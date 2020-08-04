с чего всё началось

В Польше нет жестких антироссийских настроений, но властям страны не нравятся проекты по типу газопровода «Северный поток–2». Об этом во вторник, 4 августа, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.

Футбол Медведев назвал бредом информацию о желании Малкома покинуть Россию По информации Estadio Deportivo, хавбек недоволен своей карьерой в России и намерен продолжить ее в одном из ведущих европейских чемпионатов.

Происшествия Украинскую топ-модель избили на пляже в Турции Украинская топ-модель Дарья Кирилюк пожаловалась, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции. 299

Политика Лукашенко заявил о системном кризисе интеграционных объединений Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил в послании в преддверии выборов президента, что интеграционные структуры в мире переживают системный кризис, а некоторые по сути развалились и существуют только на бумаге.

Экономика Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми. 999

Политика Лукашенко считает, что Россия боится потерять Белоруссию Россия была, есть и будет нашим ближайшим союзником - кто бы ни был у власти в Беларуси и России. 292

Политика Лукашенко назвал рецепт борьбы с пандемией Белорусский лидер Александр Лукашенко во время обращения к нации назвал эффективный рецепт борьбы с пандемией.

Футбол «Челси» придётся побить трансферный рекорд, чтобы заполучить Бена Чилвела у «Лестера» Чилвел является воспитанником «Лестера» и защищает цвета клуба с 2015 года, а в сезоне-2015/2016 выступал на правах аренды за «Хаддерсфилд Таун».

Общество Александра Друзя обвинили в домогательствах к школьницам Александра Друзя обвинили в непристойном поведении по отношению к несовершеннолетним девушкам в прошлом.

Общество Детей российских чиновников уличили в поступлении в вузы без конкурса Разработанный министерством образования и науки РФ приказ о порядке приёма студентов в российские вузы содержит лазейку, которой пользуются десятки российских чиновников, чтобы бесплатно устроить своих детей на обучение в престижные университеты без конкурса. 115

Происшествия Пожар в ангаре в центре Москвы ликвидирован Информация о пожаре в металлическом ангаре, расположенном в Гарднеровском переулке, дом 3, строение 4а, в центре Москвы, поступила в 10:44 мск.

Происшествия Опубликованы новые записи задержания Джорджа Флойда Миннеаполис, США, 4 августа 2020, 11:23 — REGNUM Записи с нательных камер офицеров полиции, участвовавших в задержании жителя американского Миннеаполиса, темнокожего Джорджа Флойда, опубликованы британским изданием Daily Mail. 22

Общество Каждый пятый российский ребенок проживает за чертой бедности Росстат представил данные за 2018 год, в которых приводится информация о том, что каждый пятый ребенок в стране жил в семье, доход которой не то что не превышал прожиточный минимум или равнялся ему, а был ниже. 100

Политика CNBC предупредил о возможных неожиданных шагах Путина Западные эксперты заявили о возможных неожиданных шагах президента России Владимира Путина на внешнеполитической арене. 533

Армия и оружие Мемориал в честь погибших медсестер из РФ открыли на авиабазе Хмеймим На территории медицинского отряда вами установлен памятник сержантам Дураченко Надежде Владимировне и Михайловой Галине Викторовне, трагически погибшим при выполнении воинского долга в городе Алеппо, — сказал в своей речи на церемонии открытия мемориала командующий группировкой российских войск в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко. 2

Общество Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог «По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении. 261

Политика Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию страны Обновлено в 12:30 Президент Белоруссии считает необходимым в ближайшие пять лет провести республиканский референдум по изменению конституции страны. 364