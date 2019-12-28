Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.

Польский журналист прокомментировал слова Путина о после

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