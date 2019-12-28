Политика

Lenta.ruLenta.ruПольский журналист объяснил слова Путина о после-свинье

Президент России Владимир Путин, назвав польского посла в Третьем рейхе Юзефа Липского сволочью и антисемитской свиньей, попытался опозорить Польшу и выставить ее русофобской страной, полагает журналист Марек Щверчиньский (Marek Świerczyński).
Читать в источнике
Комментировать114

Подробнее о событии

Скандал: В Польше заявили, что Путин хочет опозорить страну

Rusvesna.su14:00

Польский журналист прокомментировал слова Путина о после-свинье

News.ru11:39

Словам Путина о после-свинье нашли объяснение

Рамблер12:05

В Польше объяснили слова Путина об «антисемитской свинье»

Московский Комсомолец12:03

«Опозорить»: В Польше по-своему объяснили слова Путина о после-«свинье»

Царьград13:57

Польский журналист объяснил слова Путина о после-свинье

Lenta.ru11:02
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 15:36, Ашберн
Фигурное катание

Фигуристки Щербакова и Косторная побили рекорды на чемпионате России

Известия 10:42
Общество

В Киеве собирается акция против обмена экс-бойцов «Беркута»

Акция против обмена на Донбассе бывших бойцов спецподразделения "Беркут" собирается у Лукьяновского СИЗО в Киеве, сообщил в субботу волонтер и активист Роман Синицын.
РИА Новости 14:31
Шоу-бизнес

Годовалую дочь Анастасии Заворотнюк впервые вывели на публику

Навка взяла на руки девочку, а потом передала её отцу – Петру Чернышеву. Он прижал маленькую дочку к груди и поцеловал.
Kazanfirst.ru 13:39
Общество

Московские власти объяснили появление снега на Тверской

На Тверскую улицу в Москве завезли искусственный снег, чтобы сделать горку для сноубордистов, рассказал радиостанции «Говорит Москва» первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.
РБК 10:36
Игры

PlayStation рассказала о самых ярких моментах 2019 года

Компания PlayStation выпустила предновогодний видеоролик, в котором собрала самые яркие моменты уходящего года.
Игромания.ру 12:18
Происшествия

Тело закованной в наручники девушки обнаружено в московском отеле

В июле тело 23-летней стюардессы со следами удушения было найдено в московском отеле.
Известия 14:37
Шоу-бизнес

Ростовчанка Костенко рассказала, как сломала руку

Rostov gazeta 00:36
Хоккей

Стал известен состав сборной России по хоккею на матч МЧМ с Канадой

Пресс-служба Федерации хоккея России объявила состав национальной команды на матч чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет со сборной Канады.
RT на русском 11:49
Происшествия

Дело производивших водку на заброшенном заводе пенсионерок ушло в суд

РБК 12:10
Происшествия

В Воронежской области глава района ранен после покушения

Московский Комсомолец 26 декабря в 03:19
Наука

Вулканизм оказался связан с вращением Земли

Популярная механика 11:50
Общество

Канадский телеканал вырезал сцену с Трампом из фильма «Один дома 2»

Rambler News Service 26 декабря в 10:03
Шоу-бизнес

Орнелла Мути учит русский язык и хочет получить гражданство России

Актриса Орнелла Мути учит русский язык и хотела бы получить паспорт гражданина РФ.
ТАСС 10:09
Политика

Киев и республики Донбасса готовятся к обмену пленными

«Коммерсантъ» ранее со ссылкой на свои источники сообщил об обмене пленными между Украиной и ЛДНР, который назначили на 29 декабря.
RuNews24.ru 07:24
Футбол

«Лестер» обыграл «Вест Хэм» без Варди

В двадцатом туре Премьер-лиги «Лестер» гостил у «Вест Хэма».
Евро-футбол.ру 14:34
Общество

Путин подписал закон о повышении МРОТ

Президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда.
РИА Новости 09:54
Технологии

Сколько будет стоить ПК с характеристиками PlayStation 5 на момент выхода консоли

Меньше года осталось до выхода консолей нового поколения Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X. На старте продаж стоимость новинок, по неофициальной информации, составит $499.
3DNews вчера в 09:19
Биатлон

Россия заняла последнее место в рождественской биатлонной гонке

Российский тандем Юрлова-Перхт / Елисеев занял последнее место, отстав от победителей более чем на полторы минуты.
Газета.Ru 13:39
Культура

На российское ТВ попал еще один украинский сериал

На российское ТВ попал еще один украинский сериал Российский телеканал СТС покажет один из наиболее популярных украинских сериалов 2019 года — «Папик» студии «Квартал-95», основанной нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.
Коммерсантъ 26 декабря в 09:48
Общество

В Британии по ошибке опубликовали адреса получателей госнаград

Кабинет министров Великобритании по ошибке опубликовал список удостоившихся новогодних государственных наград с адресами получателей.
РБК 12:51
Технологии

В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений

О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.
ToDay News Ufa вчера в 10:10
Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП под Алуштой

ТАСС 14:27
Единоборства

Определилась дата боя Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова

Стала известна дата следующего боя российского бойца Александра Емельяненко.
Bookmaker-ratings.ru 14:25
Спорт

Устюгов победил в масс-старте на Tour de Ski

Коммерсантъ 09:08
Общество

В России введено уголовное наказание за незаконный оборот янтаря

Российская газета 11:16
Политика

Познер охарактеризовал окружение Путина

Президент России Владимир Путин окружил себя людьми, которые не могут заявить о его неправоте, считает журналист и телеведущий Владимир Познер.
Lenta.ru 08:18
Происшествия

В Подмосковье в результате ДТП с автобусом погиб его водитель

При столкновении экскурсионного автобуса и грузовика на трассе в Московской области погиб водитель первого транспортного средства, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе регионального управления МВД.
Интерфакс 08:43
Наука

Как мы выглядели 40 тысяч лет назад

Выдающиеся скуловые кости делали лицо округлым – как на рисунке научного иллюстратора Майян Харель, однако пронзительный взгляд денисовской девочки-подростка остается на совести художника.
Популярная механика 07:16
Армия и оружие

Боевики атаковали сирийскую армию в Идлибе

Террористы два раза атаковали позиции правительственных войск Сирии в провинции Идлиб, сообщил 28 декабря руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Известия 14:51
Экономика

Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х

Forbes опубликовал список самых успешных российских миллиардеров 2010-х годов.
Коммерсантъ вчера в 02:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Йозеф Липски
Польский дипломат
Польский дипломат. В 1934-1939 годах занимал должность посла в Германии, в этом качестве играл ключевую роль во внешней политике Польши перед Второй мировой войной.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Адольф Гитлер
Немецкий политик
Немецкий политик и оратор, основоположник и центральная фигура национал-социализма, основатель тоталитарной диктатуры Третьего рейха, глава Национал-социалистической немецкой рабочей партии, рейхсканцлер и фюрер Германии, верховный главнокомандующий вооружёнными силами Германии во Второй мировой войне.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное