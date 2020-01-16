Поддержавшая государственный переворот на Украине Польша стала врагом Москвы, при этом до 2014 года польско-российские отношения были вполне хорошими. Об этом рассказала профессор Ягеллонского университета Анна Разьны в статье для польского издания Myśl Polska .

Польский профессор рассказала о причинах ненависти к России

Политика В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.

Авто На китайские автомобили массово пересаживаются россияне Если в целом рынок новых автомобилей в России в 2019 году упал на 2,3%, то продажи китайских машин выросли на 12,6%.

Шоу-бизнес Как британцы обижали Меган Маркл и превозносили Кейт Миддлтон Война принца Гарри и Меган Маркл с британской прессой привела к тому, что герцоги решили существенно ограничить доступ журналистов к их жизни, о чем проинформировали общественность на своем новом сайте, созданном для их "финансово независимой" семьи.

Политика Лавров оценил идею о приоритете Конституции над международным правом Исполняющий обязанности главы Министерства иностранных дел Сергей Лавров, комментируя слова Владимира Путина о приоритете конституции над международным правом, заявил, что это не уникальная ситуация.

Политика Зюганов объяснил отказ КПРФ голосовать за Мишустина Лидер КПРФ Геннадий Зюганов объяснил, почему фракция коммунистов в Госдуме решила воздержаться от голосования за кандидатуру Михаила Мишустина пост премьер-министра.

Происшествия Очевидец рассказал о стрельбе в суде Новокузнецка Житель Кузбасса в беседе с телеканалом «360» рассказал о стрельбе в здании суда в Новокузнецке, очевидцем которой он стал.

Происшествия Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.

Политика Премьер Украины отреагировал на публикацию его критики Зеленского Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отреагировал на скандал с публикацией аудиозаписи его совещания, на котором он назвал себя профаном в экономике и критиковал президента Владимира Зеленского.

Общество В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы Россию во второй половине века ожидают климатические катаклизмы, в том числе жара и наводнения, считает директор Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова Росгидромета Владимир Катцов.

Политика Вильфанд оценил связь теплой зимы с применением климатического оружия Теплая зима для России скорее благо, а не негативное последствие возможного применения климатического оружия, сообщил журналистам в четверг и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Политика Мишустин попал в базу «Миротворца» Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Происшествия Летевший из Санкт-Петербурга в Мурманск самолет сломался в воздухе Поднявшись в воздух в 9.05 с аэродрома «Пулково» Airbus A320 долетел до середины Ладожского озера, а потом развернулся и взял курс на северную столицу.

Политика Кудрин заявил о надежде на реформы после отставки Медведева Принятое президентом России Владимиром Путиным решение об отставке правительства Дмитрия Медведева увеличило надежды на проведение реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Политика Пекин высоко оценил вклад Медведева в российско-китайские отношения Китай высоко оценил вклад Дмитрия Медведева в развитие российско-китайских отношений и надеется, что на новой должности он также будет помогать содействию двух стран.

Биатлон Экхофф выиграла спринт в Рупольдинге На этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) завершился женский спринт. Победу одержала норвежка Тирил Экхофф.

Общество Сенатор от Красноярского края Клишас перепишет Конституцию России На официальном сайте Кремля размещена информация о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, а также определён список участников.

Экономика Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.