Политика
РИА НовостиПольский профессор рассказала об истоках ненависти к России
Польша, поддержав государственный переворот в Киеве и вооруженный конфликт на востоке Украины, внезапно стала врагом Москвы. Об этом рассказала профессор Ягеллонского университета Анна Разьны в статье польского издания Myśl Polska .
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с чего всё началось
«Стремление Варшавы, которая продолжает вести яростную борьбу с наследием коммунизма, сохранить Украину в ее коммунистической конфигурации, служит свидетельством не только того, что польские атлантисты используют двойные стандарты, но и того, что они не отличаются высоким уровнем интеллекта», — отметила Разьны в статье для Myśl Polska.Телеканал 360°вчера в 23:58
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Польский профессор посчитал Варшаву виновной в ухудшении отношений с Россией
Телеканал 360°вчера в 23:58
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Политика
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В Сирии российский вертолёт отогнал курдов от патруля
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Политика
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Глушаков: как на сборах «Ахмата», не бегал уже 8–9 лет
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Полис ОСАГО снизился в стоимости на 5%
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Вышел новый трейлер Resident Evil 3
В официальном канале опубликовали новый трейлер.
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Бывший глава украинского МИД Павел Климкин заявил о «большой тревоге» из-за предложений, сделанных президентом России Владимиром Путиным в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию.
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Общество
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Политика
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Музыка
Фадеев анонсировал возвращение группы «Серебро» на сцену
Политика
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Изменяя Конституцию РФ, необходимо строго определить основания, на которых президент имеет право снять председателя правительства с должности.
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Порядка 200 миллиардов рублей налогов ежегодно сможет получить государство в случае легализации сдающегося в наем жилья.
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В центре Млечного пути обнаружены неизвестные объекты
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В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
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В Ярославле вынесли приговор сотруднику колонии по делу о пытках
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В Китае умерла питавшаяся пять лет рисом и перцем студентка
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Культура