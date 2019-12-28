Политика

РИА НовостиРИА НовостиПольский журналист прокомментировал слова Путина о после

Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.
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«Опозорить»: В Польше по-своему объяснили слова Путина о после-«свинье»

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Польский журналист объяснил слова Путина о после-свинье

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Зеленский внес на замену законопроект о децентрализации власти

Президент Украины Владимир Зеленский внес на замену в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в конституцию Украины касательно децентрализации власти, сообщается на сайте украинского парламента.
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После матча с «Коламбусом» российская звезда НХЛ Александр Овечкин заявил, что в 2020 году он не примет участие в традиционной встрече лучших игроков лиги, несмотря на то, что болельщики выбрали его капитаном команды.
ГЛАС.RU 01:55
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Начались госиспытания тяжелого военно-транспортного вертолета Ми-26Т2В

Генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский сообщил о начале государственных испытаний тяжелого военно-транспортного вертолета Ми-26Т2В.
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Ранее в Интернете появилась информация, что фигуристу и хореографу Петру Чернышёву, по предварительной информации, заморозили счета в одном из банков России.
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Армия и оружие

Скорость российских гиперзвуковых ракет вырастет до десяти махов

Максимальную скорость российских гиперзвуковых ракет "Кинжал" и "Циркон" планируется увеличить до более чем десяти махов (скоростей звука).
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Эксперты рассказали о пользе и вреде красной икры

Специалисты рассказали телеканалу НТВ о полезных свойствах красной икры, а также назвали причину, почему россиянам не стоит ей злоупотреблять.
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Как уже сообщалось накануне, завезенный в "Зарядье" снег — искусственный.
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Из-за циклона было эвакуировано две с половиной тысячи человек.
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Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах

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Под стенами Лукьяновского СИЗО в Киеве собираются протестующие, которые выступают против включения в список обмена удерживаемых лиц, бойцов подразделения «Беркут» находившихся на «майдане» в 2014 году.
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От болезни Альцгеймера нас спасут стробоскоп и звук?

Предыдущее исследование показало, что мигающий 40 раз в секунду свет лечил мышиную версию болезни Альцгеймера.
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Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
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Маск ответил пользователям Twitter фотографией Сталина

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ответил своим подписчикам в Twitter фотографией советского вождя Иосифа Сталина.
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Канадский телеканал вырезал сцену с Трампом из фильма «Один дома 2»

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Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах для перекупщиков билетов на культурные мероприятия за нарушения требований при их реализации, соответствующий документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.
РИА Новости 12:49
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В Москве задержали подозреваемого в нападении с ножом на пенсионера

Полицейские задержали подозреваемого в ранении ножом пенсионера на станции московского метро "Шаболовская".
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В России введено уголовное наказание за незаконный оборот янтаря

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В канадском ресторане отказались принимать принца Гарри и Меган Маркл

Хозяин канадского ресторана Deep Cove Chalet Пьер Коффель отказался принимать в заведении принца Гарри и Меган Маркл, сообщает ФАН со ссылкой на Vancouver Sun.
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Президент Эстонии заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад.
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«Газпром нефть» провела на Сахалине первую в России сейсморазведку с помощью станций «КРАБ»

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Второй сезон «Мандалорца» стартует осенью 2020 года

Шоураннер сериала «Мандалорец» Джон Фавро рассказал, что второй сезон будет представлен уже осенью 2020 года.
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Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.
Газета.Ru вчера в 14:45
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