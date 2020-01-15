Политика

РИА НовостиРИА НовостиПольский профессор рассказала об истоках ненависти к России

Польша, поддержав государственный переворот в Киеве и вооруженный конфликт на востоке Украины, внезапно стала врагом Москвы. Об этом рассказала профессор Ягеллонского университета Анна Разьны в статье польского издания Myśl Polska .
Читать в источнике
Комментировать17
с чего всё началось
«Стремление Варшавы, которая продолжает вести яростную борьбу с наследием коммунизма, сохранить Украину в ее коммунистической конфигурации, служит свидетельством не только того, что польские атлантисты используют двойные стандарты, но и того, что они не отличаются высоким уровнем интеллекта», — отметила Разьны в статье для Myśl Polska
.
Телеканал 360°вчера в 23:58

Подробнее о событии

Польский профессор посчитал Варшаву виновной в ухудшении отношений с Россией

Телеканал 360°вчера в 23:58

Польский профессор рассказала о причинах ненависти к России

Известиявчера в 23:02

Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России

РИА Новостивчера в 21:27

Профессор из Польши назвала истоки ненависти к России

News.ruвчера в 22:06

Польский учёный заявила, почему Польша стала ненавидеть Россию

Московский Комсомолецвчера в 22:03

Поворотный момент: профессор рассказала о развитии русофобии в Польше

РЕН ТВвчера в 21:57

Русофобия стала признаком патриотизма. Профессор из Польши рассказала об истоках ненависти к России

Life.ruвчера в 22:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7040 источников, обновлено в 00:58, Ашберн
Политика

Мишустин встречается с Володиным в Госдуме

Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин прибыл в Госдуму, в настоящее время проходит его встреча с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.
RT на русском 00:45
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в суде в Кузбассе

РБК вчера в 22:48
Авто

Обновленный Volkswagen Tiguan заметили без камуфляжа

В Сети появились первые фотографии обновленного Volkswagen Tiguan второго поколения без камуфляжа.
Автоновости дня вчера в 06:38
Политика

Правительство России ушло в отставку

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с главой государства Владимиром Путиным после оглашения послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.
RT на русском вчера в 08:32
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале

Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.
RT на русском вчера в 21:09
Армия и оружие

В Сирии российский вертолёт отогнал курдов от патруля

News.ru 14 января в 13:46
Культура

Елена Малышева перепела песню Билли Айлиш

Елена Малышева исполнила в эфире строчку из песни американской исполнительницы Билли Айлиш, сообщает Ura.Ru.
Газета.Ru 00:01
Политика

Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий

Президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий.
Piter.tv вчера в 07:27
Здоровье

Минздрав РФ опроверг лишение пенсионеров высокотехнологичной медпомощи

Минздрав опроверг отказ от предоставления высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) пожилым людям, 12 января сообщила пресс-служба ведомства.
Красная весна 12 января в 23:59
Энергетика

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
РИА Новости вчера в 01:00
Авто

Автомобили Opel подешевеют в РФ

В 2020 году компания Opel намерена расширить модельную линейку на российском рынке до шести автомобилей, а также снизить цены на машины российской сборки.
Новые автомобили 13 января в 05:11
Футбол

Глушаков: как на сборах «Ахмата», не бегал уже 8–9 лет

Газета.Ru вчера в 19:31
Шоу-бизнес

Мария Шукшина забрала внука после многочисленных скандалов

Амур.инфо вчера в 02:12
Единоборства

Макгрегор и Серроне провели дуэль взглядов

По окончании мероприятия бойцы провели первую дуэль взглядов.
Советский спорт вчера в 23:41
Политика

Трамп хотел встретиться с Путиным до инаугурации

Авторы книги пишут, что Трамп настолько желал встретиться с российским лидером, что прекратил беседу с одним из своих кандидатов на пост госсекретаря, чтобы узнать дату встречи с Путиным, и может ли это случиться до инаугурации.
Политика Сегодня вчера в 23:56
Политика

Кадыров проходит курс лечения, сообщил его пресс-секретарь

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проходит курс лечения, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Альви Каримов.
РИА Новости 00:05
Экономика

Полис ОСАГО снизился в стоимости на 5%

По итогам 2019 года средняя цена полиса ОСАГО сократилась на 5% в сравнении с 2018 годом.
ГЛАС.RU вчера в 19:00
Игры

Вышел новый трейлер Resident Evil 3

В официальном канале опубликовали новый трейлер.
КМВ Новости 14 января в 12:51
Политика

Послание Путина Федеральному собранию испугало Климкина

Бывший глава украинского МИД Павел Климкин заявил о «большой тревоге» из-за предложений, сделанных президентом России Владимиром Путиным в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию.
Взгляд.ру 00:22
Политика

Путин анонсировал проект «Доступный интернет»

Президент Владимир Путин предложил запустить проект "Доступный интернет", который обеспечит бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам.
Интерфакс вчера в 04:52
Общество

Россияне впервые потратили на приложения больше $1 млрд за год

В 2019 году россияне потратили на подписку, покупку мобильных приложений и их дополнительных опций $1,06 млрд.
Полит.ру вчера в 10:03
Политика

В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского

В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьера Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.
РБК вчера в 16:43
Музыка

Фадеев анонсировал возвращение группы «Серебро» на сцену

Известия вчера в 22:36
Политика

Кудрин предложил пересмотреть основания для отставки премьер-министра

Изменяя Конституцию РФ, необходимо строго определить основания, на которых президент имеет право снять председателя правительства с должности.
URA.Ru вчера в 21:22
Экономика

Сдающих квартиры в аренду обяжут уплатить 200 млрд рублей налогов

Порядка 200 миллиардов рублей налогов ежегодно сможет получить государство в случае легализации сдающегося в наем жилья.
9111.ru вчера в 05:38
Космос

В центре Млечного пути обнаружены неизвестные объекты

Астрономы открыли сразу шесть объектов неизвестной природы, которые расположены в центре Млечного пути вблизи сверхмассивной черной дыры.
РЕН ТВ вчера в 13:32
Политика

В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
РИА Новости вчера в 15:05
Происшествия

В Ярославле вынесли приговор сотруднику колонии по делу о пытках

Новый День вчера в 04:14
Здоровье

В Китае умерла питавшаяся пять лет рисом и перцем студентка

В октябре прошлого года года у студентки обнаружили проблемы с сердцем и почками, в результате чего она обратилась в организации благотворительного характера.
Rostov gazeta вчера в 09:08
Культура

Билли Айлиш запишет заглавную песню нового фильма о Джеймсе Бонде

News.ru вчера в 11:03
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное