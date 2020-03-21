с чего всё началось

Загоризонтная радиолокационная станция (РЛС) "Контейнер", которую планируется возвести в Калининградской области, позволит России наблюдать за всей Европой. Об этом написало польское издание Onet.

Шоу-бизнес Собчак опубликовала интимное видео с Богомоловым Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram интимное видео с участием своего супруга Константина Богомолова.

Происшествия Генпрокуратура утвердила обвинение убившему аспирантку историку Заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь утвердил обвинение Олегу Соколову, бывшему доценту Санкт-Петербургского университета, убившего аспирантку.

Экономика В Думе предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности на фоне снижения курса рубля.

Общество Агентство ТАСС приостановило выход серии интервью с Владимиром Путиным Как говорится на сайте ТАСС, главная цель сериала «20 вопросов Владимиру Путину» - оценить вместе с ним перемены за два десятилетия, а не события текущего момента.

Наука Миссия Кластер зафиксировала обилие железа вокруг Земли Спутник JAXA / NASA Geotail, который провел более 25 лет, наблюдая за магнитной средой Земли, обнаружил одноионизированное железо в геопространстве в 2017 году.

Общество На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.