Политика
РИА НовостиПольский премьер рассказал, что Варшаве не нравится в России
По мнению Польши, подчеркнул он, европейские деньги для этого газопровода будут спонсировать российское оружие. Также, считает Моравецкий, проект позволит Москве отрезать Украину от поставок газа в Европу, а после делать с этой страной "все, что захочется".
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