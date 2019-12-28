Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.

Польский журналист прокомментировал слова Путина о после

Экономика Для туляков снизится максимальная переплата по микрозаймам Как сообщили в Отделении по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО, ранее мегарегулятор последовательно ужесточал регулирование по краткосрочным кредитам.

Политика МИД Польши вызвал посла России из-за слов Путина Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что его вызвали в министерство иностранных дел Польши после высказываний Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии, передает РИА Новости.

Армия и оружие Минобороны сообщило о готовящейся против армии информационной атаке Информационная атака, по словам Цаликова, будет нацелена на дискредитацию работы по укреплению вооруженных сил, на подрыв уверенности российского общества в боеспособности и боеготовности армии.

Общество Путин подписал закон о штрафах за спекуляции при продаже билетов Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах для перекупщиков билетов на культурные мероприятия за нарушения требований при их реализации, соответствующий документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

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Общество Суд в Киеве освободил из-под ареста трех бывших бойцов «Беркута» Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.