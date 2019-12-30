с чего всё началось

Ученики одной из начальных школ в Польше поставили танцевальный номер по мотивам событий в концлагере Освенцим, сообщает издание Newsweek Polska. Инцидент произошел еще 10 декабря в Замойском районе, хотя СМИ обратили на это внимание только сейчас.

Финансы Что готовят доллар и евро: курс валют на начало 2020 года Сюрпризы доллара и евро: чего ждать от курса валют в 2020-м >>> Что касается остальных валют, то в небольшом плюсе 2 января окажется румынский лей, который установился на уровне 4,0389 в пересчете на нацвалюту.

Политика Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих ответили на слова президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.

Общество Название Голландия официально перестало существовать Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.

Армия и оружие Большое количество российских ударных вертолётов Ми-28Н замечено над сирийским Хомсом Помимо прочего, специалисты обратили внимание на весьма примечательный факт – несколько дней назад, по меньшей мере, два российских ударных вертолёта Ми-28Н «Ночной охотник» были замечены в районе расположения американских военных баз в восточной Сирии (провинция Хасака).

Общество Правила регистрации автомобилей изменили в России Электронные договоры купли-продажи появятся в России Сервис готовят Минкомсвязь и МВД Постановление предполагает, что свидетельство о регистрации и государственные регистрационные знаки на новый автомобиль можно будет получить прямо в автосалоне.

Политика Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).