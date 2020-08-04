с чего всё началось

Польша не настроена "жестко против России", заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. Однако, добавил он, Варшаве не нравятся проекты вроде "Северного потока - 2", но за него польские власти критикуют как РФ, так и Германию.

Польский премьер объяснил причины критики в адрес Германии и России

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