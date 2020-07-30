Политика

РБКРБКПольский концерн захотел участвовать в суде между ЕС и Nord Stream 2

Государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG намерена принять участие в суде между оператором газопровода «Северный поток-2», компанией Nord Stream 2 AG, и Евросоюзом. Об этом в Twitter заявил председатель правления польского концерна Ежи.
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Польский концерн захотел участвовать в суде между ЕС и Nord Stream 2

РБКвчера в 23:30

Польша решила участвовать в суде по «Северному потоку — 2»

Газета.Ruвчера в 16:15

PGNIG подала заявление об активном участии в апелляции по «Северному потоку - 2»

ТАССвчера в 14:44

Польша захотела участвовать в суде по «Северному потоку — 2»

РИА Новостивчера в 14:54

Польша решила принять участие в суде по «Северному потоку — 2»

ИА Красная Веснавчера в 14:52

Польша захотела участвовать в суде по «Северному потоку – 2»

Взгляд.рувчера в 14:50

Польская PGNiG подала заявление об активном участии в апелляции по СП-2

Аргументы и Фактывчера в 15:56
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Происшествия

Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму выросло до девяти

Известия 02:23
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Технологии

Китай запустил собственную навигационную систему BeiDou-3

BeiDou, или BDS, является крупнейшей космической системой Китая и одной из четырех глобальных навигационных сетей наряду с американской GPS, российской ГЛОНАСС и европейской Galileo.
REGNUM 01:22
39
Происшествия

Суд продлил домашний арест Ефремову в рамках дела о смертельном ДТП

RT на русском вчера в 16:22
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Политика

Экс-глава Приморья Тарасенко назначен врио главы правительства Якутии

Господин Тарасенко перешел с должности замруководителя Федерального агентства морского и речного транспорта, а ранее, в 2017–2018 годах, исполнял обязанности губернатора Приморского края вместо ушедшего в отставку Владимира Миклушевского.
Коммерсантъ 00:31
8
Общество

Раскрыта сумма штрафов магазинам Москвы за нарушение масочного режима

Магазинам Москвы выписали штрафов более чем на 300 миллионов рублей за нарушение масочного режима.
Мослента 00:55
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Финансы

Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами

Lenta.ru вчера в 05:53
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Происшествия

Несколько десятков человек устроили дебош в больнице №1 Саратова

Агрессивно настроенная толпа, в несколько десятков человек, повредив магнитный замок, проникла в помещение, устроила дебош и стала требовать немедленно выдать им тело умершего.
Саратов 24 01:13
10
Политика

В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 15:18
1,9K
Общество

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru вчера в 15:31
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Религия

Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам

Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
RT на русском 02:23
5
Общество

ФБК утверждает, что обнаружил у родителей Михаила Дегтярева дом и квартиру в Москве стоимостью не менее 125 млн руб

Фонд борьбы с коррупцией утверждает, что обнаружил у родителей нового главы Хабаровского края Михаила Дегтярева дом и квартиру в Москве стоимостью не менее ста двадцати пяти миллионов рублей.
Эхо Москвы вчера в 10:33
95
Здоровье

Врач перечислил признаки рака на ранней стадии

Распознать онкологию на ранней стадии и увеличить шансы победить болезнь может помочь более внимательное отношение к организму.
Live24 01:11
26
Футбол

Дзюба продлил контракт с «Зенитом»

Капитал страны вчера в 06:36
2
Политика

Козак заявил о выходе России из переговоров советников по Донбассу

Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак предложил отказаться от переговоров по Донбассу на уровне советников.
Lenta.ru вчера в 22:14
64
Политика

Москалькова прокомментировала задержание россиян в Белоруссии

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила об отсутствии обоснованных и достаточных доказательств вины задержанных в Белоруссии россиян.
Московский Комсомолец 02:15
Космос

Спутник ESA нашел источник загадочного сигнала из глубокого космоса

Российская газета 28 июля в 07:57
3
Происшествия

В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке

В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru вчера в 12:38
468
Гаджеты

Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone

Финансовый директор компании Лука Маэстри заявил инвесторам, что в текущем году продажи новых iPhone начнутся "несколькими неделями позднее".
Газета.Ru 01:21
23
Происшествия

Жена рэпера Энди Картрайта расчленила мертвого мужа

1. Расчлененного участника Versus Battle Энди Картрайта нашли в пяти пакетах Утром 30 июля стало известно о гибели в Петербурге участника Versus Battle Александра Юшко, известного как Энди Картрайт.
Lenta.ru вчера в 07:18
1,4K
Армия и оружие

В Польше оценили мощь «Спрута» из России

Lenta.ru вчера в 07:13
2
Путешествия

Ростуризм назвал новые правила получения кешбэка за поездки по России

22 июля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что для восстановления туристической отрасли в стране будет реализована программа кешбэка за туры по России — отдыхающим будет возвращено от 5 тыс. до 15 тыс. руб. в зависимости от стоимости поездки.
РБК вчера в 17:18
29
Путешествия

Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции

Пару переселили в более дешевый отель, причем туристам с трудом удалось добиться возврата разницы в деньгах.
Evo-rus.com 01:49
206
Общество

Мишустин: получить субсидии на оплату ЖКХ станет проще

Плата за ЖКХ Дарья Антонова © ИА REGNUM Глава правительства рассказал, что с начала 2021 года больше не нужно будет получать справки об отсуствии задолженности по платежам, которые доказывают право гражданина на субсидию.
REGNUM вчера в 14:20
105
Экономика

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
96
Футбол

«Сан-Лоренсо» сообщил о переходе форварда Гайча в ЦСКА

МК-Спорт вчера в 14:03
Политика

Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу

Киев готов искать компромиссные решения по Донбассу, заявил в интервью РБК-Украина бывший президент страны Леонид Кравчук.
Российская газета 02:37
40
Общество

PayPal прекратил внутренние переводы в России

Международный платежный сервис PayPal с пятницы, 31 июля прекратил внутрироссийские переводы.
Известия вчера в 19:41
51
Общество

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
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Шоу-бизнес

Полина Гагарина шокировала поклонников худобой

Надо сказать, что Полина Гагарина может похвастаться отличной фигурой. Когда -то певице удалось сбросить нескольких десятков килограммов.
Shraibikus News вчера в 08:28
9
Авто

Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России

30 июля компания Toyota объявила о начале приема заказов на обновленный пикап Toyota Hilux и внедорожник Fortuner.
SpeedMe вчера в 08:12
33
Как работают Яндекс.Новости?
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