с чего всё началось

Россия в ближайшем будущем намерена поставить на боевое дежурство радиолокационную станцию (РЛС) нового поколения «Воронеж», которая сможет накрыть Европу «электронным колпаком», пишут польские СМИ.

Общество Financial Times сообщила об аномалии с коронавирусом в Германии Аномальная ситуация с коронавирусом в Германии заключается в высоким уровне распространения заболевания COVID-19, но низкой смертностью от него, пишет Financial Times.

Экономика Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.

Музыка На «Евровидение-2021» не допустят с песнями этого года Организаторы "Евровидения" решили позволить странам по своему усмотрению сменить или оставить своих представителей на конкурсе, перенесенном на 2021 год из-за пандемии коронавируса COVID-19, но выступать в любом случае придется с новыми песнями, сообщили в пресс-службе "Евровидения".

Политика Пушков ответил на обвинение России в дезинформации о коронавирусе Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал высказывание госсекретаря США Майка Помпео, обвинившего Россию в распространении ложных сведений о коронавирусе нового типа.

Авто В McLaren не отложили планы перехода на моторы Mercedes Контракт McLaren с мотористами Renault истекает в этом году, в британской команде планировали доработать с ними до смены регламента – и в 2021-м перейти на силовые установки Mercedes.

Космос НАСА признало ракеты Electron от Rocket Lab Менеджер по рискам из НАСА Даррен Беделл отметил, что «команда менеджеров Rocket Lab разрабатывает меры по контролю, повторяемости и измерению процессов для обеспечения успеха миссии».

Футбол Анатолий Тимощук: сейчас главное — самоизоляция без перегибов Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук, выигрывавший в качестве футболиста клуба из Санкт-Петербурга два чемпионата, Кубок и Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА в интервью РИА Новости рассказал о том, как намеревается вести себя в условиях распространения коронавируса и посоветовал сохранять спокойствие при любом развитии ситуации.

Наука Ранняя смерть из-за обилия сахара в рационе связана с недостатком воды Исследователи из Лондонского института медицинских наук MRC выяснили, что большое количество сахара в рационе приводит к ранней смерти, связанной с накоплением в организме мочевой кислоты, такие проблемы как ожирение и диабет также сокращают жизнь, но не являются ключевым фактором.

Общество Россия передала 13 странам тест-системы для выявления коронавируса «Роспотребнадзор уже передал разработанные ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» тест-системы для проведения более 100 тыс. исследований на COVID-19 в 13 государств, включая страны — члены Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, Иран, Монголию, КНДР», — заявили в ведомстве.

Общество На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.

Общество Инфекционист Ставрополья с подозрением на вирус скрыла поездку в Испанию Главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Ставропольского края Ирина Санникова, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус, скрыла от руководства посещение Испании и продолжила ходить на работу после возвращения.