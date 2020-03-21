Политика

Российская газетаРоссийская газетаПольское СМИ назвало новую российскую РЛС «колпаком для Европы»

Загоризонтная радиолокационная станция (РЛС) "Контейнер", которую планируется возвести в Калининградской области, позволит России наблюдать за всей Европой. Об этом написало польское издание Onet.
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с чего всё началось
Россия в ближайшее время поставит на боевое дежурство в Калининградской области РЛС нового поколения «Воронеж», способную контролировать воздушное прорстранство в радиусе до 3 тысяч километров, в том числе и пуски ракет с территории Европы, сообщает польское издание Onet
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