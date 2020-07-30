Политика
РБКПольский концерн захотел участвовать в суде между ЕС и Nord Stream 2
Государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG намерена принять участие в суде между оператором газопровода «Северный поток-2», компанией Nord Stream 2 AG, и Евросоюзом. Об этом в Twitter заявил председатель правления польского концерна Ежи.
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Польская PGNiG подала заявление об активном участии в апелляции по СП-2
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Китай запустил собственную навигационную систему BeiDou-3
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Суд продлил домашний арест Ефремову в рамках дела о смертельном ДТП
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Экс-глава Приморья Тарасенко назначен врио главы правительства Якутии
Господин Тарасенко перешел с должности замруководителя Федерального агентства морского и речного транспорта, а ранее, в 2017–2018 годах, исполнял обязанности губернатора Приморского края вместо ушедшего в отставку Владимира Миклушевского.
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Раскрыта сумма штрафов магазинам Москвы за нарушение масочного режима
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ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
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Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
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Распознать онкологию на ранней стадии и увеличить шансы победить болезнь может помочь более внимательное отношение к организму.
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Козак заявил о выходе России из переговоров советников по Донбассу
Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак предложил отказаться от переговоров по Донбассу на уровне советников.
Lenta.ru вчера в 22:14
Политика
Москалькова прокомментировала задержание россиян в Белоруссии
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила об отсутствии обоснованных и достаточных доказательств вины задержанных в Белоруссии россиян.
Московский Комсомолец 02:15
Космос
Спутник ESA нашел источник загадочного сигнала из глубокого космоса
Российская газета 28 июля в 07:57
Происшествия
В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
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Газета.Ru вчера в 12:38
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Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone
Финансовый директор компании Лука Маэстри заявил инвесторам, что в текущем году продажи новых iPhone начнутся "несколькими неделями позднее".
Газета.Ru 01:21
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1. Расчлененного участника Versus Battle Энди Картрайта нашли в пяти пакетах Утром 30 июля стало известно о гибели в Петербурге участника Versus Battle Александра Юшко, известного как Энди Картрайт.
Lenta.ru вчера в 07:18
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В Польше оценили мощь «Спрута» из России
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Ростуризм назвал новые правила получения кешбэка за поездки по России
22 июля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что для восстановления туристической отрасли в стране будет реализована программа кешбэка за туры по России — отдыхающим будет возвращено от 5 тыс. до 15 тыс. руб. в зависимости от стоимости поездки.
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Пару переселили в более дешевый отель, причем туристам с трудом удалось добиться возврата разницы в деньгах.
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Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
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«Сан-Лоренсо» сообщил о переходе форварда Гайча в ЦСКА
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Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу
Киев готов искать компромиссные решения по Донбассу, заявил в интервью РБК-Украина бывший президент страны Леонид Кравчук.
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Общество
PayPal прекратил внутренние переводы в России
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Общество
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Надо сказать, что Полина Гагарина может похвастаться отличной фигурой. Когда -то певице удалось сбросить нескольких десятков килограммов.
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Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России
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SpeedMe вчера в 08:12