Политика
РИА НовостиПольский журналист прокомментировал слова Путина о после
Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.
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Футбол
В «Монако» сменился главный тренер
Жардим стал главным тренером «Монако» в 2014 году.
Политика
На Украине объяснили опасность «Северного потока-2» для страны
Экс-депутат считает, что, несмотря на то что строительство «Северного потока-2» может отложиться из-за введенных США санкций, после запуска газопровода Украину ждут сильные финансовые потери.
Общество
В ДФО «Аэрофлот» приостановил продажу авиабилетов для льготников
"Аэрофлот приостанавливает с 28 декабря бронирование мест на рейсах с Дальнего Востока в Центральную часть России и перелеты внутри Дальневосточного округа в связи с освоением в полном объеме лимита государственных субсидий на перевозки по данным направлениям", - говорится в сообщении.
Экономика
Зеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда
Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал выплату "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
Происшествия
Число жертв теракта в Сомали превысило 90
Погибли более 90 человек, в том числе четыре инженера из Турции.
Экономика
Суд арестовал имущество сибирского ритейлера «Холидей» на 17,4 млрд
25 декабря Арбитражный суд Новосибирской области арестовал имущество и счета ООО «НСК Холди», которое несет субсидиарную ответственность с ООО «Компания Холидей», некогда владевшей крупнейшей торговой сетью Сибири, на 17,425 млрд рублей.
Музыка
Пермяк Ив Набиев прошел в финал музыкального шоу «Голос»
Космос
Астрофизики: спутники Илона Маска затмят звезды на небе
Астрофизики из Имперского колледжа Лондона бьют тревогу: из-за развития спутникового Интернета компании SpaceX на небе не будет видно звезд.
Здоровье
Специалисты рассказали о пользе и вреде красной икры
Специалисты рассказали о полезных свойствах красной икры, а также отметили причины, по которым этим продуктом не следует злоупотреблять.
Политика
Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане должны быть проинформированы о положенных им льготах.
Общество
Суд в Киеве освободил из-под ареста трех бывших бойцов «Беркута»
Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.
Спорт
Устюгов победил в масс-старте на Tour de Ski
Происшествия
Тело закованной в наручники девушки обнаружено в московском отеле
Труп 27-летней девушки обнаружен в одном из отелей в центре Москвы.
Экономика
Bloomberg сообщил о рекордных сокращениях в банках с 2015 года
Более 50 крупных банков по всему миру за этот год объявили о сокращении 77,8 тыс. рабочих мест — это рекордные сокращения с 2015 года, когда сообщалось об увольнении 91,5 тыс. сотрудников.
Общество
Путин подписал закон о повышении МРОТ
Президент Владимир Путин подписал ряд важных законов, передаёт ОТР. Один из них о повышении минимального размера оплаты труда.
Армия и оружие
В Балтийске тральщик «Владимир Емельянов» приняли в состав ВМФ России
Новый тральщик «Владимир Емельянов» проекта 12700 был принят в состав российского Военно-морского флота 28 декабря, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
Хоккей
Капитан сборной Канады по хоккею извинился перед командой России
Капитан молодёжной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон извинился перед соперниками из России и болельщиками за то, что не снял шлем во время исполнения гимна РФ.
Политика
Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года
Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Политика
Познер охарактеризовал окружение Путина
Президент России Владимир Путин окружил себя людьми, которые не могут заявить о его неправоте, считает журналист и телеведущий Владимир Познер.
Политика
Минфин США рассекретит причины санкций против Дерипаски
Минфин США рассекретил информацию о причинах санкций против российского миллиардера Олега Дерипаски.
Культура
Лазарев и Лобода рассказали о своем конфликте
Сергей Лазарев и Светлана Лобода прокомментировали сообщения о своей ссоре, произошедшей летом на премии «Муз ТВ».
Происшествия
Двух экс-спецназовцев обвинили в убийствах в Москве
В отношении троих возбуждены уголовные дела по статье "убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление".
Футбол
Златан Ибрагимович перешёл в «Милан»
Армия и оружие
Иран пригрозил сбивать шпионские аппараты в районе учений с Россией
Совместные учения ВМС Ирана, КНР и РФ под названием «Пояс морской безопасности» стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе.
Шоу-бизнес
Барановскую с детьми отказались пустить в самолет
Биатлон
Елисеев и Юрлова-Перхт стали десятыми на «Рождественской гонке»
Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Екатерина Юрлова-Перхт заняли десятое место в масс-старте в рамках "Рождественской гонки"-2019, которая проходит в немецком Гельзенкирхене.
Единоборства
Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов проведут бой в Москве
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко проведет бой с Магомедом Исмаиловым.