Политика
РИА НовостиПольский журналист прокомментировал слова Путина о после
Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.
Читать в источнике
Оценить193
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 18:44, Ашберн
Шоу-бизнес
Поклонники подозревают, что Анна Курникова снова беременна
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП в Крыму
Микроавтобус врезался в ехавшую перед ним автоцистерну. Пострадали семь пассажиров и водитель микроавтобуса. Они направлены в медучреждение.
Здоровье
В Госдуме оценили опыт регионов по борьбе с никотиновыми смесями
В Госдуме приветствовали опыт регионов России в борьбе с никотинсодержащими смесями, передает корреспондент ИА REGNUM 26 декабря.
Происшествия
В США зафиксировали рекордное количество массовых убийств в 2019 году
В 2019 году в США было совершено 41 массовое убийство, 33 из них были массовыми расстрелами.
Политика
Глава «Нафтогаза» сообщил, что тексты соглашений по транзиту газа пока не согласованы
Российская и украинская стороны на переговорах в Вене к вечеру субботы не смогли согласовать тексты соглашений в рамках исполнения договоренностей по транзиту газа.
Происшествия
Тело закованной в наручники девушки обнаружено в московском отеле
Труп 27-летней девушки обнаружен в одном из отелей в центре Москвы.
Политика
Земан допустил отмену визита в Москву на День Победы
Президент Чехии Милош Земан допустил отказ от приглашения приехать в Москву на День Победы 9 мая 2020 года из-за возмущения России по поводу решения Праги объявить 21 августа - дату ввода войск ОВД в Чехословакию - днем памяти жертв оккупации.
Футбол
Форвард «Ростова» Шомуродов женился
Нападающий «Ростова» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов женился, сообщает пресс-служба ростовской команды.
Космос
Российских космонавтов отправят на Луну в шапочках от радиации
Российские разработчики придумали, как обезопасить космонавтов во время миссии на Луне. Для них создадут специальные колпаки.
Общество
Президент Эстонии заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад.
Общество
Суд в Киеве освободил из-под ареста трех бывших бойцов «Беркута»
Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.
Армия и оружие
Иран пригрозил сбивать шпионские аппараты в районе учений с Россией
Совместные учения ВМС Ирана, КНР и РФ под названием «Пояс морской безопасности» стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе.
Общество
Московские власти объяснили происхождение снега на Тверской
Искусственный снег появился сегодня на Тверской и в парке "Зарядье", сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
Футбол
Видаль подал в суд на «Барселону» за невыплату премиальных
Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль подал иск в суд на каталонский клуб, сообщает Abc.es.
Шоу-бизнес
В Сети обнаружили оптическую иллюзию на фото с Полиной Гагариной
В Сети обратили внимание на оптическую иллюзию на одной из фотографий, выложенных певицей Полиной Гагариной в инстаграме.
Политика
Путин подписал закон о ввозе в Россию незарегистрированных лекарств
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий ввоз в Россию незарегистрированных медикаментов, которые содержат наркотические или психотропные вещества, для оказания медицинской помощи определённым пациентам.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова станцевала твист вместе со своим заместителем на корпоративе ведомственного департамента информации и печати.
Энергетика
Нефть приближается к $68 за баррель
Нефть Brent находится вблизи новых максимумов и вплотную приблизилась к $68 за баррель в ходе торговой сессии 26 декабря.
Технологии
В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.
Происшествия
В Воркуте мужчина застрял в форточке и умер
Житель Воркуты застрял в форточке квартиры на первом этаже, пытаясь выбраться на улицу, сообщило издание "КомиОнлайн".
Общество
В России введено уголовное наказание за незаконный оборот янтаря
Космос
На МКС отправят инкубатор с каннабисом
Агрономы отправят в космос растительные культуры конопли, легальный штамм каннабиса с низким содержанием соединения ТГК.
Биатлон
Елисеев и Юрлова-Перхт стали десятыми на «Рождественской гонке»
Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Екатерина Юрлова-Перхт заняли десятое место в масс-старте в рамках "Рождественской гонки"-2019, которая проходит в немецком Гельзенкирхене.
Происшествия
В Екатеринбурге пассажирский самолёт готовится к экстренной посадке
В Екатеринбурге к экстренной посадке готовится самолёт, вылетевший в Симферополь.
Кино
На троечку. Пермские фанаты книг о ведьмаке раскритиковали сериал от Netflix
Одним из фанатов серии книг о Геральте из Ривии является Михаил Боталов.
Армия и оружие
Минобороны РФ заявило о готовящейся информационной атаке против армии
Зарубежные государства в скором времени могут осуществить масштабную информационную кампанию с целью дискредитации руководителей ВС РФ.
Авто
В Турции создан собственный автомобиль
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган представил журналистам первый национальный автомобиль.
Общество
Маск ответил пользователям Twitter фотографией Сталина
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ответил своим подписчикам в Twitter фотографией советского вождя Иосифа Сталина.
Шоу-бизнес
Певица Нюша показала трогательное видео с годовалой дочерью
Популярная певица Нюша разместила на своей странице в Instagram свежий видеоролик, на котором продемонстрировала свою годовалую дочь.