Общество
РИА НовостиПольские школьники устроили представление на тему Освенцима
Ученики одной из начальных школ в Польше поставили танцевальный номер по мотивам событий в концлагере Освенцим, сообщает издание Newsweek Polska. Инцидент произошел еще 10 декабря в Замойском районе, хотя СМИ обратили на это внимание только сейчас.
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с чего всё началось
Музей Освенцима в своем Twitter раскритиковал представление, отметив, что его авторам не хватает "элементарной чувствительности", необходимой, чтобы учить детей такой "сложной и трагической истории".РИА Новости19:15
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Армия и оружие
Иран пообещал отомстить США за гибель генерала КСИР Сулеймани
Приближенный аятоллы Хаменеи, бывший глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи пообещал, что Иран отомстит США за гибель главы спецподразделения «Эль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани.
Хоккей
Хоккей. В полуфинале молодежного ЧМ соперником России станет Швеция
Определились полуфиналисты молодежного чемпионата мира по хоккею. Швеция в четвертьфинальном матче разгромила сборную Чехии.
Финансы
Что готовят доллар и евро: курс валют на начало 2020 года
Сюрпризы доллара и евро: чего ждать от курса валют в 2020-м >>> Что касается остальных валют, то в небольшом плюсе 2 января окажется румынский лей, который установился на уровне 4,0389 в пересчете на нацвалюту.
Шоу-бизнес
Дочь Романа Абрамовича шокировала поклонников смелым нарядом
Дочь Романа Абрамовича Софья привела в изумление подписчиков, сфотографировавшись в коротком красном платье.
Происшествия
ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих ответили на слова президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Происшествия
Пять компаний в Нидерландах получили посылки с бомбами
Пять компаний в Амстердаме, Роттердаме и Утрехте за неделю получили письма с бомбами.
Энергетика
На Украине стали действовать новые цены на газ для населения
С 1 января на Украине стали действовать гарантированная и рыночная цены на газ для населения. Об этом сообщает «РИА Новости».
Общество
Зарплаты сотрудников бюджетных организаций проиндексированы с 1 января
С 1 января зарплаты сотрудников столичных бюджетных, казенных и автономных учреждений были проиндексированы на 5,6 процента.
Общество
Название Голландия официально перестало существовать
Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
Происшествия
Авиакатастрофа в Судане унесла жизни 18 человек
Армия и оружие
Большое количество российских ударных вертолётов Ми-28Н замечено над сирийским Хомсом
Помимо прочего, специалисты обратили внимание на весьма примечательный факт – несколько дней назад, по меньшей мере, два российских ударных вертолёта Ми-28Н «Ночной охотник» были замечены в районе расположения американских военных баз в восточной Сирии (провинция Хасака).
Общество
Правила регистрации автомобилей изменили в России
Электронные договоры купли-продажи появятся в России Сервис готовят Минкомсвязь и МВД Постановление предполагает, что свидетельство о регистрации и государственные регистрационные знаки на новый автомобиль можно будет получить прямо в автосалоне.
Политика
Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода
Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Здоровье
Пекин разрешил продажи китайской вакцины против ВПЧ
Власти Китая одобрили продажи вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ) собственного производства — Cecolin.
Происшествия
Задержан убивший из-за шапки двух друзей житель Приморья
В Приморье задержан мужчина, который зарезал двух своих друзей из-за сожженной шапки. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Кино
В киновселенной Marvel появится первый супергерой-трансгендер
Ранее сообщалось, что в этом фильме появятся первый глухой супергерой Marvel и первый супергерой-гомосексуал.
Армия и оружие
Белоруссия обсуждает с НАТО проведение совместных учений
Напомним, что о возможности проведения совместных учений с НАТО Белоруссия заявляла еще в начале месяца.
Наука
К 2070 году исчезнет 25% хвойных деревьев
Даже если изменения климата будут не очень сильными, к 2070 году может исчезнуть 25% хвойных деревьев.
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro выйдут одновременно
Xiaomi Mi 10 приписывается аккумулятор емкость 4800 мА·ч, а более дорогой версии Xiaomi Mi 10 Pro — 4500 мА·ч Предположительно, презентация новинок состоится в феврале этого года.
Экономика
Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП
Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова подтвердила, что выходит замуж
Основатель фонда "Обнаженные сердца", модель Наталья Водянова на своей странице в Instagram подтвердила, что вскоре выйдет замуж.
Авто
В Сети показали УАЗ «Хантер» в стиле Гелендвагена
Накануне в Сети появились изображения тюнингованного автомобиля УАЗ «Хантер».