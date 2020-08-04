Польский премьер рассказал, что Варшаве не нравится в России
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По мнению Польши, подчеркнул он, европейские деньги для этого газопровода будут спонсировать российское оружие. Также, считает Моравецкий, проект позволит Москве отрезать Украину от поставок газа в Европу, а после делать с этой страной "все, что захочется".В источнике
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