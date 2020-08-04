Политика

РИА НовостиРИА НовостиПольский премьер рассказал, что Варшаве не нравится в России

По мнению Польши, подчеркнул он, европейские деньги для этого газопровода будут спонсировать российское оружие. Также, считает Моравецкий, проект позволит Москве отрезать Украину от поставок газа в Европу, а после делать с этой страной "все, что захочется".
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В Польше рассказали, что им не нравится в России

URA.Ru01:18

Премьер-министр Польши рассказал о претензиях Варшавы к России

Газета.Ru01:15

Польский премьер рассказал, что Варшаве не нравится в России

РИА Новостивчера в 23:17

В Польше рассказали, почему им не нравится Россия, и за что они критикуют Германию

Московский Комсомолец00:08

Премьер Польши рассказал, чем Россия не угодила Варшаве

Комсомольская правдавчера в 23:31

Польша объяснила вызывающие недовольство моменты со стороны России

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Польша критикует ФРГ за финансирование РФ с помощью «Северного потока — 2»

Политика Сегоднявчера в 18:03
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Футбол

Суд оставил в силе приговор Кокорину и частично оправдал Мамаева

RT на русском вчера в 16:42
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Культура

Чонгук проспойлерил новый сингл BTS «Dynamite»

So Jungkook gave away the hint of dynamite explosions, and as usual we missed the clues 🤡🤡😂#BTS_Dynamite @BTS_twt pic.twitter.com/URc6MkAusH — 🧨8/21⁷ (@sorafirstlove) August 2, 2020 АРМИ были в шоке, когда поняли, что ответы на их вопросы и ключ к тайне лежали так близко, а они не заметили их.
Popcake вчера в 02:30
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Культура

Гудков, Харламов и Зеленский рассказали о грязных тайнах Маслякова

Знаменитый шоумен Гарик Харламов сообщил, как расстался с КВН благодаря основателю проекта Александру Маслякову, пишет издание Infox. ru.
Исильпресс вчера в 15:21
Политика

Медведев предложил ужесточить правила для мигрантов

Имеются различные предложения, вплоть до изменения порядка предоставления права на въезд трудовых мигрантов в Россию, отметил замглавы Совбеза.
BFM.ru вчера в 09:45
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Футбол

Юран хотел пятикратного повышения зарплаты в «Химках»

Стало известно, какую зарплату хотел бывший наставник «Химок» Сергей Юран получать в клубе.
ProstoProSport 02 августа в 08:00
Гаджеты

Роскачество рассказало, как продлить срок службы ноутбука

Грамотная эксплуатация ноутбука влияет на его быстродействие и срок службы, говорится в материалах Роскачества.
РИА Новости 01:11
Гаджеты

В Steam назвали самое популярное «железо» у игроков

Чемпионат вчера в 07:49
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Религия

Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла

Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Lenta.ru вчера в 20:21
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Космос

Таджикские астрофизики спрогнозировали приближение к Земле астероида

Sng.fm 01 августа в 05:39
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Хоккей

Хет-трик Свечникова помог «Каролине» обыграть «Рейнджерс» Панарина

Российская газета вчера в 15:04
Общество

Житель Нидерландов в 53 года выглядит на 25

Ёлдаш вчера в 10:35
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Технологии

Компания Garmin заплатила многомиллионный выкуп хакерам — Sky News

Производитель умных часов — компания Garmin заплатила вымогателям «многомиллионный выкуп» после взлома ее системы, 3 августа сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источник, называющий себя посредником этой сделки.
ИА Красная Весна 00:54
Хоккей

Овечкин прокомментировал поражение «Вашингтона» от «Тампы-Бэй»

Капитан хоккейного клуба «Вашингтон» Александр Овечкин пообщался пресс-службой «столичных» после поражения от «Тампы-Бэй» в матче квалификационного раунда Кубка Стэнли.
ProstoProSport 00:25
Единоборства

Макгрегор отреагировал на слова Хабиба о поединке с Гэтжи

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор не оставил без внимания грозное заявление россиянина Хабиба Нурмагомедова.
ProstoProSport 00:34
Происшествия

Защита жены рэпера Энди Картрайта обжалует арест

Защита вдовы украинского рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, арестованной на два месяца по подозрению в убийстве мужа, намерена обжаловать это решение.
РБК вчера в 18:16
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Футбол

Виллиан отклонил предложение «Челси» по двухлетнему контракту

«Челси» предпринял очередную попытку заключить новый контракт с вингером Виллианом, однако 31-летний бразилец ответил отказом.
Sport24.ru вчера в 08:38
Шоу-бизнес

Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями

Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем.
Privet-Rostov.ru вчера в 07:00
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Общество

В Госдуме опровергли сообщения об удаленном обучении в школах

Ранее в соцсетях появились сообщения о якобы уже готовом распоряжении властей об ужесточении карантинных мер и переходе на дистанционное обучение в школах с 21 сентября.
RuNews24.ru вчера в 11:41
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Шоу-бизнес

Названы участники нового сезона шоу «Ледниковый период»

Одна из самых красивых пар в российском шоу-бизнесе — Регина Тодоренко и Влад Топалов — примут участие в шоу "Ледниковый период".
Народные новости 01 августа в 07:24
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Происшествия

Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде

На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс вчера в 08:32
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Музыка

Ревва провел танцевальный баттл с Пухляшом

В Instagram артист и певец Александр Ревва, известный под творческим псевдонимом Артур Пирожков, опубликовал видео с танцевальным баттлом с «Пухляшом» Дмитрием Красиловым.
Московский Комсомолец вчера в 22:26
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Игры

Человек-паук в Marvel’s Avengers может стать эксклюзивом PlayStation 4

CyberSport.ru вчера в 00:57
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Происшествия

Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ

Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru вчера в 04:58
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Гаджеты

Google представила недорогой смартфон Pixel 4A — конкурента iPhone SE

Mockva.ru вчера в 12:53
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Общество

В Саратовской области 6 выпускников получили 200 баллов на ЕГЭ

Четвертая Власть вчера в 09:47
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Кино

Появились первые кадры драмы «Дьявол навсегда» с Томом Холландом

Культуромания вчера в 14:40
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Гаджеты

Характеристики Samsung Galaxy Note20 и умных часов Galaxy Watch 3 подтверждены официальными рекламными роликами

Официальное мероприятие Samsung Unpacked состоится 5 августа, в ходе него компания представит флагманские смартфоны Galaxy Note20, умные часы Galaxy Watch 3 и полностью беспроводные наушники с активным шумоподавлением Galaxy Buds Live.
iXBT.com вчера в 04:02
Гаджеты

Apple может выпустить линейку iPhone 12 в «два этапа»

Предыдущие слухи указывали на то, что компания Apple выпустит четыре модели iPhone 12 этой осенью, то есть четыре модели, упомянутые выше.
МИТ вчера в 23:47
Гаджеты

Названы смартфоны Xiaomi, которые обновятся до Android 11

Стало известно, какие смартфоны от китайской компании Xiaomi получат обновление до Android 11.
Актуальные Новости вчера в 12:04
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Гаджеты

Китайский производитель процессоров анонсировал книгу о ядре ОС Linux

Книгу, посвященную изучению ядра операционной системы (ОС) Linux на основе микропроцессорной платформы Loongson, пообещали представить в августе в компании Loongson Technology, 3 августа сообщает портал ИТ-новостей из Китая cnTechPost.
ИА Красная Весна вчера в 10:45
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