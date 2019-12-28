Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.

Польский журналист прокомментировал слова Путина о после

Общество В ДФО «Аэрофлот» приостановил продажу авиабилетов для льготников "Аэрофлот приостанавливает с 28 декабря бронирование мест на рейсах с Дальнего Востока в Центральную часть России и перелеты внутри Дальневосточного округа в связи с освоением в полном объеме лимита государственных субсидий на перевозки по данным направлениям", - говорится в сообщении.

Экономика Суд арестовал имущество сибирского ритейлера «Холидей» на 17,4 млрд 25 декабря Арбитражный суд Новосибирской области арестовал имущество и счета ООО «НСК Холди», которое несет субсидиарную ответственность с ООО «Компания Холидей», некогда владевшей крупнейшей торговой сетью Сибири, на 17,425 млрд рублей.

Общество Суд в Киеве освободил из-под ареста трех бывших бойцов «Беркута» Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.

Экономика Bloomberg сообщил о рекордных сокращениях в банках с 2015 года Более 50 крупных банков по всему миру за этот год объявили о сокращении 77,8 тыс. рабочих мест — это рекордные сокращения с 2015 года, когда сообщалось об увольнении 91,5 тыс. сотрудников.

Общество Путин подписал закон о повышении МРОТ Президент Владимир Путин подписал ряд важных законов, передаёт ОТР. Один из них о повышении минимального размера оплаты труда.

Хоккей Капитан сборной Канады по хоккею извинился перед командой России Капитан молодёжной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон извинился перед соперниками из России и болельщиками за то, что не снял шлем во время исполнения гимна РФ.

Политика Познер охарактеризовал окружение Путина Президент России Владимир Путин окружил себя людьми, которые не могут заявить о его неправоте, считает журналист и телеведущий Владимир Познер.