с чего всё началось

Польша, поддержав государственный переворот в Киеве и вооруженный конфликт на востоке Украины, внезапно стала врагом Москвы. Об этом рассказала профессор Ягеллонского университета Анна Разьны в статье польского издания Myśl Polska .

Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России

Политика Мишустин приехал в Госдуму на встречу с Володиным Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, являющийся кандидатом на пост председателя российского правительства, приехал в Госдуму, где пройдет его встреча со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.

Общество Семьи с детьми до 7 лет начнут получать новые выплаты Со следующего года размер выплат планируется повысить до 11 тысяч рублей в месяц. Новая мера поддержки начнёт действовать уже в этом году.

Политика Жириновский ответил на вопрос о намерении посадить Соловьева в тюрьму Депутат Госдумы Владимир Жириновский посоветовал "подождать", отвечая на вопрос телеведущего Владимира Соловьева о ранее высказанном намерении посадить его в тюрьму и расстрелять.

Политика Котюков назвал роспуск правительства неожиданностью Роспуск правительства отчасти стал неожиданностью для и.о. министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова, но он продолжает работу.

Космос Раскрыта природа таинственного объекта из космоса Японские астрономы раскрыли природу таинственного космического тела, которое пролетело над Киото (Япония) 29 апреля 2017 года.

Политика В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.

Футбол Соболев согласовал контракт с ЦСКА Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев в ближайшее время станет игроком ЦСКА, об этом сообщает Sport-express.ru.Ранее стало известно, что 22-летний футболист не полетел на сборы с самарским клубом.

Политика Путин предложил организовать голосование по поправкам в Конституцию РФ Владимир Путин, выступая в среду с обращением к Федеральному собранию, объявил о том, что следует вынести на общественное обсуждение ряд поправок в Конституцию РФ.

Политика WP сообщил о желании Трампа встретиться с Путиным до своей инаугурации Президент США Дональд Трамп хотел встретиться с российским президентом Владимиром Путиным еще до официального вступления в должность после победы на президентских выборах в 2016 году, сообщает газета Washington Post со ссылкой на отрывки из книги двух своих журналистов, которая поступит в продажу 21 января.