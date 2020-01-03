Общество

РИА НовостиРИА НовостиПольские школьники устроили представление на тему Освенцима

Ученики одной из начальных школ в Польше поставили танцевальный номер по мотивам событий в концлагере Освенцим, сообщает издание Newsweek Polska. Инцидент произошел еще 10 декабря в Замойском районе, хотя СМИ обратили на это внимание только сейчас.
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с чего всё началось
Музей Освенцима в своем Twitter
 раскритиковал представление, отметив, что его авторам не хватает "элементарной чувствительности", необходимой, чтобы учить детей такой "сложной и трагической истории".
РИА Новостивчера в 19:15

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Польские школьники устроили представление на тему Освенцима

РИА Новостивчера в 19:15

The Times: В Польше школьники устроили танцевальное шоу «Освенцим»

Евразия Dailyвчера в 11:37

Польские школьники разыграли танцевальную сценку на тему Освенцима

Lenta.ruвчера в 17:45

Польские школьники поставили танец на тему Освенцима

Телеканал 360°вчера в 20:57

В Польше школьники поставили танец по мотивам событий в Освенциме

РБКвчера в 20:35

Школьники из Польши устроили представление на тему Освенцима

Газета.Ruвчера в 19:51

Польских детей заставили изображать «Освенцим» ради репараций Германии

URA.Ruвчера в 19:04
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Армия и оружие

Иран пообещал отомстить США за гибель генерала КСИР Сулеймани

Приближенный аятоллы Хаменеи, бывший глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи пообещал, что Иран отомстит США за гибель главы спецподразделения «Эль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани.
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Политика

Названа особенность новогоднего обращения Путина

Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
Lenta.ru 01 января в 21:49
Общество

В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
RT на русском вчера в 04:17
Армия и оружие

Российскую морскую пехоту назвали одной из лучших в мире

Lenta.ru 00:08
Культура

Продюсер сериала «Ведьмак» признался, что создатели наделали ошибок

Съёмочная группа совершила ряд ошибок при переносе «Ведьмака» на экран, признал продюсер сериала Томаш Багиньский.
Игромания.ру вчера в 06:45
Финансы

Рубль дорожает к доллару и евро в начале валютных торгов

Валютные торги в РФ открылись в пятницу укреплением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.
Банки.ру 02:23
Общество

Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо

Газета.Ru вчера в 13:46
Хоккей

Определились полуфинальные пары молодежного ЧМ по хоккею

Стали известны участники 1/2 финала молодежного первенства планеты по хоккею, который проходит в Чехии.
Российская газета вчера в 16:56
Армия и оружие

В NI рассуждают: Сколько лет прослужат истребители 4-го поколения

Американский журнал The National Interest рассуждает на предмет того, сколько ещё военно-воздушным силам стран мира прослужат истребители 4-го поколения при учёте того, что истребители пятого поколения появляются на вооружении всё большего числа стран (в том числе и импортируемые американские F-35).
Военное обозрение 01 января в 05:18
Общество

Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ, заявил источник

В конце декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году республика купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.
РИА Новости 02:21
Игры

PlayStation 5 позволит играть во все старые игры по-новому

Как пишет китайский источник со ссылкой на блогера HipHopGamer, приставка PlayStation 5 обеспечит отличную обратную совместимость: она позволит играть в игры, сделанные для всех предыдущих версий консолей PlayStation.
iXBT.com 00:46
Футбол

«Лацио» и «Кристал Пэлас» заинтересованы в трансфере Азмуна

По информации Transfermarkt.it, в услугах 25-летнего форварда заинтересованы римский "Лацио" и лондонский "Кристал Пэлас", при этом в данный момент неизвестно, будет ли "Зенит" вести переговоры о продаже игрока, контракт которого с сине-бело-голубыми истекает летом 2022 года.
ProstoProSport 00:33
Игры

В Epic Games Store началась раздача дилогии Darksiders

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Происшествия

На Урале полицейские застрелили напавшего на них мужчину

Под Камышловом полицейские застрелили пьяного молодого человека, который напал на них с монтировкой.
URA.Ru 01 января в 10:57
Экономика

Минфин Украины свел с дефицитом годовой государственный бюджет

Доходы госбюджета по итогам 2019 года возросли на 5,5% в годовом измерении и составили 879,8 млрд грн.
Известия вчера в 12:15
Политика

В Ираке ликуют после убийства иранского генерала Сулеймани — Помпео

Государственный секретарь США Майк Помпео утверждает, что жители Ирака якобы очень радуются тому, что в Багдаде американцы убили иранского генерала Касема Сулеймани.
REGNUM 02:02
Происшествия

Хлопок газа в многоэтажке в Твери попал на видео

Хлопок бытового газа произошел утром в многоквартирном доме № 19 на бульваре Гусева.
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Игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4

На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Матч ТВ вчера в 05:12
Происшествия

Авиакатастрофа Ан-12 в Судане унесла жизни 18 человек

РБК вчера в 16:23
Футбол

Агент Макарова: с «Рубином» не договорились

Павел Нестеров, агент полузащитника «Нефтехимика» Дениса Макарова, прокомментировал срыв трансфера своего клиента в «Рубин».
Чемпионат вчера в 14:28
Политика

Послы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине

Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.
Известия вчера в 13:03
Общество

Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

РИА Новости 01:29
Происшествия

Житель Омска подорвался при запуске фейерверка

На ролике видно, что при попытке запуска фейерверка петарда неожиданно взрывается в руках у мужчины, при этом его отбрасывает в сторону.
РИА Новости вчера в 19:05
Хоккей

«Флорида» победила «Оттаву», Дадонов набрал три очка

Спорт-Экспресс вчера в 22:08
Происшествия

В Челябинской области четыре человека погибли в ДТП на трассе

В результате ДТП погибли четыре человека, еще четверо пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МВД.
Российская газета вчера в 11:19
Шоу-бизнес

Александр Петров признался в любви Стасе Милославской

Актёр Александр Петров признался в любви Стасе Милославской в комментарии к фото в социальной сети Instagram.
Актуальные Новости вчера в 05:20
Кино

Netflix составил рейтинг самых популярных фильмов и сериалов 2019 года

Американский стриминговый сервис Netflix составил рейтинг самых популярных фильмов и сериалов 2019 года.
ФАН 01 января в 11:35
Общество

На Урале тысячную купюру выставили на продажу за семь миллионов рублей

РИА Новости вчера в 21:13
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Голы Салаха и Мане принесли «Ливерпулю» победу над «Шеффилдом» в АПЛ

Победу «Ливерпулю» принесли голы Мохамеда Салаха и Садио Мане, забивших на четвёртой и 64-й минутах матча.
RT на русском вчера в 16:51
Политика

Трамп собрал более $100 млн пожертвований на предвыборную кампанию

Предвыборная программа американского президента Дональда Трампа смогла собрать уже $102,7 млн, сообщил Reuters чиновник, пожелавший остаться анонимным.
Газета.Ru вчера в 08:31
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Освенцим
Комплекс немецких концентрационных лагерей и лагерей смерти, располагавшийся в 1940-1945 годах в гау Верхняя Силезия к западу от Генерал-губернаторства, около города Освенцима, который в 1939 году указом Гитлера был присоединён к территории Третьего рейха, в 60 км к западу от Кракова. В мировой практике принято использовать немецкое название «Аушвиц», а не польское «Освенцим», поскольку именно немецкое название использовалось нацистской администрацией. В советских и российских справочных изданиях и СМИ исторически преимущественно используется польское название, хотя немецкое постепенно входит в употребление.
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