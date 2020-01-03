Общество

Lenta.ruLenta.ruПольские школьники разыграли танцевальную сценку на тему Освенцима

В начальной школе польской деревни Лабуне дети поставили танцевальную сценку на тему концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
Читать в источнике
Комментировать17
с чего всё началось
Музей Освенцима в Twitter
 раскритиковал представление, отметив, что его авторам не хватает "элементарной чувствительности", необходимой, чтобы учить детей такой "сложной и трагической истории".
РИА Новостивчера в 19:15

Подробнее о событии

Польские школьники поставили танец на тему Освенцима

Телеканал 360°вчера в 20:57

В Польше школьники поставили танец по мотивам событий в Освенциме

РБКвчера в 20:35

The Times: В Польше школьники устроили танцевальное шоу «Освенцим»

Евразия Dailyвчера в 11:37

Польские школьники устроили представление на тему Освенцима

РИА Новостивчера в 19:15

Польских детей заставили изображать «Освенцим» ради репараций Германии

URA.Ruвчера в 19:04

Польские школьники разыграли танцевальную сценку на тему Освенцима

Lenta.ruвчера в 17:45

Школьники из Польши устроили представление на тему Освенцима

Газета.Ruвчера в 19:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 05:33, Ашберн
Армия и оружие

Российский МИД прокомментировал убийство иранского генерала Сулеймани

Российский МИД прокомментировал гибель иранского генерала Касема Сулеймани при американском ракетном ударе по аэропорту столицы Ирака.
РИА Новости 03:12
Единоборства

Джошуа объяснил, почему ему интересно подраться с Усиком

Чемпионат 04:05
Энергетика

НПЗ в Белоруссии заявили о прекращении поставок нефти из России

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ОАО «Нафтан» и Мозырский констатируют отсутствие контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года.
Коммерсантъ 02:27
Армия и оружие

В Иране назвали число баз США на расстоянии ракетного выстрела

Тридцать шесть баз США находятся в зоне досягаемости Ирана, ближайшая — в Бахрейне.
Rusvesna.su 04:19
Политика

Нетаньяху прервал визит в Грецию из-за убийства Сулеймани

Визит в Грецию прервал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани, 3 января сообщает Reuters со ссылкой на источник в аппарате израильского премьер-министра.
Красная весна 04:42
Здоровье

В Китае распространяется вирусная пневмония неизвестной этиологии

Несмотря на все усилия, возбудитель болезни пока не выявлен. Специалисты полагают, что это новый атипичный вирус.
ГЛАС.RU вчера в 02:27
Общество

Опубликовано видео «самолетных» учений Ка-27 в Черном море

Летчики палубной авиации Черноморского флота отработали взлет и посадку вертолетов Ка-27 на палубу фрегата "Адмирал Григорович", сообщает телеканал "Звезда".
РИА Новости 03:34
Общество

Акции Apple достигли рекордной цены $300

Стоимость акций американской компании Apple по итогам биржевых торгов в четверг, 2 января, превысила $300 за штуку, установив новый рекорд.
РБК 05:20
Авто

В Сети показали УАЗ «Хантер» в стиле Гелендвагена

Накануне в Сети появились изображения тюнингованного автомобиля УАЗ «Хантер».
CarsWeek.ru вчера в 07:12
Общество

Трое жителей Татарстана выиграли по миллиону в лотерею

Реальное время вчера в 07:26
Политика

Захарова прокомментировала позицию Вашингтона по ситуации в Багдаде

По словам Захаровой, в сложившейся ситуации оценка Ирака является ключевой, потому что именно он является республикой, подвергшейся ракетному обстрелу со стороны другого государства — исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди расценил удар по аэропорту Багдада и убийство замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса как акт агрессии против его страны.
Известия 05:28
Происшествия

ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса

Российская газета вчера в 10:24
Армия и оружие

Ликвидация Сулеймани: Иран вменил США пересечение «красной черты»

Военно-политическое руководство Исламской Республики сочло шаг Вашингтона пересечением «красной черты» со всеми вытекающими из этого последствиями.
Евразия Daily 05:28
Происшествия

Задержан убивший из-за шапки двух друзей житель Приморья

В Приморье задержан мужчина, который зарезал двух своих друзей из-за сожженной шапки. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Газета.Ru вчера в 21:16
Финансы

В первый день торгов года рубль растет к доллару и евро

В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть.
Коммерсантъ 03:47
Футбол

«Ювентус» объявил о трансфере хавбека «Аталанты»

Полузащитник «Аталанты» Деян Кулусевски стал игроком «Ювентуса», сообщает официальный сайт туринского клуба.
Чемпионат вчера в 15:46
Общество

Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа

РИА Новости 00:52
Общество

В Москве бездомный отсудил у сети фитнес-центров более 140 тысяч рублей

Бездомный подал жалобы в несколько инстанций, в том числе в прокуратуру, - сообщает Znak.com.
Эхо Москвы 01:30
Политика

Посольство Украины возмутилось российским Крымом в британском журнале

В украинском посольстве в Великобритании возмутились материалом британского журнала Good Housekeeping, в котором Крым назван российской территорией.
РБК вчера в 13:32
Космос

Астрономы назвали день, когда Солнце максимально приблизится к Земле

Vevby.ru вчера в 23:39
Происшествия

Летевший из Баку в Москву самолет вынужденно сел в Волгограде

РБК 02:56
Музыка

Шнуров посвятил стих шоу «Голос»: «Жаль, что он не сын Алсу»

Pravda.Ru 00:41
Происшествия

Появилось видео падения горящего мужчины с крыши здания в Петербурге

Телеканал РЕН ТВ опубликовал запись с камеры наблюдения, запечатлевшей момент падения горящего мужчины с крыши трехэтажного расселенного дома в Санкт-Петербурге.
РИА Новости вчера в 21:06
Происшествия

На Урале полицейский застрелил напавшего на него мужчину

В городе Камышлове Свердловской области полицейский застрелил нетрезвого мужчину, который напал на него с монтировкой.
RT на русском 01 января в 11:15
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо

Росстандарт опубликовал список заправочных станций, при проверке которых были выявлены нарушения.
РИА Новости 04:39
Происшествия

При пожаре в Подмосковье погибли двое взрослых и двое детей

Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном жилом доме в городском округе Подольский Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 03:48
Хоккей

Определены все пары полуфинала молодежного чемпионата мира

Сборная России узнала соперника по полуфиналу молодежного чемпионата мира - ей станет Швеция, главный фаворит турнира.
Газета.Ru 04:09
Футбол

«Арсенал» начал переговоры по трансферу Боатенга из «Баварии»

«Арсенал» начал первые переговоры с защитником «Баварии» Жеромом Боатенгом.
Чемпионат 04:25
Общество

Прямой эфир «пьяной» белорусской журналистки объяснили

Lenta.ru вчера в 15:39
Общество

На Урале тысячную купюру выставили на продажу за семь миллионов рублей

Жительница Челябинска выставила на продажу на портале бесплатных объявлений тысячную купюру, запросив за нее почти восемь миллионов рублей.
РИА Новости вчера в 21:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Освенцим
Комплекс немецких концентрационных лагерей и лагерей смерти, располагавшийся в 1940-1945 годах в гау Верхняя Силезия к западу от Генерал-губернаторства, около города Освенцима, который в 1939 году указом Гитлера был присоединён к территории Третьего рейха, в 60 км к западу от Кракова. В мировой практике принято использовать немецкое название «Аушвиц», а не польское «Освенцим», поскольку именно немецкое название использовалось нацистской администрацией. В советских и российских справочных изданиях и СМИ исторически преимущественно используется польское название, хотя немецкое постепенно входит в употребление.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное