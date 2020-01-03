Общество
Lenta.ruПольские школьники разыграли танцевальную сценку на тему Освенцима
В начальной школе польской деревни Лабуне дети поставили танцевальную сценку на тему концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
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с чего всё началось
Музей Освенцима в Twitter раскритиковал представление, отметив, что его авторам не хватает "элементарной чувствительности", необходимой, чтобы учить детей такой "сложной и трагической истории".РИА Новостивчера в 19:15
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Армия и оружие
Российский МИД прокомментировал убийство иранского генерала Сулеймани
Российский МИД прокомментировал гибель иранского генерала Касема Сулеймани при американском ракетном ударе по аэропорту столицы Ирака.
Энергетика
НПЗ в Белоруссии заявили о прекращении поставок нефти из России
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ОАО «Нафтан» и Мозырский констатируют отсутствие контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года.
Армия и оружие
В Иране назвали число баз США на расстоянии ракетного выстрела
Тридцать шесть баз США находятся в зоне досягаемости Ирана, ближайшая — в Бахрейне.
Политика
Нетаньяху прервал визит в Грецию из-за убийства Сулеймани
Визит в Грецию прервал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани, 3 января сообщает Reuters со ссылкой на источник в аппарате израильского премьер-министра.
Здоровье
В Китае распространяется вирусная пневмония неизвестной этиологии
Несмотря на все усилия, возбудитель болезни пока не выявлен. Специалисты полагают, что это новый атипичный вирус.
Общество
Опубликовано видео «самолетных» учений Ка-27 в Черном море
Летчики палубной авиации Черноморского флота отработали взлет и посадку вертолетов Ка-27 на палубу фрегата "Адмирал Григорович", сообщает телеканал "Звезда".
Общество
Акции Apple достигли рекордной цены $300
Стоимость акций американской компании Apple по итогам биржевых торгов в четверг, 2 января, превысила $300 за штуку, установив новый рекорд.
Авто
В Сети показали УАЗ «Хантер» в стиле Гелендвагена
Накануне в Сети появились изображения тюнингованного автомобиля УАЗ «Хантер».
Общество
Трое жителей Татарстана выиграли по миллиону в лотерею
Политика
Захарова прокомментировала позицию Вашингтона по ситуации в Багдаде
По словам Захаровой, в сложившейся ситуации оценка Ирака является ключевой, потому что именно он является республикой, подвергшейся ракетному обстрелу со стороны другого государства — исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди расценил удар по аэропорту Багдада и убийство замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса как акт агрессии против его страны.
Происшествия
ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса
Армия и оружие
Ликвидация Сулеймани: Иран вменил США пересечение «красной черты»
Военно-политическое руководство Исламской Республики сочло шаг Вашингтона пересечением «красной черты» со всеми вытекающими из этого последствиями.
Происшествия
Задержан убивший из-за шапки двух друзей житель Приморья
В Приморье задержан мужчина, который зарезал двух своих друзей из-за сожженной шапки. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Финансы
В первый день торгов года рубль растет к доллару и евро
В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть.
Футбол
«Ювентус» объявил о трансфере хавбека «Аталанты»
Полузащитник «Аталанты» Деян Кулусевски стал игроком «Ювентуса», сообщает официальный сайт туринского клуба.
Общество
В Москве бездомный отсудил у сети фитнес-центров более 140 тысяч рублей
Бездомный подал жалобы в несколько инстанций, в том числе в прокуратуру, - сообщает Znak.com.
Политика
Посольство Украины возмутилось российским Крымом в британском журнале
В украинском посольстве в Великобритании возмутились материалом британского журнала Good Housekeeping, в котором Крым назван российской территорией.
Космос
Астрономы назвали день, когда Солнце максимально приблизится к Земле
Происшествия
Появилось видео падения горящего мужчины с крыши здания в Петербурге
Телеканал РЕН ТВ опубликовал запись с камеры наблюдения, запечатлевшей момент падения горящего мужчины с крыши трехэтажного расселенного дома в Санкт-Петербурге.
Происшествия
На Урале полицейский застрелил напавшего на него мужчину
В городе Камышлове Свердловской области полицейский застрелил нетрезвого мужчину, который напал на него с монтировкой.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо
Росстандарт опубликовал список заправочных станций, при проверке которых были выявлены нарушения.
Происшествия
При пожаре в Подмосковье погибли двое взрослых и двое детей
Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном жилом доме в городском округе Подольский Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Хоккей
Определены все пары полуфинала молодежного чемпионата мира
Сборная России узнала соперника по полуфиналу молодежного чемпионата мира - ей станет Швеция, главный фаворит турнира.
Футбол
«Арсенал» начал переговоры по трансферу Боатенга из «Баварии»
«Арсенал» начал первые переговоры с защитником «Баварии» Жеромом Боатенгом.
Общество
Прямой эфир «пьяной» белорусской журналистки объяснили
Общество
На Урале тысячную купюру выставили на продажу за семь миллионов рублей
Жительница Челябинска выставила на продажу на портале бесплатных объявлений тысячную купюру, запросив за нее почти восемь миллионов рублей.