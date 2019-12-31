Общество
РИА НовостиПольские школьники устроили представление на тему Освенцима
Ученики одной из начальных школ в Польше поставили танцевальный номер по мотивам событий в концлагере Освенцим, сообщает издание Newsweek Polska. Инцидент произошел еще 10 декабря в Замойском районе, хотя СМИ обратили на это внимание только сейчас.
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с чего всё началось
Музей Освенцима в своем Twitter раскритиковал представление, отметив, что его авторам не хватает "элементарной чувствительности", необходимой, чтобы учить детей такой "сложной и трагической истории".РИА Новости19:15
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Общество
Власти Ливана получили ордер от Интерпола на арест Карлоса Гона
Власти Ливана получили ордер от Интерпола на арест бывшего руководителя Renault и Nissan Карлоса Гона, сообщает интернет-журнал «Профиль».
Политика
Послы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине
Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.
Общество
Названы самые популярные у россиян машины для покупки в кредит
В 2019 году россияне наиболее часто брали кредит на покупку автомобилей Lada, Kia, Huyndai, Skoda и Volkswagen.
Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Гузеевой впервые показала своего возлюбленного
Дочь Ларисы Гузеевой, 19-летняя Ольга Бухарова, опубликовала в Instagram снимок, на котором ее обнимает мужчина.
Кино
Хотите как на Сенатской?
Декабристов обвиняют в том, что они задумали цареубийство, но к тому времени жертвой переворотов пали три законных русских императора: Иоанн Антонович, Петр III и Павел I. Гвардия в XVIII веке довольно регулярно устраивала дворцовые перевороты, а Александр, будучи наследником, санкционировал убийство своего отца.
Музыка
Гагарина назвала своего победителя шоу «Голос»
Общество
Глава «Нафтогаза» сообщил, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа.
Общество
В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве
Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
Здоровье
Ивановские волонтёры-медики стали лучшими в стране
«Волонтеры-медики» стали одной из крупнейших добровольческих организаций здравоохранения в Европе.
Культура
Возвращение Пугачевой оценили не все
Шоу можно оценить, как рядовой концерт, а самой Пугачевой стоит поучиться у Киркорова, чтобы делать настоящее зрелище — заявил специалист.
Экономика
ЦБ начал брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона
Банк России с 1 января начал взимать плату с банков за использование Системы быстрых платежей (СБП).
Шоу-бизнес
Волочкова ответила завистникам фотографией в стиле ню
Публикацию танцовщица сопроводила фотографией в стиле ню.
Происшествия
Вылет рейса из Владивостока в Москву задерживается более чем на сутки
Утренний авиарейс Владивосток - Москва задержан в аэропорту отправления более чем на 24 часа.
Футбол
Златан Ибрагимович официально стал игроком «Милана»
Пресс-служба футбольного клуба «Милан» сообщила, что 38-летний Златан Ибрагимович официально стал игроком «красно-чёрных», подписав договор до июня 2020 года с возможностью продления на сезон.
Происшествия
Число жертв пожара в Астрахани увеличилось до трех человек
Число жертв пожара в старинном многоквартирном доме на улице Советской увеличилось до трех человек.
Происшествия
В Хабаровском крае нагонные волны подтопили 15 домов
В поселке Морской Охотского района нагонные волны подтопили 15 домов.
Кино
Власти решили собирать данные о просмотрах сериалов в интернете
Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, согласно которым с 2021 года государство начнет собирать данные о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах, сообщает в пятницу газета «Ведомости» со ссылкой на пояснительную записку к документу.
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2 появился в официальном списке игр на Unreal Engine 4
S.T.A.L.K.E.R. 2 появилась в официальном списке игр, создаваемых на Unreal Engine 4. Информация была опубликована на сайте движка, спустя некоторое время ее удалили.
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих ответили на слова президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Экономика
Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ
Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Политика
США пригрозили Аргентине возможной приостановкой помощи МВФ
Администрация президента США Дональда Трампа предостерегла президента Аргентины Альберто Фернандеса о возможной приостановке помощи со стороны Международного валютного фонда (МВФ).