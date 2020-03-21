с чего всё началось

Загоризонтная радиолокационная станция (РЛС) "Контейнер", которую планируется возвести в Калининградской области, позволит России наблюдать за всей Европой. Об этом написало польское издание Onet.

Политика В США призвали не делать из России изгоя В США призвали не делать из России государство-изгоя, так как это может привести к укреплению ее связей с Китаем.

Финансы Россияне стали чаще обращаться за потребкредитами, отмечают банки Рост заявок на потребкредиты на 14% зафиксировали в Россельхозбанке, при этом 16-17 марта количество среднедневных заявок составило 6,6 тысячи против 5,8 тысячи в первые две недели марта.

Энергетика Цену на нефть назвали катастрофой для России и победой США Совладелец «Лукойла» признал, что ценовая война серьезно ударит по сланцу и отбросит назад на шесть-семь лет отрасль сланцевой нефти в США, но в России при дешевой нефти (ниже 35 долларов за баррель) с 2022-2023 годов добыча нефти сократится.

Экономика Экономисты признали начало рецессии в мировой экономике На сегодняшний день рецессия очевидна в экономиках США, на которую приходится 15,1 % мирового ВВП, еврозоны (11 %) и Японии (4 %).

Здоровье Описаны пищеварительные симптомы коронавируса В течение десяти дней ученые анализировали симптомы более 200 пациентов с выявленной инфекцией и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или полное отсутствие аппетита.

Здоровье Онищенко объяснил лидерство Италии по числу погибших от коронавируса Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Государственной Думы, проинформировал СМИ и россиян, каким образом Китаю удалось справиться со вспышкой опасного вируса и почему Италия уже обогнала Китай по количество погибших в результате заражения.

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.

Экономика В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности, пишет "Российская газета".

Политика В регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации Правительство Украины на экстренном заседании приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в ряде регионов страны для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Кино Самым популярным в мире стал фильм с предсказанием о коронавирусе Популярная в прошлом лента «Заражение» за последние несколько недель стал самой просматриваемой в интернете картиной из-за увиденного в нем зрителями предсказания об опасном вирусе.

Общество Греф обратился с посланием к сотрудникам Сбербанка из-за коронавируса Глава Сбербанка Герман Греф из-за коронавируса обратился к сотрудникам Сбербанка, заверив их в своем оптимистичном настрое и прибыльности банка, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Политика В Польше захотели присоединить Калининградскую область В Польше читатели газеты Wyborcza захотели присоединить к своей республике Калининградскую область России, воспользовавшись закрытием границ из-за коронавируса.

Экономика Туроператор «Индиго-Тур» прекратил деятельность из-за коронавируса Туроператор "Индиго-Тур" сообщил о прекращении деятельности, поскольку не может исполнять своих обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих азиатских направлений.