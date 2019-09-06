Политика
РБКПольский журналист назвал Варшаву врагом российской государственности
Пискорский отмечает, что провокационные попытки Варшавы Москва воспринимает как агрессию на символическом уровне. «Терпеливость российской стороны и ее выдержка перед лицом провокационных действий, предпринимаемых очередным руководством Польши, поистине огромна», — добавляет журналист.
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Гаджеты
Huawei Mate 20 Pro подешевел сильнее всего
На первом месте Huawei Mate 20 Pro, версия 6/128GB: стоимость упала почти на 24%, с 54 тыс. 900 до 41 тыс. 800 руб.
TelecomDaily 05:04
Происшествия
На дом Эллы Памфиловой совершено нападение
Совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой.
Lenta.ru 05:21
Шоу-бизнес
Раскрыта стоимость свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова
Напомним, поклонники заметили на пальце Собчак обручальное кольцо.
VSE42.RU 05:20
Происшествия
На Урале уволили подозреваемых в изнасиловании девушки полицейских
В августе в Екатеринбурге задержали трёх полицейских по обвинению в изнасиловании девушки 1997 года рождения в служебном автомобиле.
RT на русском 06:07
Экономика
Трутнев рассказал о сумме подписанных на ВЭФе соглашений
Участники Восточного экономического форума (ВЭФ) заключили 270 соглашений на сумму более 3,4 трлн рублей.
Известия 05:24
Политика
Источник опроверг слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста
Источник в аппарате правительства РФ опроверг сообщения СМИ о якобы ведущейся в кабинете министров подготовке к повышению пенсионного возраста до 70 лет.
РИА Новости 05:57
Футбол
Суд освободил досрочно Кокорина и Мамаева
Игроки вели пропаганду здорового образа жизни, поэтому руководство колонии дало им положительную характеристику и поддержало на заседании ходатайство об условно-досрочном освобождении.
Live24 03:09
Происшествия
Обыски в штабе Навального и ФБК завершились
Ведомости вчера в 18:24
Общество
Винодельческое предприятие РПЦ получило лицензию на продажу алкоголя
Принадлежащее структурам РПЦ ООО "Мезыбь" 3 сентября 2019 года получило лицензию на производство и поставку спирта и алкогольной продукции, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".
Интерфакс 04:40
Здоровье
Молодые все чаще болеют раком кишечника
Авторы исследования из Американского онкологического сообщества надеются, что полученные ими выводы приведут к более широкому информированию об опасности рака кишечника среди молодых людей.
MedikForum.ru 05:28
Авто
Volkswagen начал продажи бюджетного кроссовера Jetta VS5
Компания Volkswagen начала принимать заказы на новый бюджетный кроссовер Jetta VS5 ещё в августе, а накануне на моторшоу в Чэнду был дан официальный старт продажам новинки.
Новые автомобили вчера в 22:00
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru вчера в 07:18
Армия и оружие
В Ленобласти стартовали российско-сербские учения
Пресс-служба Западного военного округа сообщила о начала российско-сербских учений с боевыми стрельбами в Ленинградской области.
Московский Комсомолец вчера в 11:03
Происшествия
Мужчина попытался выдавить глаз однокласснику сына в Екатеринбурге
В октябре 2018 года мужчина по обыкновению пришел забирать своего сына из школы, когда заметил, что его ребенка «прессуют» два одноклассника.
Регион online 04:44
Кино
Умерла американская модель и актриса Кэрол Линли
Актриса и модель Кэрол Линли скончалась в США в возрасте 77 лет. Жизнь артистки оборвал сердечный приступ.
Телеканал 360° 06:00
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
Известия 01:57
Политика
Глава Крыма позвал Зеленского на полуостров
Газета.Ru 01:17
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец вчера в 06:54
Происшествия
Задержан капитан затонувшего в Крыму катера
Известия 05:24
Политика
Помпео призвал Украину «оживить» нормандский формат
Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью изданию The Daily Signal заявил, что в Вашингтоне надеются на то, что новые украинские власти помогут «оживить» нормандский формат.
RT на русском 03:58
Происшествия
В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки
Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского глава МВД в пятницу, 6 сентября.
Известия 02:30
Баскетбол
Сборная России проиграла Польше на ЧМ по баскетболу
Сборная России по баскетболу потерпела поражение от Польши в матче второго группового этапа на чемпионате мира 2019 года в Китае.
RT на русском 06:03
Экономика
Пенсионеры выбирают риск: структура вкладов физлиц в рухнувших банках
Что касается среднего размера превышения суммы вкладов над лимитом страхового возмещения, то наибольшую долю составляют пенсионеры: 5,9% составляют люди от 60 лет и старше, 5,4% — от 50 до 60 лет.
REGNUM 06:01
Армия и оружие
В ДНР сообщили о ранении женщины при обстреле со стороны ВСУ
Женщина получила ранение на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости 02:50
Космос
Индийский лунный модуль готовится к посадке на спутник Земли
Новые Известия 04:09
Общество
Роструд назвал сферы с высокими зарплатами
RT на русском 01:45
Шоу-бизнес
Дочь Кристины Асмус осталась недовольна поведением Егора Крида
Увидев на странице в Instagram звездной матери совместное фото со знаменитостью наследница осталась недовольна поведением Крида, ведь он показывал пальцем на актрису.
OAnews 01:09