Политика
РИА НовостиПольский профессор рассказала об истоках ненависти к России
Польша, поддержав государственный переворот в Киеве и вооруженный конфликт на востоке Украины, внезапно стала врагом Москвы. Об этом рассказала профессор Ягеллонского университета Анна Разьны в статье польского издания Myśl Polska .
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с чего всё началось
«Стремление Варшавы, которая продолжает вести яростную борьбу с наследием коммунизма, сохранить Украину в ее коммунистической конфигурации, служит свидетельством не только того, что польские атлантисты используют двойные стандарты, но и того, что они не отличаются высоким уровнем интеллекта», — отметила Разьны в статье для Myśl Polska.Телеканал 360°вчера в 23:58
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Польский профессор посчитал Варшаву виновной в ухудшении отношений с Россией
Телеканал 360°вчера в 23:58
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Политика
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