Политика
Газета.RuПольский профессор рассказала об истоках ненависти к России
Польша "внезапно" стала врагом России, поддержав госпереворот на Украине, заявила профессор Ягеллонского университета Анна Разьны. По ее словам, вплоть до 2014 года отношения между Варшавой и Москвой были хорошими, а историческая память не так сильно волновала власти двух стран.
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с чего всё началось
«Стремление Варшавы, которая продолжает вести яростную борьбу с наследием коммунизма, сохранить Украину в ее коммунистической конфигурации, служит свидетельством не только того, что польские атлантисты используют двойные стандарты, но и того, что они не отличаются высоким уровнем интеллекта», — отметила Разьны в статье для Myśl Polska.Телеканал 360°вчера в 23:58
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Польский профессор посчитал Варшаву виновной в ухудшении отношений с Россией
Телеканал 360°вчера в 23:58
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