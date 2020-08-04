Политика

ИзвестияИзвестияПольский премьер объяснил причины критики в адрес Германии и России

В Польше нет жестких антироссийских настроений, но властям страны не нравятся проекты по типу газопровода «Северный поток–2». Об этом во вторник, 4 августа, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.
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с чего всё началось
В Польше на сегодняшний день нет каких-либо антироссийских настроений, однако стране не нравятся проекты вроде "Северного потока — 2". Такое мнение в беседе с Biznes Alert
 выразил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
Life.ruвчера в 23:28

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Производство вакцины от коронавируса могут начать в Новоуральске.
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Россия была, есть и будет нашим ближайшим союзником - кто бы ни был у власти в Беларуси и России.
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Белорусский лидер Александр Лукашенко во время обращения к нации назвал эффективный рецепт борьбы с пандемией.
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Всего в Республике Крым зафиксировано 1323 случая заражения COVID-19.
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Антипов анонсировал новое правдивое расследование катастрофы MH17

Антипов отметил, что в ближайшее время представит новые факты о случившемся.
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«Челси» придётся побить трансферный рекорд, чтобы заполучить Бена Чилвела у «Лестера»

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Александра Друзя обвинили в домогательствах к школьницам

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Общество

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Разработанный министерством образования и науки РФ приказ о порядке приёма студентов в российские вузы содержит лазейку, которой пользуются десятки российских чиновников, чтобы бесплатно устроить своих детей на обучение в престижные университеты без конкурса.
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Пожар в ангаре в центре Москвы ликвидирован

Информация о пожаре в металлическом ангаре, расположенном в Гарднеровском переулке, дом 3, строение 4а, в центре Москвы, поступила в 10:44 мск.
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Опубликованы новые записи задержания Джорджа Флойда

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Серийные поставки беспилотника «Охотник» начнутся в 2024 году

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Каждый пятый российский ребенок проживает за чертой бедности

Росстат представил данные за 2018 год, в которых приводится информация о том, что каждый пятый ребенок в стране жил в семье, доход которой не то что не превышал прожиточный минимум или равнялся ему, а был ниже.
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Общество

Число умерших от коронавируса россиян за сутки выросло в два раза

Умер 14 351 человек, выздоровел 661 471.
URA.Ru 03:32
Наука

У динозавра диагностировали рак редкого типа

Кость динозавра была поражена редкой злокачественной опухолью.
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Политика

Белоруссия объявила о военных сборах у границы с Россией

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Политика

CNBC предупредил о возможных неожиданных шагах Путина

Западные эксперты заявили о возможных неожиданных шагах президента России Владимира Путина на внешнеполитической арене.
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Армия и оружие

Мемориал в честь погибших медсестер из РФ открыли на авиабазе Хмеймим

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Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог

«По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
Известия вчера в 22:17
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Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию страны

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Ростуризм оценил потери от закрытия российских границ для иностранцев

Глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью "Аргументам и фактам" заявила, что потери отрасли из-за отсутствия иностранных туристов в России в 2020 году составили около 500 млрд руб. По ее словам, в прошлом году туризм принес стране $10,9 млрд, что сопоставимо с доходами от экспорта вооружений, ряда цветных металлов, леса.
Газета.Ru 05:11
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Илон Маск рассказал о вживляемых в мозг чипах

По словам Маска, благодаря чипам люди смогут слышать звуки, выходящие за пределы привычных частот.
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