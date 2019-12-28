Президент России Владимир Путин, назвав польского посла в Третьем рейхе Юзефа Липского сволочью и антисемитской свиньей, попытался опозорить Польшу и выставить ее русофобской страной, полагает журналист Марек Щверчиньский (Marek Świerczyński).

Общество В Киеве собирается акция против обмена экс-бойцов «Беркута» Акция против обмена на Донбассе бывших бойцов спецподразделения "Беркут" собирается у Лукьяновского СИЗО в Киеве, сообщил в субботу волонтер и активист Роман Синицын.

Шоу-бизнес Годовалую дочь Анастасии Заворотнюк впервые вывели на публику Навка взяла на руки девочку, а потом передала её отцу – Петру Чернышеву. Он прижал маленькую дочку к груди и поцеловал.

Общество Московские власти объяснили появление снега на Тверской На Тверскую улицу в Москве завезли искусственный снег, чтобы сделать горку для сноубордистов, рассказал радиостанции «Говорит Москва» первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

Политика Киев и республики Донбасса готовятся к обмену пленными «Коммерсантъ» ранее со ссылкой на свои источники сообщил об обмене пленными между Украиной и ЛДНР, который назначили на 29 декабря.

Культура На российское ТВ попал еще один украинский сериал На российское ТВ попал еще один украинский сериал Российский телеканал СТС покажет один из наиболее популярных украинских сериалов 2019 года — «Папик» студии «Квартал-95», основанной нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.

Технологии В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.

Политика Познер охарактеризовал окружение Путина Президент России Владимир Путин окружил себя людьми, которые не могут заявить о его неправоте, считает журналист и телеведущий Владимир Познер.

Происшествия В Подмосковье в результате ДТП с автобусом погиб его водитель При столкновении экскурсионного автобуса и грузовика на трассе в Московской области погиб водитель первого транспортного средства, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе регионального управления МВД.

Наука Как мы выглядели 40 тысяч лет назад Выдающиеся скуловые кости делали лицо округлым – как на рисунке научного иллюстратора Майян Харель, однако пронзительный взгляд денисовской девочки-подростка остается на совести художника.