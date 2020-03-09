с чего всё началось

Голембевская отметила, что Москва очень похожа на крупный польский город, только цены в столице России выше. Автор блога поделилась впечатлением о жизни детей в Москве и отметила для себя, что родители в России не просто любят своих чад, но всячески «лелеют и балуют».

Блогер из Польши пришла к выводу, что в России хорошо быть ребенком

Общество Спецрейс привез во Владивосток иностранных дипломатов из КНДР Спецрейс Air Koryo привез из Пхеньяна во Владивосток иностранных дипломатов, которые в течение месяца находились на коронавирусном карантине в Северной Корее, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя авиакомпании.

Экономика Правительство выделило 18,3 млрд рублей на увеличение зарплат медиков Правительство распределило регионам 18,3 миллиарда рублей из Федерального фонда обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Политика Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.

Биатлон Логинов снялся с масс-старта на этапе КМ в Нове-Место Александр Логинов не примет участия в гонке с общим стартом на 15 км на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.

Энергетика Нефть обрушилась на 26% из-за развала сделки ОПЕК+ и действий Саудовской Аравии Нефть дешевеет в понедельник более чем на 25% после развала сделки ОПЕК+ и решения Саудовской Аравии увеличить добычу сырья и снизить цены, несмотря на падение спроса на углеводороды на мировом рынке.

Экономика Траты китайских туристов в России рухнули на 80% из-за коронавируса По данным банка, наблюдалась следующая динамика "китайских" транзакций: в феврале 2020 года количество платежей через систему Alipay (работает только для нерезидентов России) рухнуло на 84% год к году, а сумма платежей за тот же период упала на 82%.

Политика Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.

Армия и оружие В ЛНР уничтожена украинская БМП Вчера в районе населенного пункта Крымское, расположенного на подконтрольной киевским силовикам территории ЛНР, на мине подорвалась БМП ВСУ.

Футбол Племянник Усманова получил руководящую должность в «Эвертоне» Сарвар Исмаилов – племянник бизнесмена Алишера Усманова стал спортивным и коммерческим директором женской команды «Эвертона», сообщает The Telegraph.

Кино Милош Бикович: я не знаю, как не надоесть зрителю Сербский актер Милош Бикович на два с половиной дня прилетел из Белграда в Москву, и у него практически не было ни одной свободной минуты.

Политика Путин определил полномочия Медведева на посту зампреда Совбеза Президент России Владимир Путин подписал указ, которым определил функции заместителя председателя Совета Безопасности, которым сейчас назначен экс-председатель правительства Дмитрий Медведев.