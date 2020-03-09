Общество
Невские НовостиБлогер из Польши пришла к выводу, что в России хорошо быть ребенком
Голембевская отметила, что Москва очень похожа на крупный польский город, только цены в столице России выше. Автор блога поделилась впечатлением о жизни детей в Москве и отметила для себя, что родители в России не просто любят своих чад, но всячески «лелеют и балуют».
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с чего всё началось
В интервью ресурсу Gazeta.pl женщина рассказала, что переезжать в РФ было немного страшно, так как она наслушалась стереотипов о ходящих по улицам медведях и пустых полках в магазинах.Известиявчера в 22:51
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«Хорошо быть ребенком в Москве»: Польскую блогершу поразило отношение россиян к детям
Комсомольская правда04:04
Польская блогерша рассказала соотечественникам о жизни с ребенком в Москве
Красная веснавчера в 22:40
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Энергетика
Цена на нефть Brent упала до 31 доллара за баррель
По состоянию на 7:30 по московскому времени нефть марки Brent торговалась на уровне 31,5 доллара за баррель, следует из данных биржи ICE.
Финансы
Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке
Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.
Общество
Спецрейс привез во Владивосток иностранных дипломатов из КНДР
Спецрейс Air Koryo привез из Пхеньяна во Владивосток иностранных дипломатов, которые в течение месяца находились на коронавирусном карантине в Северной Корее, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя авиакомпании.
Шоу-бизнес
Виктория Боня основательно изменила внешность перед 8 марта
Знаменитая красавица решила сменить имидж перед 8 марта. Вот уже много лет бывшая участница «телестройки» эксплуатирует образ блондинки.
Армия и оружие
Forbes рассказал об уязвимости американской системы ПРО
Политика
Суд в Нидерландах начинает рассматривать дело о крушении рейса МН17
Суд в Нидерландах 9 марта начинает рассматривать дело о крушении Boeing в Донбассе.
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
Спорт
Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов выиграл марафонскую гонку на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.
Экономика
Правительство выделило 18,3 млрд рублей на увеличение зарплат медиков
Правительство распределило регионам 18,3 миллиарда рублей из Федерального фонда обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.
Политика
Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель
Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.
Биатлон
Логинов снялся с масс-старта на этапе КМ в Нове-Место
Александр Логинов не примет участия в гонке с общим стартом на 15 км на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.
Энергетика
Нефть обрушилась на 26% из-за развала сделки ОПЕК+ и действий Саудовской Аравии
Нефть дешевеет в понедельник более чем на 25% после развала сделки ОПЕК+ и решения Саудовской Аравии увеличить добычу сырья и снизить цены, несмотря на падение спроса на углеводороды на мировом рынке.
Экономика
Траты китайских туристов в России рухнули на 80% из-за коронавируса
По данным банка, наблюдалась следующая динамика "китайских" транзакций: в феврале 2020 года количество платежей через систему Alipay (работает только для нерезидентов России) рухнуло на 84% год к году, а сумма платежей за тот же период упала на 82%.
Политика
Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России
Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»
Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Армия и оружие
В ЛНР уничтожена украинская БМП
Вчера в районе населенного пункта Крымское, расположенного на подконтрольной киевским силовикам территории ЛНР, на мине подорвалась БМП ВСУ.
Экономика
ЦБ приостановил покупку иностранной валюты из-за рухнувших цен на нефть
В качестве экстренных мер банк России объявил о приостановке покупки иностранной валюты сроком на 30 дней.
Шоу-бизнес
Сергей Полунин и Елена Ильиных выбрали странное имя для сына
7 марта Елена Ильиных и Сергей Полунин объявили о том, что впервые стали родителями.
Футбол
Племянник Усманова получил руководящую должность в «Эвертоне»
Сарвар Исмаилов – племянник бизнесмена Алишера Усманова стал спортивным и коммерческим директором женской команды «Эвертона», сообщает The Telegraph.
Общество
На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»
За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Политика
Посольство Украины в США призвало Vox переделать карту с Крымом
Украинское посольство в США призвало американское издание Vox переделать карту, показанную в ролике о распространении коронавирусной инфекции COVID-19.
Транспорт
Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту
Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
Происшествия
Подозреваемый в убийстве подростка в Петербурге признал свою вину
Общество
В ФНС назвали самые популярные виды деятельности самозанятых
Самой популярной услугой, которую оказывают самозанятые россияне, стала перевозка пассажиров.
Кино
Милош Бикович: я не знаю, как не надоесть зрителю
Сербский актер Милош Бикович на два с половиной дня прилетел из Белграда в Москву, и у него практически не было ни одной свободной минуты.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Манчестер Сити»
Происшествия
В Китае 22 человека остаются под завалами рухнувшей гостиницы
Спасатели продолжают поиск 22 человек, остающихся под завалами обрушившейся вечером 7 марта гостиницы в восточной китайской провинции Фуцзянь.
Политика
Путин определил полномочия Медведева на посту зампреда Совбеза
Президент России Владимир Путин подписал указ, которым определил функции заместителя председателя Совета Безопасности, которым сейчас назначен экс-председатель правительства Дмитрий Медведев.
Гаджеты
Meizu 17 получил абсолютно не такую камеру, как ожидалось
Как ожидается, флагманский смартфон Meizu 17 будет оснащен однокристальной системой Snapdragon 865 и модемом для работы в сетях пятого поколения 5G.
Происшествия