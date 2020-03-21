Политика
Взгляд.руВ Польше испугались российского «электронного колпака» для Европы
Россия в ближайшем будущем намерена поставить на боевое дежурство радиолокационную станцию (РЛС) нового поколения «Воронеж», которая сможет накрыть Европу «электронным колпаком», пишут польские СМИ.
Читать в источнике
Оценить139
с чего всё началось
Россия в ближайшее время поставит на боевое дежурство в Калининградской области РЛС нового поколения «Воронеж», способную контролировать воздушное прорстранство в радиусе до 3 тысяч километров, в том числе и пуски ракет с территории Европы, сообщает польское издание Onet.ИноСМИвчера в 08:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 04:22, Ашберн
Общество
Financial Times сообщила об аномалии с коронавирусом в Германии
Аномальная ситуация с коронавирусом в Германии заключается в высоким уровне распространения заболевания COVID-19, но низкой смертностью от него, пишет Financial Times.
Происшествия
Москвич убил жену и ее родителей
Авто
Компания Audi привезёт в Россию S6, S7 и кросс-универсал A6 allroad
Уже в скором времени будут предложены у местных дилеров усовершенствованные "заряженные" модели Audi S6 и S7.
Экономика
Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
Музыка
На «Евровидение-2021» не допустят с песнями этого года
Организаторы "Евровидения" решили позволить странам по своему усмотрению сменить или оставить своих представителей на конкурсе, перенесенном на 2021 год из-за пандемии коронавируса COVID-19, но выступать в любом случае придется с новыми песнями, сообщили в пресс-службе "Евровидения".
Происшествия
На Дмитровском алюминиевом заводе в Подмосковье сгорел склад
Спасатели присвоили пожар повышенный ранг сложности. Огонь распространился на 80% здания. Вскоре рухнула кровля склада по всей площади.
Общество
В России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
С 18 марта в Югре введен режим повышенной готовности.
Общество
Супруги Скабеева и Попов отказались видеться из-за коронавируса
На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией.
Политика
США посчитали действия России в сфере энергетики враждебными
Госдеп США расценивает действия России в сфере энергетики как враждебные.
Энергетика
Песков не считает катастрофой цену на нефть в $25
Стоимость нефти марки Brent в $25 за баррель неприятна, но не является катастрофой, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
Пушков ответил на обвинение России в дезинформации о коронавирусе
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал высказывание госсекретаря США Майка Помпео, обвинившего Россию в распространении ложных сведений о коронавирусе нового типа.
Авто
В McLaren не отложили планы перехода на моторы Mercedes
Контракт McLaren с мотористами Renault истекает в этом году, в британской команде планировали доработать с ними до смены регламента – и в 2021-м перейти на силовые установки Mercedes.
Политика
Лукашенко: российские ритейлеры просили у Белоруссии продукты питания
Космос
НАСА признало ракеты Electron от Rocket Lab
Менеджер по рискам из НАСА Даррен Беделл отметил, что «команда менеджеров Rocket Lab разрабатывает меры по контролю, повторяемости и измерению процессов для обеспечения успеха миссии».
Футбол
Анатолий Тимощук: сейчас главное — самоизоляция без перегибов
Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук, выигрывавший в качестве футболиста клуба из Санкт-Петербурга два чемпионата, Кубок и Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА в интервью РИА Новости рассказал о том, как намеревается вести себя в условиях распространения коронавируса и посоветовал сохранять спокойствие при любом развитии ситуации.
Экономика
NYT рассказала о стрессоустойчивости экономики России к кризису
Как сообщает СМИ, антироссийские санкции, введенные западными странами, повлияли на укрепление и формирование стрессоустойчивости российской экономики.
Наука
Ранняя смерть из-за обилия сахара в рационе связана с недостатком воды
Исследователи из Лондонского института медицинских наук MRC выяснили, что большое количество сахара в рационе приводит к ранней смерти, связанной с накоплением в организме мочевой кислоты, такие проблемы как ожирение и диабет также сокращают жизнь, но не являются ключевым фактором.
Общество
Россия передала 13 странам тест-системы для выявления коронавируса
«Роспотребнадзор уже передал разработанные ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» тест-системы для проведения более 100 тыс. исследований на COVID-19 в 13 государств, включая страны — члены Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, Иран, Монголию, КНДР», — заявили в ведомстве.
Здоровье
Эксперт рассказал, когда пандемия коронавируса в России пойдет на спад
Впрочем, если не полное прекращение, то определенный спад пандемии коронавируса в аналогичные сроки эксперт ожидает и во всем мире.
Наука
Раскрыт механизм появления коронавируса
Общество
Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Общество
На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову
Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
Наука
Большой палец на правой руке превратили в виртуальную левую руку
Происшествия
Четверо членов одной семьи умерли от коронавируса за одну неделю
Происшествия
Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта
Общество
Инфекционист Ставрополья с подозрением на вирус скрыла поездку в Испанию
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Ставропольского края Ирина Санникова, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус, скрыла от руководства посещение Испании и продолжила ходить на работу после возвращения.
Экономика
Около 3 млн предпринимателей в России могут прекратить работу
Около 3 млн российских предпринимателей могут прекратить свою деятельность из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Армия и оружие
Lockheed Martin показала уничтожение «Тополь-М» и С-400
По данным Defence Blog, на анимации показано уничтожение ракетного комплекса стратегического назначения подвижного базирования РТ-2ПМ2 «Тополь-М» и прикрывающего его зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф».
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Общество
В Италии число умерших от коронавируса побило суточный рекорд
Всего в Италии на 20 марта от коронавируса умерли более 4 тыс. человек, число зараженных в настоящий момент составляет более 37 тыс. С начала вспышки, включая вылечившихся и умерших, зафиксировано более 47 тыс. случаев заражения.