Политика
РИА НовостиПольский журналист прокомментировал слова Путина о после
Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.
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Футбол
В «Монако» сменился главный тренер
Жардим стал главным тренером «Монако» в 2014 году.
Происшествия
В США пять человек погибли при крушении самолета
Небольшой самолет рухнул в городе Лафайетте, американском штате Луизиана, в результате чего погибли пять человек.
Экономика
Для туляков снизится максимальная переплата по микрозаймам
Как сообщили в Отделении по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО, ранее мегарегулятор последовательно ужесточал регулирование по краткосрочным кредитам.
Хоккей
Хантер: мы загнали себя в яму, инициатива была у России. Им нужна была большая победа
Главный тренер сборной Канады Дэйл Хантер подвёл итоги матча с командой России (0:6) на МЧМ-2020.
Политика
МИД Польши вызвал посла России из-за слов Путина
Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что его вызвали в министерство иностранных дел Польши после высказываний Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии, передает РИА Новости.
Происшествия
В Ростове-на-Дону в ресторане произошла массовая драка
Ранее "МК Ростов-на-Дону" сообщил, что драка произошла в ночь на 28 декабря в ресторане в Северном микрорайоне города.
Игры
Новая модификация для The Witcher 3 делает геймплей более реалистичным
Армия и оружие
Минобороны сообщило о готовящейся против армии информационной атаке
Информационная атака, по словам Цаликова, будет нацелена на дискредитацию работы по укреплению вооруженных сил, на подрыв уверенности российского общества в боеспособности и боеготовности армии.
Армия и оружие
В Иране предостерегли от слежки за совместными учениями с Россией
Любые разведывательные аппараты, которые будут замечены в районе проведения учений Ирана, России и Китая, будут уничтожены, заявил заместитель командующего и глава штаба иранской армии Хабибулла Саяри.
Авто
Составлен рейтинг самых ожидаемых автомобильных новинок 2020 года
Автомобильные специалисты составили рейтинг самых ожидаемых новых автомобилей в следующем году.
Шоу-бизнес
Ростовчанка Костенко рассказала, как сломала руку
Футбол
«Краснодар» объявил о переходе Игнатьева в «Рубин»
«Краснодар» на официальном сайте объявил о переходе нападающего Ивана Игнатьева в казанский «Рубин».
Общество
Канадский телеканал вырезал сцену с Трампом из фильма «Один дома 2»
Общество
«Роскосмос» осуществит около 50 космических пусков в 2020 году
Роскосмос планирует выполнить почти в два раза больше космических пусков в следующем году, чем было осуществлено в 2019 году.
Космос
NASA показало Рождественскую елку в космосе
NASA выложило снимок, сделанный на телескопе "Спитцер", под названием "Рождественская елка". Об этом сообщает сайт организации.
Общество
Путин подписал закон о штрафах за спекуляции при продаже билетов
Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах для перекупщиков билетов на культурные мероприятия за нарушения требований при их реализации, соответствующий документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.
Фигурное катание
Бутырская о снятии Медведевой: Коньки так просто не ломаются
В интервью порталу «Чемпионат» Бутырская заявила, что история с коньком Медведевой видится ей очень загадочной.
Общество
Принца Гарри и Меган Маркл не пустили в ресторан в Канаде
Владельцы ресторана морепродуктов в Канаде не одобрили бронь столика для британского принца Гарри и его супруги герцогини Сассекской Меган Маркл, пишет Mirror.
Шоу-бизнес
Хоккеист Иван Телегин прокомментировал развод с Пелагеей
Хоккеист Иван Телегин откровенно высказался о своем разводе с певицей Пелагеей после появления слухов.
Здоровье
За минувший год врачи автопоезда «Здоровье» приняли 33 тысячи человек
Общество
Физическую активность связали с пониженным риском развития рака
Оказалось, что рекомендованные уровни физической нагрузки, в ходе которых человек расходует в 7-15 раз больше калорий, чем в состоянии покоя, статистически связаны с пониженным риском семи видов онкологических заболеваний.
Футбол
Защитник «Ротора» Иван Хомуха переходит в «Енисей»
В «Ротор» 25-летний защитник попал минувшим летом и успел провести за волгоградский клуб только 16 матчей.
Технологии
Microsoft может ввести подписку на операционную систему Windows 10
Компания Microsoft может ввести дополнительную подписку на Windows 10 для всех потребителей.
Общество
Московские власти объяснили появление сугробов в центре города
Искусственный снег привезли на Тверскую улицу с катков, заявил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.
Общество
Путин подписал закон о повышении МРОТ
Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года в размере 12130 рублей в месяц.
Кино
Союз спасения. Революцию в России готовили не декабристы, а Романовы
Взамен пришло невнятное изображение бунтовщиков, которые едва ли не на зарубежные гранты готовили первую «цветную революцию».
Общество
Суд в Киеве освободил из-под ареста трех бывших бойцов «Беркута»
Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.
Здоровье
В России пропало жизненно важное для больных лейкозом лекарство
В России пропало жизненно важное для больных лейкозом лекарство - зарубежный препарат «Онкаспар».
Космос
Фосфин в атмосферах планет указывает на наличие анаэробной жизни
Биосигнатурными газами, или биомаркерами, называют вещества, чье присутствие в атмосфере указывает на наличие на планете органической жизни или существование такой жизни в прошлом.