Общество

Lenta.ruLenta.ruПольских топ-менеджеров задержали за контракты с «Газпромом»

Троих бывших членов правления польской компании EuRoPol GAZ задержали по обвинению в невыгодных контрактах на поставку российского газа. Ущерб от их действий оценивается в 217 миллионов долларов, им грозит до десяти лет лишения свободы, сообщается на сайте Генпрокуратуры Польши.
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с чего всё началось
Трех бывших членов правления компании EuRoPol GAZ задержали в Польше по обвинению в заключении невыгодных контрактов с Россией на доставку газа, говорится в сообщении
 Генеральной прокуратуры страны.
Коммерсантъ05:30

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В Польше задержали трех бывших топ-менеджеров «дочки» «Газпрома» и PGNiG

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ТАСС06:38

Экс-члены правления EuRoPol GAZ задержаны за заключение «невыгодных контрактов» с Россией

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