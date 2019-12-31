Общество
Телеканал 360°Польские школьники поставили танец на тему Освенцима
В одной из гимназий Польши ученик сделали оригинальную постановку. На школьном мероприятии они показали зрителям номер о жизни и смерти в концентрационном лагере Освенцим.
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с чего всё началось
Музей Освенцима в своем Twitter раскритиковал представление, отметив, что его авторам не хватает "элементарной чувствительности", необходимой, чтобы учить детей такой "сложной и трагической истории".РИА Новостивчера в 19:15
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Хоккей
Хоккеисты сборной Финляндии обыграли США и вышли в полуфинал МЧМ
Ранее в 1/2 финала вышли сборные России и Канады, обыгравшие соответственно команды Швейцарии и Словакии.
Армия и оружие
Иран пообещал отомстить США за гибель генерала КСИР Сулеймани
Приближенный аятоллы Хаменеи, бывший глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи пообещал, что Иран отомстит США за гибель главы спецподразделения «Эль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани.
Происшествия
В СК назвали причину взрыва газа в жилом доме в Твери
К взрыву бытового газа в жилом доме в Твери, из-за которого пострадали два человека, привели нарушения при установке кухонного гарнитура.
Армия и оружие
NI включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире
Происшествия
Задержан убивший из-за шапки двух друзей житель Приморья
В Приморье задержан мужчина, который зарезал двух своих друзей из-за сожженной шапки. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Кино
СМИ рассказали о сюжете нового фильма о Гарри Поттере
Портал We Got This Covered рассказал о сюжете следующего фильма о волшебнике Гарри Поттере, который будет сиквелом первых восьми частей франшизы.
Общество
Милонов предложил учить школьников пользоваться пиротехникой
Милонов предложил перед зимними каникулами не только рассказывать школьникам о правилах использования пиротехники, но и проводить наглядные уроки со специалистами, которые бы демонстрировали безопасные запуски салютов.
Энергетика
Мадуро объявил о продаже венесуэльской нефти за криптовалюту
Мадуро заявлял, что Petro обеспечена национальными запасами нефти, бензина, золота и алмазов.
Происшествия
Авиакатастрофа Ан-12 в Судане унесла жизни 18 человек
Общество
Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Происшествия
Число жертв наводнения в Индонезии возросло до 26
По данным на вечер среды, из зоны наводнений в укрытия эвакуированы более 31 тысячи человек.
Происшествия
Пропавшую в Москве в Новый год девочку нашли живой
Шоу-бизнес
Бойфренд Ольги Бузовой получил травму на отдыхе в Куршевеле
Оказалась, избранник теледивы получил травму руки. По словам певицы, на данный момент Давид Манукян чувствует себя хорошо.
Кино
Дебютный трейлер «Тихого места 2» показали в Сети
В главных ролях снялись актеры из первой части: Эмили Блант, Милли Симмондс и Ноа Джуп.
Гаджеты
Смарт-часы Xiaomi Mi Watch Color оказались дешевле аналогов
Культура
Новогодняя серия «Простоквашино» набрала миллион просмотров
Космос
Астрономы назвали день, когда Солнце максимально приблизится к Земле
Астрономы сообщили, что 5 января текущего года Солнце максимально приблизится к Земле.
Происшествия
Во Владивостоке хулиган проколол колеса машин скорой помощи
Происшествия
На Украине загорелся пассажирский поезд
Политика
Парламент Турции разрешил отправку военных в Ливию
Происшествия
Житель Екатеринбурга устроил стрельбу из автомата в новогоднюю ночь
Стрельбу из автомата устроил житель Екатеринбурга в ночь на 1 января.
Экономика
Ставки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%
ЦБ РФ в прогнозе на 2020 год предусматривает возможность снижения ключевой ставки до 6,25% в первом полугодии.
Общество
Названы популярные у россиян города и страны для путешествий в январе
Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, куда россияне отправятся отдыхать в январе 2020 года.
Происшествия
Число жертв пожара в Астрахани увеличилось до трех человек
Число жертв пожара в старинном многоквартирном доме на улице Советской увеличилось до трех человек.
Игры
Геймеры раскритиковали трейлер новой ролевой игры про «Корсаров»
Происшествия
Падение горящего мужчины на прохожую в Петербурге попало на видео
Момент падения горящего мужчины на прохожую в Санкт-Петербурге попало на камеры видеонаблюдения.
Футбол
Нани: «В Новый год игроки „МЮ“ могли прийти на тренировку нетрезвыми, Фергюсон знал, как себя вести»
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Нани рассказал, что экс-главный тренер команды Алекс Фергюсон мог разрешить футболистам прийти в особенные дни на тренировку в нетрезвом состоянии.
Гаджеты
Названы 5 самых полезных для водителей бесплатных мобильных приложений
Эксперты интернет-портала «АвтоВзгляд» выбрали 5 наиболее полезных водителю бесплатных сервисов, доступных для смартфонов.
Политика
Вице-премьер Украины заявил об отказе выплачивать пенсии жителям Донбасса
Напомним, что 1 декабря украинский политолог Арестович предложил перед выдачей пенсий жителям Донбасса брать с них расписку о верности Украине.
Энергетика
Россия установила постсоветский рекорд по добыче нефти
Россия в 2019 году установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период. Об этом в четверг, 2 января, сообщает Bloomberg.