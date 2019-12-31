с чего всё началось

В одной из гимназий Польши ученик сделали оригинальную постановку. На школьном мероприятии они показали зрителям номер о жизни и смерти в концентрационном лагере Освенцим.

Кино СМИ рассказали о сюжете нового фильма о Гарри Поттере Портал We Got This Covered рассказал о сюжете следующего фильма о волшебнике Гарри Поттере, который будет сиквелом первых восьми частей франшизы.

Общество Милонов предложил учить школьников пользоваться пиротехникой Милонов предложил перед зимними каникулами не только рассказывать школьникам о правилах использования пиротехники, но и проводить наглядные уроки со специалистами, которые бы демонстрировали безопасные запуски салютов.