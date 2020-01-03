Политика

Вести.RuВести.RuПольский президент проигнорирует форум памяти Холокоста в Израиле

Президент России подтвердил планы посетить Израиль по случаю Дня памяти жертв Холокоста в середине января. Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января – в день освобождения нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау" .
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с чего всё началось
Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza
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РИА Новости10:12

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В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина

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СМИ: президент Польши не поедет в Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста

ТАСС04:01

СМИ: президент Польши не поедет на форум памяти холокоста из-за Путина

Газета.Ru09:17
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Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

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RT на русском 07:15
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Армия и оружие

Минобороны РФ прокомментировало убийство генерала Сулеймани

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RT на русском 11:17
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Минэнерго Белоруссии озвучило стоимость российского газа в новом году

Поставки российского газа в Белоруссию в январе-феврале 2020 года будут осуществляться по цене 127 долларов за один кубометр топлива, что соответствует ценовым показателям прошлого года.
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Музыка

«Ленинград» выступит на Coachella в Калифорнии

Российская музыкальная группа из Санкт-Петербурга «Ленинград» воссоединится для выступления на фестивале Coachella.
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Армия и оружие

Иран заявил о попытке США сорвать совместные учения с РФ и КНР

Командующий иранскими военно-морскими силами Хосейн Ханзади заявил, что американцы вместе со своими союзниками пытались сорвать совместные учения Исламской республики с Россией и КНР.
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В Кузбассе возбудили уголовное дело после избиения заключенных в СИЗО

Следователи Кемеровской области возбудили уголовное дело о превышении служебных полномочий с применением насилия, после того как в Сети появилась видеозапись, на которой сотрудники СИЗО избивали заключенных.
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В FIS опасаются инцидентов на финальном этапе «Тур де Ски»

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Вован и Лексус разыграли конгрессвумен США от имени Греты Тунберг

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Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине.
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Происшествия

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Один человек погиб, еще двое получили ранения и были госпитализированы в результате нападения мужчины, вооруженного ножом, на прохожих в парке города Вильжюиф (южный пригород Парижа).
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СБУ отменила запрет на въезд Федору Добронравову, сообщили СМИ

Служба безопасности Украины отменила запрет на въезд на территорию страны российскому актеру Федору Добронравову, передает в пятницу агентство "Украинские новости" со ссылкой на ответ ведомства на информационный запрос.
РИА Новости 09:38
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Бывший игрок ЦСКА Тошич рассказал о любви россиян к Путину

Напомним, Зоран Тошич защищал цвета ЦСКА с 2010 по 2017 год.
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Россиянин выиграл в лотерею миллиард рублей

Lenta.ru 01 января в 09:11
Происшествия

В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета

Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
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Политика

США обнародовали служебные материалы по расследованию Мюллера

Согласно документам, сын Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший во время встречи в Трамп-тауэр в Нью-Йорке 9 июня 2016 года был раздражен тем, что какая-либо дополнительная информация о кандидате в президенты США Хиллари Клинтон отсутствует, сообщает DW.
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Происшествия

В Волгограде пассажир ударил женщину-таксиста ножом в лицо

"Трижды судимый за различные преступления пассажир такси, будучи в алкогольном опьянении, в ночь на пятницу отказался платить за проезд и напал на 35-летнюю женщину-водителя, он нанес ей несколько ножевых ранений в лицо", - сказала представитель ведомства.
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Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо

Газета.Ru вчера в 13:46
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Минкульт рассказал о падении сборов российских фильмов в 2019 году

Самым кассовым отечественным фильмом в 2019 году стала военно-приключенческая картина Алексея Сидорова «Т-34», которая собрала в прокате 2,3 миллиарда рублей.
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Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине

Известно, что стороны обсудили важные вопросы, в том числе ситуацию на Украине.
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Наука

Ничего лучше в голову не пришло

В 1949 году Нобелевскую премию по литературе (с формулировкой «за значительный и художественно уникальный вклад в развитие современного американского романа») получил американский писатель Уильям Фолкнер.
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Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

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