Политика
ИзвестияПольский профессор рассказала о причинах ненависти к России
Поддержавшая государственный переворот на Украине Польша стала врагом Москвы, при этом до 2014 года польско-российские отношения были вполне хорошими. Об этом рассказала профессор Ягеллонского университета Анна Разьны в статье для польского издания Myśl Polska .
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Польский профессор посчитал Варшаву виновной в ухудшении отношений с Россией
Телеканал 360°вчера в 23:58
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Космос
Илон Маск отправит на МКС инкубатор с каннабисом
Следующий вояж космического «грузовика» SpaceX Dragon, принадлежащего Илону Маску, поможет доставить на МКС довольно необычный груз.
Биатлон
Васильев: Малышко не имел права не ехать на «Ижевскую винтовку»
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев остался недоволен тем, что Дмитрий Малышко отказался выступать на «Ижевской винтовке».
Политика
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
Космос
«Роскосмос» нашел способ помешать следить за Россией спутникам-шпионам
В «Роскосмосе» нашли способ скрыть конфиденциальную деятельность на территории России от несанкционированного наблюдения иностранных спутников-шпионов.
Авто
На китайские автомобили массово пересаживаются россияне
Если в целом рынок новых автомобилей в России в 2019 году упал на 2,3%, то продажи китайских машин выросли на 12,6%.
Политика
Путин предложил Медведеву новую должность
Медведев станет де-факто рабочим руководителем СБ, председатель которого — Владимир Путин.
Шоу-бизнес
Как британцы обижали Меган Маркл и превозносили Кейт Миддлтон
Война принца Гарри и Меган Маркл с британской прессой привела к тому, что герцоги решили существенно ограничить доступ журналистов к их жизни, о чем проинформировали общественность на своем новом сайте, созданном для их "финансово независимой" семьи.
Политика
Лавров оценил идею о приоритете Конституции над международным правом
Исполняющий обязанности главы Министерства иностранных дел Сергей Лавров, комментируя слова Владимира Путина о приоритете конституции над международным правом, заявил, что это не уникальная ситуация.
Политика
Зюганов объяснил отказ КПРФ голосовать за Мишустина
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов объяснил, почему фракция коммунистов в Госдуме решила воздержаться от голосования за кандидатуру Михаила Мишустина пост премьер-министра.
Происшествия
Очевидец рассказал о стрельбе в суде Новокузнецка
Житель Кузбасса в беседе с телеканалом «360» рассказал о стрельбе в здании суда в Новокузнецке, очевидцем которой он стал.
Шоу-бизнес
Давид Манукян высмеял слухи о том, что он расстался с Ольгой Бузовой
Давид Манукян высмеял слухи о расставании с Ольгой Бузовой "Не заметно, если честно", – ответила Бузова возлюбленному.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Общество
Михалков ответил Жириновскому на его предложение поменять гимн России
Режиссер Никита Михалков ответил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который предложил сократить слишком длинный, по его мнению, российский гимн.
Политика
Премьер Украины отреагировал на публикацию его критики Зеленского
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отреагировал на скандал с публикацией аудиозаписи его совещания, на котором он назвал себя профаном в экономике и критиковал президента Владимира Зеленского.
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о необходимости поддержки семей с детьми.
Общество
В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы
Россию во второй половине века ожидают климатические катаклизмы, в том числе жара и наводнения, считает директор Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова Росгидромета Владимир Катцов.
Политика
Вильфанд оценил связь теплой зимы с применением климатического оружия
Теплая зима для России скорее благо, а не негативное последствие возможного применения климатического оружия, сообщил журналистам в четверг и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Политика
Мишустин попал в базу «Миротворца»
Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».
Кино
Создатели фильма «Дау» планируют подать в суд на Минкультуры РФ
Создатели картины "Дау" режиссера Ильи Хржановского планируют обратиться в суд, после того, как Министерство культуры отказалось выдавать фильму прокатное удостоверение.
Происшествия
Летевший из Санкт-Петербурга в Мурманск самолет сломался в воздухе
Поднявшись в воздух в 9.05 с аэродрома «Пулково» Airbus A320 долетел до середины Ладожского озера, а потом развернулся и взял курс на северную столицу.
Политика
Кудрин заявил о надежде на реформы после отставки Медведева
Принятое президентом России Владимиром Путиным решение об отставке правительства Дмитрия Медведева увеличило надежды на проведение реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Происшествия
СК завершил расследование в отношении убийц следователя Шишкиной
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении двух исполнителей убийства следователя МВД Евгении Шишкиной.
Политика
Пекин высоко оценил вклад Медведева в российско-китайские отношения
Китай высоко оценил вклад Дмитрия Медведева в развитие российско-китайских отношений и надеется, что на новой должности он также будет помогать содействию двух стран.
Экономика
В Латвии заявили о возможности поставок нефти в Белоруссию
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил о возможности поставок нефти в Белоруссию через латвийские порты.
Биатлон
Экхофф выиграла спринт в Рупольдинге
На этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) завершился женский спринт. Победу одержала норвежка Тирил Экхофф.
Армия и оружие
В Афганистане впервые применили ракету с лезвиями
В Афганистане впервые применили новейшую ракету AGM-114R9X с лезвиями для ликвидации одного из лидеров местной банды.
Общество
Сенатор от Красноярского края Клишас перепишет Конституцию России
На официальном сайте Кремля размещена информация о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, а также определён список участников.
Экономика
Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году
По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Политика
В США дело об импичменте Дональда Трампа передали в сенат
Напомним, что представители Конгресса США инициировали процедуру импичмента действующего президента США 25 сентября прошлого года после того, как Трамп поговорил по телефону со своими украинским коллегой.