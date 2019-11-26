с чего всё началось

Троих бывших членов правления польской компании EuRoPol GAZ задержали по обвинению в невыгодных контрактах на поставку российского газа. Ущерб от их действий оценивается в 217 миллионов долларов, им грозит до десяти лет лишения свободы, сообщается на сайте Генпрокуратуры Польши.

Польских топ-менеджеров задержали за контракты с «Газпромом»

Происшествия В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Политика Путин обсудил с Зеленским по телефону газовые вопросы В ходе беседы лидеры двух стран обсудили передачу украинских кораблей, ранее задержанных Россией в Керченском проливе, а также вопросы, связанные с урегулированием газового конфликта между государствами.

Происшествия В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.

Общество «Левада-центр»: 53% молодых россиян хотят уехать из страны «Левада-центр» представил данные опроса россиян об их эмиграционных настроениях: 53% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы уехать из России.

Политика Зеленский пообещал «ценный подарок» за поимку контрабандиста Президент Украины Владимир Зеленский попросил помощи украинцев в поиске и задержании "крестного отца контрабанды" Вадима Альперина и пообещал за это ценный подарок.

Авто Honda представила обновленную версию городского седана City Корпорация Honda продемонстрировала обновленный седан City. Продажи автомобиля должны стартовать 24 декабря нынешнего года в Таиланде.

Армия и оружие Польша решила возобновить эксплуатацию МиГ-29 "Командующий после анализа введенных в действие рекомендаций принял решение о возобновлении эксплуатации самолетов МиГ-29", - говорится в размещенном в Twitter сообщении командования.

Общество Нацбанк Украины в середине 2020 года завершит обновление банкнотно-монетного ряда Национальный банк Украины в середине 2020 года завершит обновление банкнотно-монетного ряда национальной валюты гривны, который будет более защищен от подделок, заявил во вторник директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.

Экономика Зарплаты россиян не позволят накопить на пенсию Российские экономисты пришли к выводу, что граждане, получающие менее ста тысяч рублей в год вряд ли могут рассчитывать на получение пенсии после выхода на заслуженный отдых.

Общество Британия начинает тестирование карт «Мир» Реализация проекта по приёму европейскими странами карт российской платёжной системы «Мир» начнётся с Великобритании, сообщили 26 ноября в фонде «Росконгресс».