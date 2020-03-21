Политика
Российская газетаПольское СМИ назвало новую российскую РЛС «колпаком для Европы»
Загоризонтная радиолокационная станция (РЛС) "Контейнер", которую планируется возвести в Калининградской области, позволит России наблюдать за всей Европой. Об этом написало польское издание Onet.
Читать в источнике
Оценить122
с чего всё началось
Россия в ближайшее время поставит на боевое дежурство в Калининградской области РЛС нового поколения «Воронеж», способную контролировать воздушное прорстранство в радиусе до 3 тысяч километров, в том числе и пуски ракет с территории Европы, сообщает польское издание Onet.ИноСМИвчера в 08:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 02:50, Ашберн
Здоровье
Раскрыто состояние пациентов с коронавирусом в российской больнице
Политика
В Италии призвали снять санкции с России на фоне пандемии COVID-19
Накануне в Германии призвали отменить санкции против России на фоне эпидемии коронавируса.
Происшествия
В Серпухове нашли брошенного двухлетнего ребенка с запиской
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала интимное видео с Богомоловым
Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram интимное видео с участием своего супруга Константина Богомолова.
Происшествия
Россиянин убил жену и ее родителей на глазах у детей
Житель Москвы, вооружившись ножом, напал на свою жену и ее родителей на глазах у детей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Общество
Росавиация выработала механизм вывоза россиян из стран с коронавирусом
Росавиация и российские авиакомпании выработали механизм эвакуации россиян, застрявших за рубежом из-за вспышки нового коронавируса, передает РИА Новости.
Происшествия
Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта
Происшествия
В Екатеринбурге вынесен приговор водителю, сбившему людей на тротуаре
Политика
Лукашенко: российские ритейлеры просили у Белоруссии продукты питания
Футбол
Пеле назвал Роналду лучшим футболистом современности
Шоу-бизнес
Андрей Разин заявил, что Кудрявцева ползала перед ним на коленях
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение убившему аспирантку историку
Заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь утвердил обвинение Олегу Соколову, бывшему доценту Санкт-Петербургского университета, убившего аспирантку.
Общество
На Украине число зараженных коронавирусом достигло 41 человека
Число зараженных коронавирусом на Украине возросло с 39 до 41, заявила в пятницу пресс-служба минздрава страны.
Авто
АвтоВАЗ тестирует сборку новой Chevrolet Niva
Российский автопроизводитель готовит к сборке свой обновлённый внедорожник Chevrolet Niva.
Происшествия
Четверо членов одной семьи умерли от коронавируса за одну неделю
Наука
Лошади смогут спасти вечную мерзлоту собственными копытами
Ученые объяснили, что из-за копыт этих животных появляется новый снежный пласт. Именно это поможет сохранить вечную мерзлоту.
Экономика
В Думе предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий
Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности на фоне снижения курса рубля.
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Общество
Агентство ТАСС приостановило выход серии интервью с Владимиром Путиным
Как говорится на сайте ТАСС, главная цель сериала «20 вопросов Владимиру Путину» - оценить вместе с ним перемены за два десятилетия, а не события текущего момента.
Наука
Миссия Кластер зафиксировала обилие железа вокруг Земли
Спутник JAXA / NASA Geotail, который провел более 25 лет, наблюдая за магнитной средой Земли, обнаружил одноионизированное железо в геопространстве в 2017 году.
Общество
На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову
Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
Общество
В России зарегистрировали 54 новых случая заболевания коронавирусом
В пятницу, 20 марта, стало известно, что в России зарегистрировали 54 новых случая заболевания коронавирусом.
Технологии
Ученые России изобрели дистанционный термометр для смартфона
В России ученые научились с помощью смартфона измерять температуру тела на расстоянии до 50 метров.
Здоровье
Назван снижающий риск заражения вирусами продукт
Гинзбург подчеркнул, что капуста не станет панацеей от COVID-19, но снизит риски заражения вирусами.
Политика
В России отказались переносить весенний призыв из-за коронавируса
Ранее в Кремле заявили, что изучат целесообразность переноса весеннего призыва из-за распространения эпидемии коронавируса.
Общество
Bloomberg рассказал о жесткой позиции России в нефтяной войне
Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.
Технологии
Microsoft показала дизайн обновленной Windows 10
Компания Microsoft выпустила ролик, на котором показала дизайн обновленной операционной системы Windows 10.
Армия и оружие
ВСУ разместили «Грады» у линии соприкосновения в Донбассе
Неподалеку от населенного пункта Врубовка были замечены три реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», а также 12 боевых машин пехоты.
Наука