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Музей Освенцима в своем Twitter
 раскритиковал представление, отметив, что его авторам не хватает "элементарной чувствительности", необходимой, чтобы учить детей такой "сложной и трагической истории".
РИА Новостивчера в 19:15

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Польские школьники устроили представление на тему Освенцима

РИА Новостивчера в 19:15

Польские школьники поставили танец на тему Освенцима

Телеканал 360°вчера в 20:57

Польские школьники разыграли танцевальную сценку на тему Освенцима

Lenta.ruвчера в 17:45

В Польше школьники поставили танец по мотивам событий в Освенциме

РБКвчера в 20:35

Польша удивляет мир постановкой спектакля в концлагере Освенцим

HotGeoвчера в 06:08

Школьники из Польши устроили представление на тему Освенцима

Газета.Ruвчера в 19:51

Польские школьники поставили танец по мотивам событий в Освенциме

Известиявчера в 21:31
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Хоккей

Хоккеисты сборной Финляндии обыграли США и вышли в полуфинал МЧМ

Ранее в 1/2 финала вышли сборные России и Канады, обыгравшие соответственно команды Швейцарии и Словакии.
РИА Новости вчера в 14:04
Армия и оружие

Иран пообещал отомстить США за гибель генерала КСИР Сулеймани

Приближенный аятоллы Хаменеи, бывший глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи пообещал, что Иран отомстит США за гибель главы спецподразделения «Эль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани.
Известия вчера в 22:42
Происшествия

В СК назвали причину взрыва газа в жилом доме в Твери

К взрыву бытового газа в жилом доме в Твери, из-за которого пострадали два человека, привели нарушения при установке кухонного гарнитура.
РБК вчера в 14:52
Армия и оружие

NI включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире

РИА Новости вчера в 23:23
Происшествия

Задержан убивший из-за шапки двух друзей житель Приморья

В Приморье задержан мужчина, который зарезал двух своих друзей из-за сожженной шапки. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Газета.Ru вчера в 21:16
Кино

СМИ рассказали о сюжете нового фильма о Гарри Поттере

Портал We Got This Covered рассказал о сюжете следующего фильма о волшебнике Гарри Поттере, который будет сиквелом первых восьми частей франшизы.
Ореанда-Новости 31.12.19 в 03:17
Общество

Милонов предложил учить школьников пользоваться пиротехникой

Милонов предложил перед зимними каникулами не только рассказывать школьникам о правилах использования пиротехники, но и проводить наглядные уроки со специалистами, которые бы демонстрировали безопасные запуски салютов.
РБК 00:09
Энергетика

Мадуро объявил о продаже венесуэльской нефти за криптовалюту

Мадуро заявлял, что Petro обеспечена национальными запасами нефти, бензина, золота и алмазов.
РБК вчера в 21:38
Происшествия

Авиакатастрофа Ан-12 в Судане унесла жизни 18 человек

РБК вчера в 16:23
Общество

Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо

Известия вчера в 15:02
Происшествия

Число жертв наводнения в Индонезии возросло до 26

По данным на вечер среды, из зоны наводнений в укрытия эвакуированы более 31 тысячи человек.
РИА Новости вчера в 07:45
Происшествия

Пропавшую в Москве в Новый год девочку нашли живой

Известия 01 января в 11:02
Шоу-бизнес

Бойфренд Ольги Бузовой получил травму на отдыхе в Куршевеле

Оказалась, избранник теледивы получил травму руки. По словам певицы, на данный момент Давид Манукян чувствует себя хорошо.
StarHit.ru 01 января в 12:00
Кино

Дебютный трейлер «Тихого места 2» показали в Сети

В главных ролях снялись актеры из первой части: Эмили Блант, Милли Симмондс и Ноа Джуп.
ГЛАС.RU 01 января в 12:12
Гаджеты

Смарт-часы Xiaomi Mi Watch Color оказались дешевле аналогов

UfacityNews.ru вчера в 16:30
Культура

Новогодняя серия «Простоквашино» набрала миллион просмотров

Ревизор.ру вчера в 07:52
Космос

Астрономы назвали день, когда Солнце максимально приблизится к Земле

Астрономы сообщили, что 5 января текущего года Солнце максимально приблизится к Земле.
Vevby.ru вчера в 23:39
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Во Владивостоке хулиган проколол колеса машин скорой помощи

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На Украине загорелся пассажирский поезд

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Парламент Турции разрешил отправку военных в Ливию

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Житель Екатеринбурга устроил стрельбу из автомата в новогоднюю ночь

Стрельбу из автомата устроил житель Екатеринбурга в ночь на 1 января.
Красная весна 01 января в 10:21
Экономика

Ставки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%

ЦБ РФ в прогнозе на 2020 год предусматривает возможность снижения ключевой ставки до 6,25% в первом полугодии.
REGNUM вчера в 17:15
Общество

Названы популярные у россиян города и страны для путешествий в январе

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, куда россияне отправятся отдыхать в январе 2020 года.
RT на русском 00:00
Происшествия

Число жертв пожара в Астрахани увеличилось до трех человек

Число жертв пожара в старинном многоквартирном доме на улице Советской увеличилось до трех человек.
Российская газета вчера в 19:14
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Геймеры раскритиковали трейлер новой ролевой игры про «Корсаров»

Ридус 31.12.19 в 13:57
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Падение горящего мужчины на прохожую в Петербурге попало на видео

Момент падения горящего мужчины на прохожую в Санкт-Петербурге попало на камеры видеонаблюдения.
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Футбол

Нани: «В Новый год игроки „МЮ“ могли прийти на тренировку нетрезвыми, Фергюсон знал, как себя вести»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Нани рассказал, что экс-главный тренер команды Алекс Фергюсон мог разрешить футболистам прийти в особенные дни на тренировку в нетрезвом состоянии.
Спорт-Экспресс вчера в 09:36
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Эксперты интернет-портала «АвтоВзгляд» выбрали 5 наиболее полезных водителю бесплатных сервисов, доступных для смартфонов.
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Напомним, что 1 декабря украинский политолог Арестович предложил перед выдачей пенсий жителям Донбасса брать с них расписку о верности Украине.
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Россия установила постсоветский рекорд по добыче нефти

Россия в 2019 году установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период. Об этом в четверг, 2 января, сообщает Bloomberg.
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Освенцим
Комплекс немецких концентрационных лагерей и лагерей смерти, располагавшийся в 1940-1945 годах в гау Верхняя Силезия к западу от Генерал-губернаторства, около города Освенцима, который в 1939 году указом Гитлера был присоединён к территории Третьего рейха, в 60 км к западу от Кракова. В мировой практике принято использовать немецкое название «Аушвиц», а не польское «Освенцим», поскольку именно немецкое название использовалось нацистской администрацией. В советских и российских справочных изданиях и СМИ исторически преимущественно используется польское название, хотя немецкое постепенно входит в употребление.
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