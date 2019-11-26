Общество
Lenta.ruПольских топ-менеджеров задержали за контракты с «Газпромом»
Троих бывших членов правления польской компании EuRoPol GAZ задержали по обвинению в невыгодных контрактах на поставку российского газа. Ущерб от их действий оценивается в 217 миллионов долларов, им грозит до десяти лет лишения свободы, сообщается на сайте Генпрокуратуры Польши.
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с чего всё началось
Трех бывших членов правления компании EuRoPol GAZ задержали в Польше по обвинению в заключении невыгодных контрактов с Россией на доставку газа, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры страны.Коммерсантъ05:30
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