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РИА Новости
РИА Новости

Польский премьер рассказал, что Варшаве не нравится в России

По мнению Польши, подчеркнул он, европейские деньги для этого газопровода будут спонсировать российское оружие. Также, считает Моравецкий, проект позволит Москве отрезать Украину от поставок газа в Европу, а после делать с этой страной "все, что захочется".В источнике
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ТАСС

Премьер Польши заявил, что «Северный поток - 2» представляет опасность для Европы

ТАСС02:39
РБК

Премьер Польши раскритиковал ФРГ за финансирование «Северного потока-2»

РБК01:33
Российский Диалог

В Польше резко высказались в адрес «Северного потока-2»: «Никогда не одобрим»

Российский Диалогвчера в 13:25
Lenta.ru

Польша объяснила вызывающие недовольство моменты со стороны России

Lenta.ru00:15
Комсомольская правда

Премьер Польши рассказал, чем Россия не угодила Варшаве

Комсомольская правда23:31
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Польский премьер рассказал, что Варшаве не нравится в России

РИА Новости23:17
URA.Ru

В Польше рассказали, что им не нравится в России

URA.Ru01:18

Названы российские регионы с повышенными дозами облучения радоном

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз, повышенные средние дозы облучения населения природными источниками радона характерны для Тувы, Ставропольского и Забайкальского краёв, Еврейской автономной области и Иркутской области.
Названы российские регионы с повышенными дозами облучения радоном
RT на русском02:44
17

Семеро граждан России пострадали при жесткой посадке Ан-74 в Мали

По предварительной информации, на борту находились четыре сотрудника ООН и семь членов экипажа, граждан РФ, большинство из которых получили травмы, в том числе переломы, не опасные для жизни.
Коммерсантъвчера в 15:19
98

Трамп потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября

Премьер-министр Великобритании рискует вызвать гнев президента США Дональда Трампа после того, как Лондон согласится предоставить возможность создания штаб-квартиры китайской компании ByteDance - владельца одной из самых быстрорастущих социальных платформ TikTok.
Газета.Ru02:46
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Вдова погибшего пилота отсудила у «Аэрофлота» почти 30 млн рублей

Омский суд обязал компанию "Аэрофлот - Российские авиалинии" выплатить пособие в размере 29,7 млн рублей Анастасии Ахметовой, вдове пилота Дамира Ахметова, который в ноябре прошлого года умер от сердечного приступа во время выполнения рейса.
ТАССвчера в 06:44
44

94 случая коронавируса за сутки выявили в Кузбассе

Новые заражения зафиксированы в Междуреченске (27), Кемерове (16), Анжеро-Судженске (12), Новокузнецке (10), Белово (9), Беловском МР (4), Березовском (2), Мысках (2), Юрге (2), Гурьевском МО (2), Чебулинском МО (2), Яйском МО (2), Краснобродском (1), Промышленновском МО (1), Тисульском МР (1), Тяжинском МО (1). На 4 августа у 3 965 человек подтвержден коронавирус.
Kursk.com02:02
12

Дегтярев назначит зампредом правительства Никонова из депздрава Москвы

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назначит начальника управления делами и координации деятельности департамента здравоохранения Москвы Евгения Никонова зампредом регионального правительства по социальным вопросам.
Коммерсантъ00:50
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