Политика

РИА НовостиРИА НовостиПольский журналист прокомментировал слова Путина о после

Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.
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Польский журналист обвинил Москву в желании опозорить Варшаву

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«Опозорить»: В Польше по-своему объяснили слова Путина о после-«свинье»

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Польский журналист обвинил Россию в желании опозорить Варшаву

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Польский журналист прокомментировал слова Путина о после-свинье

News.ru11:39

Польский журналист объяснил слова Путина о после-свинье

Lenta.ru11:02
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Россия разгромила Канаду на молодежном чемпионате мира

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Президент Эстонии заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад.
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Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года

Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
RT на русском вчера в 10:43
Политика

«Газпром» и «Нафтогаз» не смогли согласовать текст договора о транзите

На переговорах о транзите газа Россия и Украина ведут борьбу за каждую запятую, поэтому пока согласованного текста соглашений нет, сообщил 28 декабря в Facebook глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.
Известия 19:49
Футбол

Видаль подал в суд на «Барселону» за невыплату премиальных

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль подал иск в суд на каталонский клуб, сообщает Abc.es.
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Происшествия

Пассажирский самолет готовится к аварийной посадке в Екатеринбурге

Самолет «Уральских авиалиний», вылетевший из Екатеринбурга в Симферополь, готовится к вынужденной посадке обратно в аэропорту Кольцово, сообщается на портале E1.ru.
Rambler News Service 06:44
Армия и оружие

Япония намерена модернизировать систему ПРО

REGNUM 21:03
Политика

США намерены ослабить позиции России и Турции в Средиземном море

Конгрессмены США заявили о том, что страна намерена ослабить позиции России и Турции в районе Средиземного моря.
News.ru 25 декабря в 17:06
Кино

«Холодное сердце 2» обошел оригинал по сборам в домашнем прокате

Мировые сборы «Холодного сердца 2» перевалили за 1 млрд долларов.
RuNews24.ru 08:06
Футбол

Роналду рассказал, чем намерен заняться после завершения карьеры

Португальский футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду после завершения карьеры планирует попробовать себя в киноискусстве.
РИА Новости 13:16
Политика

Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина

Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
REGNUM 00:05
Шоу-бизнес

Лариса Рубальская опубликовала фото Галины Волчек за неделю до смерти

Поэтесса Лариса Рубальская, которая была близкой подругой Волчек выложила на своей персональной странице в социальной сети Instagram фотоснимок, сделанный ровно за неделю до смерти Галины Волчек – 19 декабря.
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Спорт

Устюгов победил в масс-старте на Tour de Ski

Коммерсантъ 09:08
Авто

Седан Audi A6 подешевел в России

В России стартовал прием заказов на переднеприводные модификации седана Audi A6 – 40 TFSI и 40 TDI.
Автоновости дня 26 декабря в 06:19
Общество

Специалисты рассказали о пользе и вреде красной икры

Специалисты рассказали о полезных свойствах красной икры, а также отметили причины, по которым этим продуктом не следует злоупотреблять.
RT на русском 20:29
Происшествия

В Москве обнаружили украденный лимузин Сталина

В Москве обнаружили украденный накануне лимузин ЗИС-115 Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 07:46
Политика

Дочь Трампа заявила о возможном уходе с поста советника президента США

Красная весна 19:19
Хоккей

Что говорили в сборной Канады после разгрома от России на МЧМ-2020

Молодёжная сборная России во втором матче на чемпионате мира по хокеею-2020 в Чехии одержала крупнейшую победу над Канадой в истории турнира.
Чемпионат 20:00
Футбол

Бернли — Манчестер Юнайтед 0:2

«Бернли» на своем поле уступил «Манчестер Юнайтед» в матче 20-го тура чемпионата Англии.
Sportbox.RU 16:40
Фигурное катание

Медведева снялась с чемпионата России

Фигуристка Евгения Медведева снялась с чемпионата России, который проходит в Красноярске.
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Здоровье

Врач Джамал Шаабан предостерег от угрожающих здоровью сердца продуктов

Медик предостерег от употребления продуктов, которые несут угрозу здоровью сердца.
Дни24 26 декабря в 01:59
Хоккей

«Ак Барс» обыграл «Локомотив», прервав неудачную серию

Чемпионат 13:47
Армия и оружие

Новый корабль приняли в состав Черноморского флота

Новый корабль приняли в состав Черноморского флота. Он носит название «Ингушетия» и оснащен «Калибрами».
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Федор Емельяненко оказался легче Куинтона Джексона на 11 килограммов

Российский боец ММА Федор Емельяненко и американец Куинтон Джексон прошли официальную церемонию взвешивания.
МИР 24 02:35
Общество

Росстат впервые учёл пенсионную реформу в демографическом прогнозе

Росстат впервые учёл повышение пенсионного возраста в РФ в прогнозе демографической нагрузки до 2035 года.
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Политика

В Крыму назвали наглостью разведывательный полет беспилотника США

Газета.Ru 14:31
Политика

Байден объяснил нежелание давать показания по импичменту Трампу

Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден заявил, что не желает давать показания в рамках импичмента президента США Дональда Трампа, так как у республиканцев нет законных оснований для этого.
RT на русском 17:33
Политика

Эрдоган сел за руль первого турецкого электрокара

Телеканал 360° вчера в 12:55
Политика

Путин подписал закон, возвращающий курилки в аэропорты

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, возвращающий курительные комнаты в здания аэропортов.
РЕН ТВ 10:15
Происшествия

Число жертв теракта в Сомали превысило 90

Погибли более 90 человек, в том числе четыре инженера из Турции.
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