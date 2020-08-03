с чего всё началось

Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал «Газпром» за «нежелание сотрудничать» с ним по расследованию в отношении проекта «Северный поток — 2». Как отмечается, сумма штрафа составила 213 млн злотых ($57 млн).

Политика Советник Трампа пригрозил Москве последствиями за «сговор» с талибами Президент США Дональд Трамп назвал публикации «заказными» и отметил, что ни ему, ни вице-президенту Майку Пенсу не сообщали об атаках на американцев в Афганистане по заказу Москвы. 25

Политика Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру». 893

Шоу-бизнес Forbes составил рейтинг богатейших российских звезд Журнал Forbes составил рейтинг богатейших звезд российского шоу-бизнеса по данным доходов на 2020 год.

Футбол Иммобиле выиграл «Золотую бутсу», обойдя Левандовского и Роналду Левандовски пострадает из-за разной трактовки пенальти в Бундеслиге и Серии А Иммобиле обошел Левандовского и возьмет «Золотую бутсу».

Общество ВЦИОМ: 9% россиян сталкивались с домогательствами на работе ВЦИОМ провел опрос и выяснил, как часто жители России сталкиваются с домогательствами на рабочем месте.

Политика 25 лет назад талибы захватили Ил-76 с российским экипажем 3 августа 1996 года российский транспортный самолет Ил-76 компании "Аэростан" с грузом боеприпасов на борту был захвачен талибами над Афганистаном.

Общество В ОНК сообщили о недовольстве Фургала условиями в СИЗО Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей в середине 2000-х, пожаловался на изоляцию и отсутствие информации в столичном СИЗО «Лефортово». 149

Шоу-бизнес Больная раком Заворотнюк возвращается домой после лечения в США Российская актриса Анастасия Заворотнюк в ближайшее время вернется в Россию из США, где она проходила лечение.

Здоровье Украину разделили на зоны по заболеваемости коронавирусом Разделение территории Украины на зоны с различной ситуацией по заболеваемости коронавирусом произведено решением кабинет министров Украины 1 августа, сообщает пресс-служба правительства страны. 1

Шоу-бизнес Звезда «Холопа» Ольга Дибцева похудела на 35 килограммов после родов Ольга не скрывает, что ни в чем себе не отказывала и ела все подряд. Однако после родов Дибцева сумела избавиться от набранных килограммов.

Футбол «МЮ» предложил «Боруссии» разбить платеж за Санчо на три года Отмечается, что «красные дьяволы» готовы выплатить 70 млн евро этим летом. Еще 30 – через год, а оставшиеся 20 – в 2022 году.

Энергетика «Газпром» оценил стоимость поставок газа в Белоруссию в 2020 году "Определить, что исходя из рыночной стоимости расчетная стоимость поставляемого газа в 2020 году в Белоруссию должна ориентировочно составить $2,69 млрд", - говорится в сообщении газового холдинга. 2