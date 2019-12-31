Общество

РИА НовостиРИА НовостиПольские школьники устроили представление на тему Освенцима

Ученики одной из начальных школ в Польше поставили танцевальный номер по мотивам событий в концлагере Освенцим, сообщает издание Newsweek Polska. Инцидент произошел еще 10 декабря в Замойском районе, хотя СМИ обратили на это внимание только сейчас.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось
Музей Освенцима в своем Twitter
 раскритиковал представление, отметив, что его авторам не хватает "элементарной чувствительности", необходимой, чтобы учить детей такой "сложной и трагической истории".
РИА Новости19:15

Подробнее о событии

Польские школьники устроили представление на тему Освенцима

РИА Новости19:15

Польские школьники поставили танец на тему Освенцима

Телеканал 360°20:57

Польские школьники разыграли танцевальную сценку на тему Освенцима

Lenta.ru17:45

В Польше школьники поставили танец по мотивам событий в Освенциме

РБК20:35

Польша удивляет мир постановкой спектакля в концлагере Освенцим

HotGeo06:08

Школьники из Польши устроили представление на тему Освенцима

Газета.Ru19:51

Польских детей заставили изображать «Освенцим» ради репараций Германии

URA.Ru19:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 21:58, Ашберн
Армия и оружие

При обстреле Багдада погиб генерал элитного иранского спецназа

Lenta.ru 21:09
Общество

Власти Ливана получили ордер от Интерпола на арест Карлоса Гона

Власти Ливана получили ордер от Интерпола на арест бывшего руководителя Renault и Nissan Карлоса Гона, сообщает интернет-журнал «Профиль».
Ореанда-Новости 13:18
Общество

Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо

РИА Новости 12:01
Происшествия

Актриса из фильма «Первый Мститель» подозревается в убийстве матери

REGNUM 02:41
Политика

Послы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине

Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.
Известия 13:03
Общество

Названы самые популярные у россиян машины для покупки в кредит

В 2019 году россияне наиболее часто брали кредит на покупку автомобилей Lada, Kia, Huyndai, Skoda и Volkswagen.
RT на русском 19:30
Шоу-бизнес

Дочь Ларисы Гузеевой впервые показала своего возлюбленного

Дочь Ларисы Гузеевой, 19-летняя Ольга Бухарова, опубликовала в Instagram снимок, на котором ее обнимает мужчина.
Пятый канал вчера в 19:58
Кино

Хотите как на Сенатской?

Декабристов обвиняют в том, что они задумали цареубийство, но к тому времени жертвой переворотов пали три законных русских императора: Иоанн Антонович, Петр III и Павел I. Гвардия в XVIII веке довольно регулярно устраивала дворцовые перевороты, а Александр, будучи наследником, санкционировал убийство своего отца.
Росбалт вчера в 16:20
Музыка

Гагарина назвала своего победителя шоу «Голос»

Аргументы и Факты 17:54
Единоборства

Президент UFC сожалеет, что не сумел подписать Федора Емельяненко

FightTime.ru 15:29
Общество

Глава «Нафтогаза» сообщил, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа.
RT на русском вчера в 20:55
Футбол

Балотелли попал в аварию, возвращаясь с празднования Нового года

Чемпионат 14:40
Общество

Рассекречена информация о Нобелевской премии Солженицына

Lenta.ru 12:50
Общество

В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве

Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
ТАСС 31.12.19 в 16:10
Здоровье

Ивановские волонтёры-медики стали лучшими в стране

«Волонтеры-медики» стали одной из крупнейших добровольческих организаций здравоохранения в Европе.
Кстати.News 12:39
Культура

Возвращение Пугачевой оценили не все

Шоу можно оценить, как рядовой концерт, а самой Пугачевой стоит поучиться у Киркорова, чтобы делать настоящее зрелище — заявил специалист.
ГЛАС.RU 10:37
Экономика

ЦБ начал брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона

Банк России с 1 января начал взимать плату с банков за использование Системы быстрых платежей (СБП).
РИА Новости 31.12.19 в 20:50
Шоу-бизнес

Волочкова ответила завистникам фотографией в стиле ню

Публикацию танцовщица сопроводила фотографией в стиле ню.
News.ru 09:31
Культура

Новогодняя серия «Простоквашино» набрала миллион просмотров

Ревизор.ру 07:52
Происшествия

Вылет рейса из Владивостока в Москву задерживается более чем на сутки

Утренний авиарейс Владивосток - Москва задержан в аэропорту отправления более чем на 24 часа.
ТАСС 01:19
Футбол

Златан Ибрагимович официально стал игроком «Милана»

Пресс-служба футбольного клуба «Милан» сообщила, что 38-летний Златан Ибрагимович официально стал игроком «красно-чёрных», подписав договор до июня 2020 года с возможностью продления на сезон.
News.ru 12:43
Происшествия

Число жертв пожара в Астрахани увеличилось до трех человек

Число жертв пожара в старинном многоквартирном доме на улице Советской увеличилось до трех человек.
Российская газета 19:14
Происшествия

В Хабаровском крае нагонные волны подтопили 15 домов

В поселке Морской Охотского района нагонные волны подтопили 15 домов.
Российская газета вчера в 03:11
Кино

Власти решили собирать данные о просмотрах сериалов в интернете

Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, согласно которым с 2021 года государство начнет собирать данные о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах, сообщает в пятницу газета «Ведомости» со ссылкой на пояснительную записку к документу.
РБК 26.12.19 в 19:01
Общество

На Урале выставили на продажу тысячную купюру за семь миллионов рублей

РИА Новости 21:13
Игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 появился в официальном списке игр на Unreal Engine 4

S.T.A.L.K.E.R. 2 появилась в официальном списке игр, создаваемых на Unreal Engine 4. Информация была опубликована на сайте движка, спустя некоторое время ее удалили.
Cyber.sports.ru 02:20
Политика

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих ответили на слова президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Газета.Ru вчера в 02:33
Экономика

Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ

Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Известия вчера в 04:22
Гаджеты

Apple выпустит сразу два бюджетных смартфона на смену iPhone SE

Профиль 15:26
Политика

США пригрозили Аргентине возможной приостановкой помощи МВФ

Администрация президента США Дональда Трампа предостерегла президента Аргентины Альберто Фернандеса о возможной приостановке помощи со стороны Международного валютного фонда (МВФ).
Известия 21:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Освенцим
Комплекс немецких концентрационных лагерей и лагерей смерти, располагавшийся в 1940-1945 годах в гау Верхняя Силезия к западу от Генерал-губернаторства, около города Освенцима, который в 1939 году указом Гитлера был присоединён к территории Третьего рейха, в 60 км к западу от Кракова. В мировой практике принято использовать немецкое название «Аушвиц», а не польское «Освенцим», поскольку именно немецкое название использовалось нацистской администрацией. В советских и российских справочных изданиях и СМИ исторически преимущественно используется польское название, хотя немецкое постепенно входит в употребление.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное