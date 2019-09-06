Политика

РБКРБКПольский журналист назвал Варшаву врагом российской государственности

Пискорский отмечает, что провокационные попытки Варшавы Москва воспринимает как агрессию на символическом уровне. «Терпеливость российской стороны и ее выдержка перед лицом провокационных действий, предпринимаемых очередным руководством Польши, поистине огромна», — добавляет журналист.
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Польский журналист назвал Варшаву врагом российской государственности

РБК01:01

Спектакль не окончен: Почему Польша стремится тявкнуть на Россию и «с благодарностью» виляет хвостом перед США

Царьград01:23

Польский журналист заявил о желании Варшавы разрушить самосознание россиян

Газета.Ruвчера в 22:29

Варшаву обвинили в попытке создать пропасть между Россией и Польшей

Российская газета00:04

Журналист назвал Польшу врагом российской государственности

Известиявчера в 21:40

Польский журналист обвинил Варшаву в разрушении самосознания России

РЕН ТВвчера в 21:12

Журналист назвал Польшу врагом российской государственности

РИА Новостивчера в 20:51
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 04:56, Вашингтон
Происшествия

Судоводитель затонувшего в Крыму катера задержан

Интерфакс 03:22
Армия и оружие

Минобороны опровергло данные о гибели российских военных в Сирии

Минобороны опровергло сообщения в СМИ о гибели российских военнослужащих в зоне деэскалации Идлиб в Сирии.
РИА Новости вчера в 10:35
Общество

В России прекратят приём в колледжи по десяткам специальностей

В России в 2021 году прекратится приём в колледжи по 23 устаревшим специальностям и девяти профессиям.
RT на русском вчера в 12:39
Единоборства

Нурмагомедов разделся, чтобы сделать вес перед боем с Порье

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в преддверии боя с Дастином Порье сумел согнать вес до требуемых 70,3 кг.
Чемпионат 02:05
Футбол

Суд освободил футболистов Мамаева и Кокорина по УДО

На выездом заседании суда в колонии, где отбывают наказание Павел Мамаев и Александр Кокорин, было принято решение освободить спортсменов по УДО.
9111.ru 03:12
Экономика

Сбербанк не успеет к 1 октября подключиться к Системе быстрых платежей

Сбербанк не успеет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, сообщил президент Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
Ведомости вчера в 04:43
Политика

В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России

РИА Новости вчера в 17:45
Здоровье

Назван фактор, провоцирующий рак и ранние проблемы в интимной жизни

В ходе нового исследования с участием около четырех тысяч человек зарубежные специалисты пришли к выводу, что плохой сон может стать причиной эректильной дисфункции у мужчин и проблем в интимной жизни у женщин, передает CNN со ссылкой на Journal of Sexual Medicine.
Российская газета 02:10
Музыка

Екатеринбургская певица Монеточка выпустила клип о безденежье

Уроженка Екатеринбурга, певица Лиза Монеточка выпустила новый клип на песню «Нет монет».
Европейско-Азиатские новости вчера в 22:31
Здоровье

В Москве создан онлайн-реестр детских прививок

В Москве создан онлайн-реестр детских прививок.
Агентство Москва 02:45
Общество

Роструд назвал сферы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой

РИА Новости 00:29
Происшествия

Два Су-34 столкнулись в небе над Липецкой областью

Над Липецкой областью во время учебно-тренировочного полета в небе столкнусь два российских многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34.
Коммерсантъ 04:47
Политика

Умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе

RT на русском 01:17
Политика

Порошенко проигнорировал допрос в ГБР Украины

Экс-президент Украины Пётр Порошенко 6 сентября снова не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований.
RT на русском 03:28
Политика

Пенсионный возраст могут поднять до 70 лет

По его данным, второй этап предполагает повышение пенсионного возраста до 70 лет для мужчин и женщин.
Независимая газета вчера в 12:34
Происшествия

Основателя «Рольфа» объявили в международный розыск

Россия объявила в международный розыск основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:48
Музыка

Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон

Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.
Культуромания вчера в 13:52
Политика

Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма

КП - Крым вчера в 06:49
Армия и оружие

Летчик-испытатель поделился впечатлениями от полета на Су-57

Российский летчик-испытатель Сергей Богдан поделился впечатлениями от полета на Су-57 и раскрыл некоторые его характеристики.
Взгляд.ру вчера в 11:19
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина рассталась с британским бойфрендом Джоном Уорреном

Ведущий программы «Поедем, поедим» Джон Уоррен признался, что актриса Любовь Толкалина разбила ему сердце.
Popcornnews.ru 04:30
Происшествия

Трое рабочих находятся под завалами обрушившегося здания в Подмосковье

В Подмосковье обрушилось заброшенное пятиэтажное здание, под завалами находятся трое рабочих, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
РИА Новости вчера в 09:37
Наука

В голове древнего тираннозавра Рекса был своего рода «кондиционер»

В голове древнего тираннозавра Рекса ученые обнаружили два отверстия, которые оказались своего рода «кондиционером».
Ugpressa.ru вчера в 23:40
Экономика

В 42% регионов оказалось не продано ни одной квартиры через эскроу-счета

Один из лидеров спроса на жилье, Санкт-Петербург, оказался только на 17-м месте в статистике ЦБ — в городе открыто всего 167 эскроу-счетов.
РБК 04:09
Политика

Кличко от увольнения с поста мэра Киева отделяет подпись Зеленского

Правительство Украины поддержало увольнение Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации.
Уралинформбюро 04 сентября в 10:48
Происшествия

Пропавшего в красноярской тайге четырехлетнего мальчика нашли

РБК 04:38
Кино

Мультсериал «Маша и медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании

Аргументы и Факты вчера в 20:20
Интернет

Facebook запустила новый сервис для знакомств

ТАСС вчера в 11:00
Политика

Путин и Абэ обсудили мирный договор и Курильские острова

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудили мирный договор и статус Курильских островов, заявил помощник российского главы Юрий Ушаков.
Московский Комсомолец вчера в 03:49
Общество

Ураган «Дориан» ослаб до первой категории

Ураган «Дориан» ослаб до первой категории по пятибалльной шкале Саффира — Симпсона, сообщает Associated Press.
RT на русском 04:21
Политика

Семья украинского премьера задолжала за коммуналку более 800 долларов

"Общая сумма долга семьи премьера за коммунальные услуги составляла более 21 тысячи гривен (около 830 долларов - ред.). Уплатили ли премьер-министр и его родные эти долги, пока неизвестно", - пишет издание.
РИА Новости вчера в 13:40
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