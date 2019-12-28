Политика
РИА НовостиПольский журналист прокомментировал слова Путина о после
Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.
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Финансы
Нацбанк Украины купил валюту на рекордную сумму
Нацбанк Украины за текущую неделю выкупил иностранную валюту на общую сумму в 1,5 млрд. долларов. Это является рекордным показателем.
Происшествия
Число жертв теракта в Сомали превысило 90
Погибли более 90 человек, в том числе четыре инженера из Турции.
Футбол
Пеллегрини уволен с поста главного тренера «Вест Хэма»
Политика
Зеленский внес на замену законопроект о децентрализации власти
Президент Украины Владимир Зеленский внес на замену в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в конституцию Украины касательно децентрализации власти, сообщается на сайте украинского парламента.
Хоккей
Россия разгромила Канаду на молодежном чемпионате мира
Политика
Познер охарактеризовал окружение Путина
Президент России Владимир Путин окружил себя людьми, которые не могут заявить о его неправоте, считает журналист и телеведущий Владимир Познер.
Политика
«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений о транзите газа
Согласно документу, продолжению транзита поспособствует заключение между "Газпромом" и "Оператором ГТС Украины" межоператорского соглашения, а между российской компанией и "Нафтогазом" – договора, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.
Происшествия
Тело закованной в наручники девушки обнаружено в московском отеле
Труп 27-летней девушки обнаружен в одном из отелей в центре Москвы.
Хоккей
Овечкин отказался от участия в матче всех звезд
После матча с «Коламбусом» российская звезда НХЛ Александр Овечкин заявил, что в 2020 году он не примет участие в традиционной встрече лучших игроков лиги, несмотря на то, что болельщики выбрали его капитаном команды.
Армия и оружие
Начались госиспытания тяжелого военно-транспортного вертолета Ми-26Т2В
Генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский сообщил о начале государственных испытаний тяжелого военно-транспортного вертолета Ми-26Т2В.
Шоу-бизнес
Пётр Чернышёв вывел на лёд годовалую дочь от Анастасии Заворотнюк
Ранее в Интернете появилась информация, что фигуристу и хореографу Петру Чернышёву, по предварительной информации, заморозили счета в одном из банков России.
Армия и оружие
Скорость российских гиперзвуковых ракет вырастет до десяти махов
Максимальную скорость российских гиперзвуковых ракет "Кинжал" и "Циркон" планируется увеличить до более чем десяти махов (скоростей звука).
Общество
Эксперты рассказали о пользе и вреде красной икры
Специалисты рассказали телеканалу НТВ о полезных свойствах красной икры, а также назвали причину, почему россиянам не стоит ей злоупотреблять.
Общество
В столичный парк «Зарядье» завезли снег
Как уже сообщалось накануне, завезенный в "Зарядье" снег — искусственный.
Общество
Из-за циклона на Фиджи погиб один человек
Из-за циклона было эвакуировано две с половиной тысячи человек.
Политика
Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане должны быть проинформированы о положенных им льготах.
Происшествия
В Киеве под Лукьяновским СИЗО собираются протестующие
Под стенами Лукьяновского СИЗО в Киеве собираются протестующие, которые выступают против включения в список обмена удерживаемых лиц, бойцов подразделения «Беркут» находившихся на «майдане» в 2014 году.
Наука
От болезни Альцгеймера нас спасут стробоскоп и звук?
Предыдущее исследование показало, что мигающий 40 раз в секунду свет лечил мышиную версию болезни Альцгеймера.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Общество
Маск ответил пользователям Twitter фотографией Сталина
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ответил своим подписчикам в Twitter фотографией советского вождя Иосифа Сталина.
Общество
Канадский телеканал вырезал сцену с Трампом из фильма «Один дома 2»
Общество
Путин подписал закон о штрафах за спекуляции при продаже билетов
Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах для перекупщиков билетов на культурные мероприятия за нарушения требований при их реализации, соответствующий документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в нападении с ножом на пенсионера
Полицейские задержали подозреваемого в ранении ножом пенсионера на станции московского метро "Шаболовская".
Общество
В России введено уголовное наказание за незаконный оборот янтаря
Общество
В канадском ресторане отказались принимать принца Гарри и Меган Маркл
Хозяин канадского ресторана Deep Cove Chalet Пьер Коффель отказался принимать в заведении принца Гарри и Меган Маркл, сообщает ФАН со ссылкой на Vancouver Sun.
Общество
Президент Эстонии заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад.
Технологии
«Газпром нефть» провела на Сахалине первую в России сейсморазведку с помощью станций «КРАБ»
Гаджеты
Гибкие смартфоны Huawei начали ломаться, как Galaxy Fold
Кино
Второй сезон «Мандалорца» стартует осенью 2020 года
Шоураннер сериала «Мандалорец» Джон Фавро рассказал, что второй сезон будет представлен уже осенью 2020 года.
Шоу-бизнес
Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей
Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.