Политика

РИА НовостиРИА НовостиПольский журналист прокомментировал слова Путина о после

Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.
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Польский журналист обвинил Россию в желании опозорить Варшаву

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Польский журналист прокомментировал слова Путина о после-свинье

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РИА Новости15:19

Польский журналист объяснил слова Путина о после-свинье

Lenta.ru11:02
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В «Монако» сменился главный тренер

Жардим стал главным тренером «Монако» в 2014 году.
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В США пять человек погибли при крушении самолета

Небольшой самолет рухнул в городе Лафайетте, американском штате Луизиана, в результате чего погибли пять человек.
Газета.Ru 12:46
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Для туляков снизится максимальная переплата по микрозаймам

Как сообщили в Отделении по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО, ранее мегарегулятор последовательно ужесточал регулирование по краткосрочным кредитам.
Журнал Professional вчера в 03:45
Хоккей

Хантер: мы загнали себя в яму, инициатива была у России. Им нужна была большая победа

Главный тренер сборной Канады Дэйл Хантер подвёл итоги матча с командой России (0:6) на МЧМ-2020.
Чемпионат 16:54
Политика

МИД Польши вызвал посла России из-за слов Путина

Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что его вызвали в министерство иностранных дел Польши после высказываний Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии, передает РИА Новости.
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Устюгов победил в масс-старте свободным стилем в гонке «Тур де Ски»

Известия 09:13
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В Ростове-на-Дону в ресторане произошла массовая драка

Ранее "МК Ростов-на-Дону" сообщил, что драка произошла в ночь на 28 декабря в ресторане в Северном микрорайоне города.
РИА Новости 13:39
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Новая модификация для The Witcher 3 делает геймплей более реалистичным

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Армия и оружие

Минобороны сообщило о готовящейся против армии информационной атаке

Информационная атака, по словам Цаликова, будет нацелена на дискредитацию работы по укреплению вооруженных сил, на подрыв уверенности российского общества в боеспособности и боеготовности армии.
Вести.Ru вчера в 18:14
Армия и оружие

В Иране предостерегли от слежки за совместными учениями с Россией

Любые разведывательные аппараты, которые будут замечены в районе проведения учений Ирана, России и Китая, будут уничтожены, заявил заместитель командующего и глава штаба иранской армии Хабибулла Саяри.
РИА Новости 15:56
Авто

Составлен рейтинг самых ожидаемых автомобильных новинок 2020 года

Автомобильные специалисты составили рейтинг самых ожидаемых новых автомобилей в следующем году.
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Ростовчанка Костенко рассказала, как сломала руку

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Футбол

«Краснодар» объявил о переходе Игнатьева в «Рубин»

«Краснодар» на официальном сайте объявил о переходе нападающего Ивана Игнатьева в казанский «Рубин».
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Общество

Канадский телеканал вырезал сцену с Трампом из фильма «Один дома 2»

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Общество

«Роскосмос» осуществит около 50 космических пусков в 2020 году

Роскосмос планирует выполнить почти в два раза больше космических пусков в следующем году, чем было осуществлено в 2019 году.
РИА Новости 12:39
Космос

NASA показало Рождественскую елку в космосе

NASA выложило снимок, сделанный на телескопе "Спитцер", под названием "Рождественская елка". Об этом сообщает сайт организации.
Газета.Ru 11:11
Общество

Путин подписал закон о штрафах за спекуляции при продаже билетов

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах для перекупщиков билетов на культурные мероприятия за нарушения требований при их реализации, соответствующий документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.
РИА Новости 12:49
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Бутырская о снятии Медведевой: Коньки так просто не ломаются

В интервью порталу «Чемпионат» Бутырская заявила, что история с коньком Медведевой видится ей очень загадочной.
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Общество

Принца Гарри и Меган Маркл не пустили в ресторан в Канаде

Владельцы ресторана морепродуктов в Канаде не одобрили бронь столика для британского принца Гарри и его супруги герцогини Сассекской Меган Маркл, пишет Mirror.
Известия 15:43
Шоу-бизнес

Хоккеист Иван Телегин прокомментировал развод с Пелагеей

Хоккеист Иван Телегин откровенно высказался о своем разводе с певицей Пелагеей после появления слухов.
iReactor вчера в 16:46
Здоровье

За минувший год врачи автопоезда «Здоровье» приняли 33 тысячи человек

Московский Комсомолец 25 декабря в 02:49
Общество

Физическую активность связали с пониженным риском развития рака

Оказалось, что рекомендованные уровни физической нагрузки, в ходе которых человек расходует в 7-15 раз больше калорий, чем в состоянии покоя, статистически связаны с пониженным риском семи видов онкологических заболеваний.
ТАСС Наука вчера в 05:19
Футбол

Защитник «Ротора» Иван Хомуха переходит в «Енисей»

В «Ротор» 25-летний защитник попал минувшим летом и успел провести за волгоградский клуб только 16 матчей.
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Технологии

Microsoft может ввести подписку на операционную систему Windows 10

Компания Microsoft может ввести дополнительную подписку на Windows 10 для всех потребителей.
Evo-rus.com вчера в 14:46
Общество

Московские власти объяснили появление сугробов в центре города

Искусственный снег привезли на Тверскую улицу с катков, заявил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.
РИА Новости 08:33
Общество

Путин подписал закон о повышении МРОТ

Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года в размере 12130 рублей в месяц.
ТАСС 09:06
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Союз спасения. Революцию в России готовили не декабристы, а Романовы

Взамен пришло невнятное изображение бунтовщиков, которые едва ли не на зарубежные гранты готовили первую «цветную революцию».
Аргументы и Факты вчера в 16:13
Общество

Суд в Киеве освободил из-под ареста трех бывших бойцов «Беркута»

Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.
РИА Новости 15:17
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В России пропало жизненно важное для больных лейкозом лекарство

В России пропало жизненно важное для больных лейкозом лекарство - зарубежный препарат «Онкаспар».
Вечерний курьер 26 декабря в 14:09
Космос

Фосфин в атмосферах планет указывает на наличие анаэробной жизни

Биосигнатурными газами, или биомаркерами, называют вещества, чье присутствие в атмосфере указывает на наличие на планете органической жизни или существование такой жизни в прошлом.
Полит.ру вчера в 03:30
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