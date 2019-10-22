Общество
REGNUMСуд в Польше разрешил выдать РФ экс-главу НПО «Космос» Чернякова
В Польше окружной суд Варшавы разрешил выдать России бывшего главу НПО «Космос» Андрея Чернякова, сообщает РИА Новости. Отмечается, что во время заседания Черняков заявил о несогласии с выдвинутыми против него обвинениями и сам попросил суд выдать его, прошение поддержал прокурор.
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 09:42, Вашингтон
Экономика
Минсельхоз назвал стабильной ситуацию с ценами на гречку
Минсельхоз назвал ситуацию на рынке гречки стабильной, незначительное повышение оптовых цен в сентябре 2019 года восстановило стоимость крупы до уровня предыдущих лет, говорится в сообщении ведомства.
Коммерсантъ 07:46
Происшествия
Суд отменил приговор водителю автобуса, въехавшему в переход в Москве
Московский городской суд отменил приговор водителю автобуса Виктору Тихонову, который в декабре 2017 года въехал в переход станции московского метро «Славянский бульвар».
Коммерсантъ 09:01
Происшествия
В Приангарье водитель сбил на тротуаре женщину, переехал её и скрылся
Сотрудники полиции в Ангарске ищут водителя, сбившего женщину на тротуаре и скрывшегося с места ДТП.
REGNUM 06:13
Политика
В Сочи проходят переговоры Путина и Эрдогана
Президент России Владимир Путин и лидер Турции Тайип Эрдоган проводят переговоры в узком составе в сочинской резиденции Бочаров Ручей.
РИА Новости 06:34
Общество
Танкеры для завода «Ямал СПГ» освободили от санкций США
«Ямал СПГ» получил уведомление от транспортной компании TC LNG Shipping, которой принадлежат СПГ-танкеры ледового класса Arc7 (на судах установлены емкости для СПГ объемом 172 тыс. кубометров, они рассчитаны на работу во льдах толщиной до 2,1 м. — РБК), о том, что на нее более не распространяются санкции Минфина США, введенные в сентябре в отношении одного из ее владельцев, китайской Cosco.
РБК 09:23
Экономика
В России рекордно обрушился спрос на бензин
В России произошло рекордное падение спроса на бензин по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование.
Газета.Ru вчера в 23:49
Политика
Отношение к русским в Эстонии стало лучше
О своих впечатления о посещении Эстонии рассказал американский журналист Виджай Махешвари в статье для Politico.
Русская Планета 06:39
Общество
Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей
Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».
Известия вчера в 13:00
Происшествия
В Осло вооруженный человек угнал машину скорой и сбил людей
Неизвестный на угнанной скорой помощи сбил несколько человек, в том числе задел коляску с двумя детьми, один ребенок получил легкие травмы.
Газета.Ru 09:33
Политика
СМИ узнали о влиянии Путина и Орбана на отношение Трампа к Украине
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан повлияли на отношение президента США Дональда Трампа к Украине и его попытки повлиять на Киев с целью получить информацию, которую он мог бы использовать против своих политических противников, пишут The Washington Post (WP) и The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
РБК 07:15
Общество
Мурманская чиновница извинилась за фото с банками икры
Замглавы Общественной палаты Мурманской области, руководитель местного совета сторонников "Единой России" Юлия Величко извинилась за фото холодильника, набитого красной икрой.
Газета.Ru 08:37
Космос
Илон Маск написал сообщение в Twitter через спутниковую сеть Starlink
Основатель американской компании SpaceX Илон Маск написал первое сообщение в своем микроблоге Twitter при помощи спутниковой сети Starlink, которую предполагается использовать для глобальной раздачи быстрого интернета.
РИА Новости 05:24
Политика
Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США
Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».
RT на русском вчера в 17:51
Игры
Игрок продает диски с невышедшей Call of Duty: Modern Warfare
CyberSport.ru 20 октября в 06:38
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать автомобили
Сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям купить автомобили из своего парка, пишет РБК.
Ведомости вчера в 02:03
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова победила на этапе Гран-при в Лас-Вегасе
Россиянка Анна Щербакова победила в одиночном соревновании среди женщин на турнире Skate America — первом этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев.
Национальная служба новостей 20 октября в 10:19
Футбол
Стало известно о состоянии защитника «Рубина», потерявшего много крови
Как сообщалось ранее, Фомин из-за неудачного столкновения с противником получил тупую травму живота и потерял много крови.
РЕН ТВ вчера в 19:17
Происшествия
Три человека погибли при аварии на руднике «Таймырский»
Три человека погибли в результате аварии на руднике "Таймырский". Об этом сообщает пресс-служба "Норникеля".
Газета.Ru 08:56
Политика
Германия отказалась признать голодомор геноцидом украинцев
Правительство Германии не считает массовую гибель граждан СССР от голода в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа.
Lenta.ru 07:07
Общество
Император Японии Нарухито восходит на престол
Как сообщалось, 30 апреля 2019 года прежний император Японии Акихито отрекся от престола в связи с преклонным возрастом, и уже 1 мая его старший сын Нарухито стал монархом.
Вести.Ru вчера в 22:42
Общество
Экс-президента США Джимми Картера госпитализировали с переломом таза
Бывший президент США Джимми Картер госпитализирован с переломом костей таза, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
РИА Новости 07:43
Авто
Mitsubishi везёт в Россию «прощальную» версию Mitsubishi Pajero
Российское представительство марки - компания «ММС Рус» - объявила о прекращении поставок внедорожников Mitsubishi Pajero в Россию.
SpeedMe вчера в 03:47
Общество
Великобритания сняла запрет на полеты в Шарм-эль-Шейх
Великобритания возобновляет полеты в египетский город Шарм-эль-Шейх спустя четыре года после крушения российского авиалайнера.
ТурДом 09:12
Общество
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Портал Hi-tech Mail.ru провел опрос среди пользователей, попросив их назвать наиболее бесполезный предмет бытовой техники.
Российская газета 03:45
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 14:12
Общество
Украинское КБ может передать Китаю технологии по Ан-225
Издание отмечает, что в Пекине рассчитывают использовать наработки по Ан-225 с целью вывести потенциал авиаперевозок на новый уровень.
News.ru вчера в 21:41
Шоу-бизнес
Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей
Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва вчера в 11:23
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
РИА Новости вчера в 10:07