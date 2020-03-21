с чего всё началось

Загоризонтная радиолокационная станция (РЛС) "Контейнер", которую планируется возвести в Калининградской области, позволит России наблюдать за всей Европой. Об этом написало польское издание Onet.

Происшествия В общежитии Московского университета пищевых производств возник пожар Пожар возник в четырехэтажном общежитии на севере Москвы, информация о пострадавших и площади пожара уточняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

Общество На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.

Экономика ЦБ объявил новые меры поддержки населения, бизнеса и банков В условиях развития коронавируса и резкого снижения цен на нефть ЦБ утвердил комплексные меры поддержки граждан, экономики и финансового сектора, сообщил регулятор.

Экономика В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности.

Технологии Глава Valve высказался по поводу конкуренции Steam и Epic Game Store Вашингтон, 20 марта 2020, 23:26 — REGNUM Генеральный директор компании Valve Гейб Ньюэлл во время интервью журналистам заявил, что все лишь выиграют от конкуренции сервисов Steam и Epic Games Store.

Армия и оружие В Идлибе погибли двое турецких военных Двое военных из Турции погибли в сирийском Идлибе во время инженерной разведки трассы М4, сообщил Центр по примирению враждующих сторон и подтвердило Минобороны Турции.

Политика Лукашенко: российские ритейлеры просили у Белоруссии продукты питания Российские ритейлеры после закрытия границы с Белоруссией обратились к Минску с просьбой помочь с поставками продуктов питания, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

Политика США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о пандемии коронавируса SARS-CoV-2.

Политика Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Армия и оружие КНДР запустила две ракеты в сторону Японского моря Северная Корея в субботу запустила две баллистические ракеты малой дальности в направлении Японского моря, сообщает Комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи.

Шоу-бизнес Возлюбленная Прохора Шаляпина подарила ему четыре квартиры в Москве Новая 40-летняя любовница Прохора Шаляпина Татьяна Клаудиа Девис оформила на имя певца четыре квартиры в Москве общей стоимостью 70 миллионов рублей.