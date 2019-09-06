Политика

РБКРБКПольский журналист назвал Варшаву врагом российской государственности

Пискорский отмечает, что провокационные попытки Варшавы Москва воспринимает как агрессию на символическом уровне. «Терпеливость российской стороны и ее выдержка перед лицом провокационных действий, предпринимаемых очередным руководством Польши, поистине огромна», — добавляет журналист.
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Польский журналист назвал Варшаву врагом российской государственности

РБК01:01

Журналист назвал Польшу врагом российской государственности

РИА Новостивчера в 20:51

Варшаву обвинили в попытке создать пропасть между Россией и Польшей

Российская газета00:04

Польский журналист заявил о желании Варшавы разрушить самосознание россиян

Газета.Ruвчера в 22:29

Журналист назвал Польшу врагом российской государственности

Известиявчера в 21:40

Польский журналист обвинил Варшаву в разрушении самосознания России

РЕН ТВвчера в 21:12

Спектакль не окончен: Почему Польша стремится тявкнуть на Россию и «с благодарностью» виляет хвостом перед США

Царьград01:23
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Политика

Путин признался, что не видел ничего красивее Камчатки

Президент России Владимир Путин признался, что не видел в мире ничего красивее Камчатки и пообещал поддержать местный музей вулканов, возможно по линии Русского географического общества.
РИА Новости 00:28
Политика

Пенсионный возраст могут поднять до 70 лет

По его данным, второй этап предполагает повышение пенсионного возраста до 70 лет для мужчин и женщин.
Независимая газета вчера в 12:34
Политика

Умер экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе

ТАСС 01:28
Политика

Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США

Российская сторона потребовала у США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входит в «Ростех») Александра Коршунова.
RT на русском 00:37
Происшествия

Рейс «Руслайна» из Воронежа вновь задержался на пути в Петербург

Лайнер авиакомпании «Руслайн», следующий рейсом Воронеж — Санкт-Петербург, задерживается на 2 часа 15 минут, следует из данных онлайн-табло на сайте аэропорта вылета.
РБК 01:23
Общество

Принцесса Шарлотта пошла в школу

Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru вчера в 04:34
Происшествия

В Кузбассе прогремел мощный взрыв в жилом доме

По словам очевидцев, в результате взрыва пострадала женщина.
Сибдепо вчера в 23:41
Происшествия

В Казани грузовик въехал в людей около рынка

В Казани грузовик выехал на тротуар, где протаранил людей, торгующих на рынке.
РБК вчера в 11:28
Экономика

Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Единоборства

Хабиб официально сделал вес перед боем с Порье

Отмечается, что оба показали вес на весах 70,3 кг. Поединок между Нурмагомедовым и Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242.
Газета.Ru 01:19
Авто

Стали известны цены на Lada Granta Drive Active

Дилеры «АвтоВАЗа» начали прием заказов на «драйверскую» модификацию седана LADA Granta – версию Drive Active.
Автоновости дня вчера в 05:11
Происшествия

В Красноярском крае пропавшего ребёнка ищут более 250 человек

REGNUM 00:30
Происшествия

Компания по аренде автомобилей подала иск к ФБК на 1 млрд рублей

Компания "Флай-авто" подала иск в Арбитражный суд Москвы к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального на 1 млрд руб. Согласно материалам картотеки судебных дел, суд зарегистрировал иск 5 сентября, пока он не принят к производству.
Ведомости вчера в 12:24
Экономика

Минфин выступил за взимание налога с водителей BlaBlaCar

С водителей сервиса BlaBlaCar могут начать брать подоходный налог (13%).
Известия вчера в 19:54
Кино

Мультсериал «Маша и медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании

Аргументы и Факты вчера в 20:20
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина рассталась с ведущим Джоном Уорреном

Накануне ведущий НТВ подтвердил, что у него был роман с Толкалиной, и в то же время признался, что сейчас они больше не вместе.
Bimru.ru вчера в 12:10
Политика

Минэкономразвития ответило на критику Мутко в адрес Орешкина

Минэкономразвития ответило на слова вице-премьера Виталия Мутко, который раскритиковал ведомство и его главу Максима Орешкина за работу с пострадавшими во время паводка в Иркутской области предпринимателями.
РБК вчера в 16:13
Армия и оружие

Полицейским Украины удалось идентифицировать 500 погибших боевиков ВСУ

Как сообщил телеканал 112.ua, ранее в Службе безопасности Украины отметили, что по состоянию на начало августа 2019 года на временно подконтрольной Украине территории ДНР и ЛНР пропавшими без вести числились 258 человек.
REGNUM 01:17
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов

Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.
РИА Новости вчера в 11:52
Политика

Путин проводит встречу с Медведчуком на полях ВЭФ

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком.
ТАСС вчера в 06:44
Здоровье

Минздрав России посчитает, какие болезни связаны с алкоголем

Минздрав России утвердил разработанную совместно с экспертами методику подсчета потребления людьми алкоголя, способ уже активно используется министерством, он позволяет узнать, какая заболеваемость в большей степени связана с алкоголем, сообщил ТАСС заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
ТАСС 00:11
Общество

Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец

Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.
Вести.Ru вчера в 11:43
Политика

Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма

КП - Крым вчера в 06:49
Политика

Глава Минприроды анонсировал реорганизацию Росгидромета

Росгидромет ждет серьезная реорганизация, заявил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Известия» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Коммерсантъ вчера в 22:16
Наука

Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками

Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Наука

Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе

Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru вчера в 07:18
Происшествия

Пятеро школьников попали в смертельное ДТП на Ставрополье

Пятеро подростков — учащиеся 7−9-х классов — взяли без спросу родительский автомобиль одного из них и поехали кататься.
REGNUM 01:34
Экономика

Россиян предупредили о росте цен на продукты

Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 06:57
Политика

Путин пообещал смягчить наказание по экономическим статьям

Президент РФ Владимир Путин пообещал, что дальнейшая работа по смягчению уголовного наказания по экономическим статьям будет продолжена.
Известия 01:12
Авто

ГАЗ создаст преемника «Валдая»

Горьковский автозавод работает над новым поколением среднетоннажного грузовика ГАЗ-3310 "Валдай".
Российская газета вчера в 10:00
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