Политика
РБКПольский журналист назвал Варшаву врагом российской государственности
Пискорский отмечает, что провокационные попытки Варшавы Москва воспринимает как агрессию на символическом уровне. «Терпеливость российской стороны и ее выдержка перед лицом провокационных действий, предпринимаемых очередным руководством Польши, поистине огромна», — добавляет журналист.
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Политика
Путин признался, что не видел ничего красивее Камчатки
Президент России Владимир Путин признался, что не видел в мире ничего красивее Камчатки и пообещал поддержать местный музей вулканов, возможно по линии Русского географического общества.
РИА Новости 00:28
Политика
Пенсионный возраст могут поднять до 70 лет
По его данным, второй этап предполагает повышение пенсионного возраста до 70 лет для мужчин и женщин.
Независимая газета вчера в 12:34
Политика
Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США
Российская сторона потребовала у США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входит в «Ростех») Александра Коршунова.
RT на русском 00:37
Происшествия
Рейс «Руслайна» из Воронежа вновь задержался на пути в Петербург
Лайнер авиакомпании «Руслайн», следующий рейсом Воронеж — Санкт-Петербург, задерживается на 2 часа 15 минут, следует из данных онлайн-табло на сайте аэропорта вылета.
РБК 01:23
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru вчера в 04:34
Происшествия
В Кузбассе прогремел мощный взрыв в жилом доме
По словам очевидцев, в результате взрыва пострадала женщина.
Сибдепо вчера в 23:41
Происшествия
В Казани грузовик въехал в людей около рынка
В Казани грузовик выехал на тротуар, где протаранил людей, торгующих на рынке.
РБК вчера в 11:28
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Единоборства
Хабиб официально сделал вес перед боем с Порье
Отмечается, что оба показали вес на весах 70,3 кг. Поединок между Нурмагомедовым и Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242.
Газета.Ru 01:19
Авто
Стали известны цены на Lada Granta Drive Active
Дилеры «АвтоВАЗа» начали прием заказов на «драйверскую» модификацию седана LADA Granta – версию Drive Active.
Автоновости дня вчера в 05:11
Происшествия
Компания по аренде автомобилей подала иск к ФБК на 1 млрд рублей
Компания "Флай-авто" подала иск в Арбитражный суд Москвы к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального на 1 млрд руб. Согласно материалам картотеки судебных дел, суд зарегистрировал иск 5 сентября, пока он не принят к производству.
Ведомости вчера в 12:24
Экономика
Минфин выступил за взимание налога с водителей BlaBlaCar
С водителей сервиса BlaBlaCar могут начать брать подоходный налог (13%).
Известия вчера в 19:54
Кино
Мультсериал «Маша и медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании
Аргументы и Факты вчера в 20:20
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина рассталась с ведущим Джоном Уорреном
Накануне ведущий НТВ подтвердил, что у него был роман с Толкалиной, и в то же время признался, что сейчас они больше не вместе.
Bimru.ru вчера в 12:10
Политика
Минэкономразвития ответило на критику Мутко в адрес Орешкина
Минэкономразвития ответило на слова вице-премьера Виталия Мутко, который раскритиковал ведомство и его главу Максима Орешкина за работу с пострадавшими во время паводка в Иркутской области предпринимателями.
РБК вчера в 16:13
Армия и оружие
Полицейским Украины удалось идентифицировать 500 погибших боевиков ВСУ
Как сообщил телеканал 112.ua, ранее в Службе безопасности Украины отметили, что по состоянию на начало августа 2019 года на временно подконтрольной Украине территории ДНР и ЛНР пропавшими без вести числились 258 человек.
REGNUM 01:17
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов
Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.
РИА Новости вчера в 11:52
Политика
Путин проводит встречу с Медведчуком на полях ВЭФ
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком.
ТАСС вчера в 06:44
Здоровье
Минздрав России посчитает, какие болезни связаны с алкоголем
Минздрав России утвердил разработанную совместно с экспертами методику подсчета потребления людьми алкоголя, способ уже активно используется министерством, он позволяет узнать, какая заболеваемость в большей степени связана с алкоголем, сообщил ТАСС заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
ТАСС 00:11
Общество
Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец
Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.
Вести.Ru вчера в 11:43
Политика
Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма
КП - Крым вчера в 06:49
Политика
Глава Минприроды анонсировал реорганизацию Росгидромета
Росгидромет ждет серьезная реорганизация, заявил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Известия» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Коммерсантъ вчера в 22:16
Наука
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru вчера в 07:18
Происшествия
Пятеро школьников попали в смертельное ДТП на Ставрополье
Пятеро подростков — учащиеся 7−9-х классов — взяли без спросу родительский автомобиль одного из них и поехали кататься.
REGNUM 01:34
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 06:57
Политика
Путин пообещал смягчить наказание по экономическим статьям
Президент РФ Владимир Путин пообещал, что дальнейшая работа по смягчению уголовного наказания по экономическим статьям будет продолжена.
Известия 01:12
Авто
ГАЗ создаст преемника «Валдая»
Горьковский автозавод работает над новым поколением среднетоннажного грузовика ГАЗ-3310 "Валдай".
Российская газета вчера в 10:00