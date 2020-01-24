с чего всё началось

Польское издание Rzeczpospolita оценило итоги Пятого Всемирного форума памяти жертв холокоста как поражение Варшавы. "Это был для нас неудачный день: проиграла Польша, проиграл тот взгляд на события восьмидесятилетней давности, который мы продвигаем", — отмечает издание.

Польское СМИ рассказало о поражении Варшавы на форуме в Израиле

Шоу-бизнес Цискаридзе назвал большой трагедией уход Волочковой из балета Народный артист России балетмейстер Николай Цискаридзе рассказал, что относится к бывшей балерине Анастасии Волочковой с нежностью, сообщил сайт OAnews со ссылкой на шоу «И грянул Грэм» на платформе YouTube.

Политика СМИ узнали о блокировке Кипром новых антироссийских санкций Кипр заблокировал новые санкции, которые ЕС намеревался ввести против крымских чиновников, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Футбол РФС признал недействительными выборы главы РПЛ Например, почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью "Газете.Ru" утверждал, что если бы какие-то претензии в отношении РПЛ и Прядкина в частности и были бы, то руководство федерации выразило бы их сразу же после проведения выборов.

Происшествия Шереметьево начало расследование из-за инцидента с гибелью котов Администрация московского аэропорта Шереметьево организовала служебное расследование в связи с инцидентом с гибелью котов, перевозившихся в багаже на рейсе Нью-Йорк — Москва.

Космос Россия и Беларусь завершат эскизное проектирование спутника к июню Срок эксплуатации действующего белорусского спутника двукратно превышен К июню 2020 года Россия и Беларусь завершат эскизное проектирование совместного спутника.

Политика Украина начала виртуальный реверс газа из Польши Глава оператора рассказал, что в январе были подписаны соглашения с операторами ГТС смежных европейских стран, что дает возможности «виртуального реверса» газа из Польши, Словакии и Венгрии, снижая затраты на обратную прокачку газа.

Здоровье Во Франции зафиксировали два случая заболевания коронавирусом Два случая заболевания новым типом коронавируса зафиксированы во французских городах Париж и Бордо, заявила министр здравоохранения Франции Аньес Бузен.

Авто Ford Mondeo в новом поколении появится в 2021 году Американская компания Ford сообщила о том, что поставит на конвейер новое поколение популярного автомобиля Mondeo в новом поколении уже во второй половине будущего года.

Наука Учеными восстановлен голос древнеегипетской мумии Инженерам удалось восстановить голос жреца Несьямуна, жившего в Древнем Египте более 3000 лет назад.