Политика

Газета.RuГазета.RuПольский премьер объяснил причины критики в адрес Германии и России

Польша не настроена "жестко против России", заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. Однако, добавил он, Варшаве не нравятся проекты вроде "Северного потока - 2", но за него польские власти критикуют как РФ, так и Германию.
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с чего всё началось
В Польше на сегодняшний день нет каких-либо антироссийских настроений, однако стране не нравятся проекты вроде "Северного потока — 2". Такое мнение в беседе с Biznes Alert
 выразил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
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