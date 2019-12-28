Политика
РИА НовостиПольский журналист прокомментировал слова Путина о после
Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.
Читать в источнике
Оценить338
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 21:45, Ашберн
Хоккей
Россия разгромила Канаду на молодежном чемпионате мира
Общество
Президент Эстонии заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад.
Политика
Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года
Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Политика
«Газпром» и «Нафтогаз» не смогли согласовать текст договора о транзите
На переговорах о транзите газа Россия и Украина ведут борьбу за каждую запятую, поэтому пока согласованного текста соглашений нет, сообщил 28 декабря в Facebook глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.
Футбол
Видаль подал в суд на «Барселону» за невыплату премиальных
Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль подал иск в суд на каталонский клуб, сообщает Abc.es.
Происшествия
Пассажирский самолет готовится к аварийной посадке в Екатеринбурге
Самолет «Уральских авиалиний», вылетевший из Екатеринбурга в Симферополь, готовится к вынужденной посадке обратно в аэропорту Кольцово, сообщается на портале E1.ru.
Политика
США намерены ослабить позиции России и Турции в Средиземном море
Конгрессмены США заявили о том, что страна намерена ослабить позиции России и Турции в районе Средиземного моря.
Кино
«Холодное сердце 2» обошел оригинал по сборам в домашнем прокате
Мировые сборы «Холодного сердца 2» перевалили за 1 млрд долларов.
Футбол
Роналду рассказал, чем намерен заняться после завершения карьеры
Португальский футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду после завершения карьеры планирует попробовать себя в киноискусстве.
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Шоу-бизнес
Лариса Рубальская опубликовала фото Галины Волчек за неделю до смерти
Поэтесса Лариса Рубальская, которая была близкой подругой Волчек выложила на своей персональной странице в социальной сети Instagram фотоснимок, сделанный ровно за неделю до смерти Галины Волчек – 19 декабря.
Спорт
Устюгов победил в масс-старте на Tour de Ski
Авто
Седан Audi A6 подешевел в России
В России стартовал прием заказов на переднеприводные модификации седана Audi A6 – 40 TFSI и 40 TDI.
Общество
Специалисты рассказали о пользе и вреде красной икры
Специалисты рассказали о полезных свойствах красной икры, а также отметили причины, по которым этим продуктом не следует злоупотреблять.
Происшествия
В Москве обнаружили украденный лимузин Сталина
В Москве обнаружили украденный накануне лимузин ЗИС-115 Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Хоккей
Что говорили в сборной Канады после разгрома от России на МЧМ-2020
Молодёжная сборная России во втором матче на чемпионате мира по хокеею-2020 в Чехии одержала крупнейшую победу над Канадой в истории турнира.
Футбол
Бернли — Манчестер Юнайтед 0:2
«Бернли» на своем поле уступил «Манчестер Юнайтед» в матче 20-го тура чемпионата Англии.
Фигурное катание
Медведева снялась с чемпионата России
Фигуристка Евгения Медведева снялась с чемпионата России, который проходит в Красноярске.
Здоровье
Врач Джамал Шаабан предостерег от угрожающих здоровью сердца продуктов
Медик предостерег от употребления продуктов, которые несут угрозу здоровью сердца.
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Локомотив», прервав неудачную серию
Армия и оружие
Новый корабль приняли в состав Черноморского флота
Новый корабль приняли в состав Черноморского флота. Он носит название «Ингушетия» и оснащен «Калибрами».
Единоборства
Федор Емельяненко оказался легче Куинтона Джексона на 11 килограммов
Российский боец ММА Федор Емельяненко и американец Куинтон Джексон прошли официальную церемонию взвешивания.
Общество
Росстат впервые учёл пенсионную реформу в демографическом прогнозе
Росстат впервые учёл повышение пенсионного возраста в РФ в прогнозе демографической нагрузки до 2035 года.
Политика
Байден объяснил нежелание давать показания по импичменту Трампу
Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден заявил, что не желает давать показания в рамках импичмента президента США Дональда Трампа, так как у республиканцев нет законных оснований для этого.
Политика
Эрдоган сел за руль первого турецкого электрокара
Политика
Путин подписал закон, возвращающий курилки в аэропорты
Российский лидер Владимир Путин подписал закон, возвращающий курительные комнаты в здания аэропортов.
Происшествия
Число жертв теракта в Сомали превысило 90
Погибли более 90 человек, в том числе четыре инженера из Турции.