Политика

РИА НовостиРИА НовостиПольский журналист прокомментировал слова Путина о после

Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.
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Польский журналист объяснил слова Путина о после-свинье

Lenta.ru11:02
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В Госдуме приветствовали опыт регионов России в борьбе с никотинсодержащими смесями, передает корреспондент ИА REGNUM 26 декабря.
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В США зафиксировали рекордное количество массовых убийств в 2019 году

В 2019 году в США было совершено 41 массовое убийство, 33 из них были массовыми расстрелами.
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Труп 27-летней девушки обнаружен в одном из отелей в центре Москвы.
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Земан допустил отмену визита в Москву на День Победы

Президент Чехии Милош Земан допустил отказ от приглашения приехать в Москву на День Победы 9 мая 2020 года из-за возмущения России по поводу решения Праги объявить 21 августа - дату ввода войск ОВД в Чехословакию - днем памяти жертв оккупации.
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Нападающий «Ростова» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов женился, сообщает пресс-служба ростовской команды.
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Российские разработчики придумали, как обезопасить космонавтов во время миссии на Луне. Для них создадут специальные колпаки.
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Президент Эстонии заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад.
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Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.
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Иран пригрозил сбивать шпионские аппараты в районе учений с Россией

Совместные учения ВМС Ирана, КНР и РФ под названием «Пояс морской безопасности» стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе.
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Московские власти объяснили происхождение снега на Тверской

Искусственный снег появился сегодня на Тверской и в парке "Зарядье", сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
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Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль подал иск в суд на каталонский клуб, сообщает Abc.es.
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В Сети обнаружили оптическую иллюзию на фото с Полиной Гагариной

В Сети обратили внимание на оптическую иллюзию на одной из фотографий, выложенных певицей Полиной Гагариной в инстаграме.
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Путин подписал закон о ввозе в Россию незарегистрированных лекарств

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий ввоз в Россию незарегистрированных медикаментов, которые содержат наркотические или психотропные вещества, для оказания медицинской помощи определённым пациентам.
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Захарова станцевала твист на корпоративе МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова станцевала твист вместе со своим заместителем на корпоративе ведомственного департамента информации и печати.
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Нефть приближается к $68 за баррель

Нефть Brent находится вблизи новых максимумов и вплотную приблизилась к $68 за баррель в ходе торговой сессии 26 декабря.
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Российские хоккеисты отказались жать руку капитану канадцев

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В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений

О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.
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В Воркуте мужчина застрял в форточке и умер

Житель Воркуты застрял в форточке квартиры на первом этаже, пытаясь выбраться на улицу, сообщило издание "КомиОнлайн".
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В России введено уголовное наказание за незаконный оборот янтаря

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На МКС отправят инкубатор с каннабисом

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Елисеев и Юрлова-Перхт стали десятыми на «Рождественской гонке»

Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Екатерина Юрлова-Перхт заняли десятое место в масс-старте в рамках "Рождественской гонки"-2019, которая проходит в немецком Гельзенкирхене.
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В Екатеринбурге пассажирский самолёт готовится к экстренной посадке

В Екатеринбурге к экстренной посадке готовится самолёт, вылетевший в Симферополь.
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На троечку. Пермские фанаты книг о ведьмаке раскритиковали сериал от Netflix

Одним из фанатов серии книг о Геральте из Ривии является Михаил Боталов.
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Минобороны РФ заявило о готовящейся информационной атаке против армии

Зарубежные государства в скором времени могут осуществить масштабную информационную кампанию с целью дискредитации руководителей ВС РФ.
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Маск ответил пользователям Twitter фотографией Сталина

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ответил своим подписчикам в Twitter фотографией советского вождя Иосифа Сталина.
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