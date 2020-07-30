Государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG намерена принять участие в суде между оператором газопровода «Северный поток-2», компанией Nord Stream 2 AG, и Евросоюзом. Об этом в Twitter заявил председатель правления польского концерна Ежи.

Польский концерн захотел участвовать в суде между ЕС и Nord Stream 2

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