Политика
ИзвестияПольский премьер объяснил причины критики в адрес Германии и России
В Польше нет жестких антироссийских настроений, но властям страны не нравятся проекты по типу газопровода «Северный поток–2». Об этом во вторник, 4 августа, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.
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с чего всё началось
В Польше на сегодняшний день нет каких-либо антироссийских настроений, однако стране не нравятся проекты вроде "Северного потока — 2". Такое мнение в беседе с Biznes Alert выразил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.Life.ruвчера в 23:28
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Польша критикует ФРГ за финансирование РФ с помощью «Северного потока — 2»
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Миннеаполис, США, 4 августа 2020, 11:23 — REGNUM Записи с нательных камер офицеров полиции, участвовавших в задержании жителя американского Миннеаполиса, темнокожего Джорджа Флойда, опубликованы британским изданием Daily Mail.
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Умер 14 351 человек, выздоровел 661 471.
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