Политика

РИА НовостиРИА НовостиПольский профессор рассказала об истоках ненависти к России

Польша, поддержав государственный переворот в Киеве и вооруженный конфликт на востоке Украины, внезапно стала врагом Москвы. Об этом рассказала профессор Ягеллонского университета Анна Разьны в статье польского издания Myśl Polska .
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«Стремление Варшавы, которая продолжает вести яростную борьбу с наследием коммунизма, сохранить Украину в ее коммунистической конфигурации, служит свидетельством не только того, что польские атлантисты используют двойные стандарты, но и того, что они не отличаются высоким уровнем интеллекта», — отметила Разьны в статье для Myśl Polska
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