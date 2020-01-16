с чего всё началось

Польша "внезапно" стала врагом России, поддержав госпереворот на Украине, заявила профессор Ягеллонского университета Анна Разьны. По ее словам, вплоть до 2014 года отношения между Варшавой и Москвой были хорошими, а историческая память не так сильно волновала власти двух стран.

Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России

Происшествия Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.

Общество В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.

Политика Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.

Финансы России предсказали курс 200 рублей за доллар В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар, предсказал глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев.

Политика Акции Яндекса взлетели на 4% после обещания о поддержке от Мишустина Акции "Яндекса" утром в четверг взлетели более чем на 4% и обновили исторические максимумы на новостях, что кандидат на пост главы правительства РФ Михаил Мишустин похвалил компанию и обещал ей поддержку.

Общество Михалков ответил Жириновскому на предложение поменять российский гимн Режиссер Никита Михалков ответил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который предложил сократить слишком длинный, по его мнению, российский гимн, сообщает РИА Новости.

Политика В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.

Авто Porsche 718 Boxster и Cayman GTS получили новый мотор Новые Porsche 718 Boxster и Cayman GTS получили 4,0-литровый 6-цилитдровый силовой агрегат, который впервые дебютировал на новых Cayman GT4 и Boxster Spyde в прошлом году.

Космос «Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса Для предотвращения доступа к оперативному наблюдению осуществления на территории России различного рода конфиденциальных мероприятий в «Роскосмосе» предлагают создать базу соответствующих зарубежных спутников-шпионов, спутников-ретрансляторов и наземных станций приема, а также определить характер помех, которые необходимо создавать для недопущения наблюдения.